 "Все нормы режима карантина в Новых Санжарах обеспечены", - МВД. ФОТОрепортаж

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба МВД, информирует Цензор.НЕТ.

"Для них организовано отдельное питание, доставка которого проходит с учетом всех норм эпидемиологической безопасности. Кроме того, водоснабжение и канализация самого здания изолированы. Медицинские работники имеют все средства индивидуальной защиты. Охрану осуществляют военнослужащие НГУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения функционирования санатория его коллектив работает в штатном режиме. С эвакуированными пассажирами самолета работают 2 врача и медицинская сестра, которые обеспечивают контроль здоровья. Им также обеспечено трехразовое питание и время для отдыха и восстановления сил.

В случае выявления признаков заболевания у кого-то из граждан, прибывших из Китайской Народной Республики, они будут изолированы от других. Кроме того, будут проведены все лечебные мероприятия с учетом опыта страны происхождения вируса.

Напомним, 20 февраля автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

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