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 Останки погибшего в 2014 году украинского воина Михаила Турчина перезахоронили 21 февраля на Ивано-Франковщине. ФОТОрепортаж

21 февраля в селе Озеряны Галицкого района Ивано-Франковской области состоялись похороны погибшего украинского воина Михаила Степановича Турчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.,со ссылкой на материал местного издания "Галицкий корреспондент".

Михаил Турчин, 22.11.1979 года рождения, уроженец села Озеряны, солдат, стрелок-помощник гранатометчика 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который погиб 05.09.2014 года в районе поселка Цветные Пески Славяносербского района Луганской области при попадании подразделения бригады в засаду российской диверсионной группы.

"Сегодня, 21 февраля, в селе Озеряны, Галицкого района простились с Михаилом Турчином. Боец пропал без вести еще в 2014 году. Но вчера, 20 февраля, его тело привезли домой.

Сегодня чтобы попрощаться с бойцом пришли его родные, десятки неравнодушных прикарпатцев и участников АТО.

Тело погибшего провезли через всю деревню к церкви, где и состоялась Служба Божья. Уже позже его похоронили на местном кладбище. ", - отмечается в материале издания.

Вместе с Михаилом Турчином тогда погибли старший лейтенант Юрий Пилипчук, прапорщик Анатолий Гаврилюк, сержант Иван Лемещук, сержант Алексей Ващук, младший сержант Иван Сова, младший сержант Степан Бродяк, младший сержант Виктор Бражнюк, младший сержант Эдуард Слободян, старший солдат Владимир Соломчук, солдат Руслан Степула, солдат Николай Федусь, солдат Сергей Боднар и солдат Иван Воробель.

Решением Галицкого суда Ивано-Франковской области от 25.02.2016 года Михаил Турчин был признан умершим. Похоронен Михаил Турчин был в Луганской области, только недавно экспертиза ДНК подтвердила совпадение.

20 февраля с Михаилом Турчином попрощались во Львове, на плацу 80-й ОДШБр.

Останки погибшего в 2014 году украинского воина Михаила Турчина перезахоронили 21 февраля на Ивано-Франковщине 01
Останки погибшего в 2014 году украинского воина Михаила Турчина перезахоронили 21 февраля на Ивано-Франковщине 02
Останки погибшего в 2014 году украинского воина Михаила Турчина перезахоронили 21 февраля на Ивано-Франковщине 03
Останки погибшего в 2014 году украинского воина Михаила Турчина перезахоронили 21 февраля на Ивано-Франковщине 04
Останки погибшего в 2014 году украинского воина Михаила Турчина перезахоронили 21 февраля на Ивано-Франковщине 05
Останки погибшего в 2014 году украинского воина Михаила Турчина перезахоронили 21 февраля на Ивано-Франковщине 06

Источник: https://censor.net.ua/p3177222
 
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
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