 "Все нормы режима карантина в Новых Санжарах обеспечены", - МВД. ФОТОрепортаж

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба МВД, информирует Цензор.НЕТ.
"Для них организовано отдельное питание, доставка которого проходит с учетом всех норм эпидемиологической безопасности. Кроме того, водоснабжение и канализация самого здания изолированы. Медицинские работники имеют все средства индивидуальной защиты. Охрану осуществляют военнослужащие НГУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для обеспечения функционирования санатория его коллектив работает в штатном режиме. С эвакуированными пассажирами самолета работают 2 врача и медицинская сестра, которые обеспечивают контроль здоровья. Им также обеспечено трехразовое питание и время для отдыха и восстановления сил.
В случае выявления признаков заболевания у кого-то из граждан, прибывших из Китайской Народной Республики, они будут изолированы от других. Кроме того, будут проведены все лечебные мероприятия с учетом опыта страны происхождения вируса.
Напомним, 20 февраля автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
(в)ація. Повна і на весь світ.
Меня гложут сомнения:
Неужели колючая проволока и вышки с пулеметами?!
ℳγr
tvorets.center
@myrotvorets_
ЖОДЕН "БОРЕЦЬ" З КОРОНОВІРУСОМ ПІД ПОЛТАВОЮ НЕ БУВ У ЗАХИСНІЙ МАСЦІ А нам потрібно ідентифікувати цих характерно одягнутих переляканих за своїх дітей і онуків "місцевих мешканців". Ви ж знаєте, що на новосанжарівщині саме так одягаються всі місцеві жителі.