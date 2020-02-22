 "Слуга народа" Мариковский 20 февраля пришел в Раду в футболке в память Героев Небесной сотни. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ соответствующее фото он разместил на странице в сети Facebook.

"20 февраля. День Героев Небесной Сотни. Герои не умирают", - написано на футболке.

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