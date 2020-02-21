 В 2020 планируется закупка около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет на 2 млрд грн, - Минобороны. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"После принятия их на вооружение будет осуществлена закупка серийных образцов. Кроме того, планируется закупить около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2 млрд грн с учетом государственных гарантий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас продолжается выполнение программы создания многофункционального ракетного комплекса (МФРК). Концепция программы в настоящее время проходит внешнее согласование.
Коли їх стільки зроблять?
едь на Ширлан унитазы монтировать !
Вильха принята на вооружение еще в прошлом году.
А относительно 3 (трех !!!!!) тысяч !!!!!!!!!!! ракетных комплексов. то имеется ввиду очевидно одноразовые "Мухи"