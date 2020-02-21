 В 2020 планируется закупка около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет на 2 млрд грн, - Минобороны. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"После принятия их на вооружение будет осуществлена закупка серийных образцов. Кроме того, планируется закупить около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2 млрд грн с учетом государственных гарантий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас продолжается выполнение программы создания многофункционального ракетного комплекса (МФРК). Концепция программы в настоящее время проходит внешнее согласование.

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