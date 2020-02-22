 Американские военные передали тренировочному центру ССО современный и комфортный палаточный комплекс типа "Аляска". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр командования ССО.
Сообщается, что командующий Сил специальных операций Вооруженных США в Европе генерал Смит передал палаточный городок. Украинское командование ССО выразило благодарность американским коллегам.
Современный и комфортный палаточный комплекс типа "Аляска" значительно повысит способности учебно-тренировочного центра ССО по размещению личного состава во время мероприятий коллективной подготовки", - отметили в пресс-службе.
Напомним, во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе Минобороны достигло договоренности с Великобританией о помощи Военно-морским силам Украины.
С этим у нас неважно.
А Стингеры можем сами сделать:
"ПЗРК "Колибри": Чем Украина будет сбивать "ястребов" Путина
В 2019-м году начнутся испытания отечественного ПЗРК "Колибри"
https://www.depo.ua/rus/war/pzrk-kolibri-chim-********-zbivatime-yastrubiv-putina-20181228892562
ПВО нужно !!!
С этим у нас неважно....
уже представляю себе как сидят дядьки в любых форматах и перешептываются - ***** уже письнуло?
ето нужно тем, кто намерен драться - отходиловам-разводилам все ето абсолютно никчему.