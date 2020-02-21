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 В 2020 планируется закупка около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет на 2 млрд грн, - Минобороны. ФОТО

По сравнению с 2019 годом финансирование ракетной программы в этом году было увеличено на 300 млн грн. В частности, в 2020 году спланировано завершение разработки с проведением государственных испытаний комплексов "Нептун" и "Вильха" и обеспечено их финансирование в полном объеме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"После принятия их на вооружение будет осуществлена закупка серийных образцов. Кроме того, планируется закупить около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2 млрд грн с учетом государственных гарантий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас продолжается выполнение программы создания многофункционального ракетного комплекса (МФРК). Концепция программы в настоящее время проходит внешнее согласование.

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В 2020 планируется закупка около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет на 2 млрд грн, - Минобороны 01
В 2020 планируется закупка около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет на 2 млрд грн, - Минобороны 02

Источник: https://censor.net.ua/p3177178
 
   
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"После принятия их на вооружение будет осуществлена закупка серийных образцов. Кроме того, планируется закупить около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2 млрд грн с учетом государственных гарантий", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/p3177178

Коли їх стільки зроблять?
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Вільху приймати на озброєння і купляти не можна, це викинуті на вітер гроші! Вільха не стала кращою за Смерч, просто стала в рази дорожчою - це тупа махінація яка не надала Смерчу нових бойових можливостей! За це потрібно посадити всіх причетних, за розбазарювання 3 млрд грн на які можна було накупити танків та літаків!
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Вільха не може вилетіти з еліпсу розсіювання реактивних снарядів Смерча, а може лише трохи підрулитись в зоні гарантованого ураження, де руління нікому не потрібне! Вся модернізація Вільхи виявилась марною тратою грошей!
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ты смешон в узких кругах специалистов !

едь на Ширлан унитазы монтировать ! В 2020 планируется закупка около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет на 2 млрд грн, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6315
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Словоблудие и треп:
Вильха принята на вооружение еще в прошлом году.
А относительно 3 (трех !!!!!) тысяч !!!!!!!!!!! ракетных комплексов. то имеется ввиду очевидно одноразовые "Мухи"
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Вільха прийнята на озброєння з порушенням процедури, під вибори порошенка, ніяких державних і робочих випробувань Вільха не проходила - це була фальсифікація порошенка та турчинова! Вони там на запусках ракет цілувались, обнімались, але випробувань по суті не було, були поодинокі пуски в ідеальних умовах! Випробування це марш броски на максимальну дальність а потім пуски повними пакетами по різним цілям і перевірка влучань!!!! Таких випробувань не проводилось!
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Це якщо ФОПи сможуть "протягнути" Їх через СЕС.... В 2020 планируется закупка около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет на 2 млрд грн, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7369
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типа "муха" - труба с гранатойи ву а ля : ракетный комплекс
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Обычная зебильная (ху*ловская) тактика: сделать говновброс (что ракетные программы не будут финансироваться), дождаться реакции публики по степени обливания зебилов говном, а потом (если их облили по-полной) сказать, что "вы нас не так поняли" и "облагодетельствовать" отрасль. Из всего изложенного вывод: чем больше обливаешь зебилов говном- тем больше пользы для Украины. В 2020 планируется закупка около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет на 2 млрд грн, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4464
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Это хорошо!Чем больше тем лучше.кацапо-фашисты понимают только силу
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