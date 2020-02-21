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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:МВД (8062) COVID-19 (189) Новые Санжары (1)

 "Все нормы режима карантина в Новых Санжарах обеспечены", - МВД. ФОТОрепортаж

На территории медицинского центра "Новые Санжары" Национальной гвардии Украины обеспечены все условия санитарного эпидемиологического контроля и безопасности режима карантина. Эвакуированных из Ухани граждан разместили в отдельном здании с ограниченным доступом.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба МВД, информирует Цензор.НЕТ.

"Для них организовано отдельное питание, доставка которого проходит с учетом всех норм эпидемиологической безопасности. Кроме того, водоснабжение и канализация самого здания изолированы. Медицинские работники имеют все средства индивидуальной защиты. Охрану осуществляют военнослужащие НГУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения функционирования санатория его коллектив работает в штатном режиме. С эвакуированными пассажирами самолета работают 2 врача и медицинская сестра, которые обеспечивают контроль здоровья. Им также обеспечено трехразовое питание и время для отдыха и восстановления сил.

В случае выявления признаков заболевания у кого-то из граждан, прибывших из Китайской Народной Республики, они будут изолированы от других. Кроме того, будут проведены все лечебные мероприятия с учетом опыта страны происхождения вируса.

Напомним, 20 февраля автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

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Все нормы режима карантина в Новых Санжарах обеспечены, - МВД 01
Все нормы режима карантина в Новых Санжарах обеспечены, - МВД 02
Все нормы режима карантина в Новых Санжарах обеспечены, - МВД 03
Все нормы режима карантина в Новых Санжарах обеспечены, - МВД 04
Все нормы режима карантина в Новых Санжарах обеспечены, - МВД 05

Источник: https://censor.net.ua/p3177169
 
 
 Топ комментарии
 
Та вже ж сказали, що це не карантин, а обсервація.
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срочно передайте китайцам, что желтая лента помогает бороться с вирусом! а то они - лохи миллиарды тратят
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Та вже ж сказали, що це не карантин, а обсервація.
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Це не обсервація, обсер(в)ація. Повна і на весь світ.
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Я б тут на іншому акцентував - норми режиму карантину заьезпечуж не МОЗ, а МВС !!!! Такого у Європі напеаювне немає ніде.
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Сообщила МВД?!
Меня гложут сомнения:
Неужели колючая проволока и вышки с пулеметами?!

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срочно передайте китайцам, что желтая лента помогает бороться с вирусом! а то они - лохи миллиарды тратят
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одни говорят что не карантин, другие что карантин... они даже договориться между собой не могут
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А чому москальською? там що москалі на карантині?
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какого хрена мвд вещает про эпидемиологическую безопасность
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Ну точно клоуны - МВД отвечает за нормы сан-эпидем контроля и проведение лечебных мероприятий,тогда минздрав наверное отчитается как ловит взяточников и казнокрадов.
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Уверен, через две недели людей будут торжественно встречать.
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все прокажённые получат по медале и квартире! а на следующих выборах станут депутатами
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А канализацию нацгвардия проверяет в повязках? Или их снимает перед проверкой? Вся эта гадость живет и в фекалиях. Дай Б-г, чтобы никто не болел. Потому как никакого обеззараживания канализационных отходов не производится, а надежды на электрический душ почти никакой. Теперь вся надежда на 300 гвардейцев.
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ℳγr
tvorets.center

@myrotvorets_


ЖОДЕН "БОРЕЦЬ" З КОРОНОВІРУСОМ ПІД ПОЛТАВОЮ НЕ БУВ У ЗАХИСНІЙ МАСЦІ А нам потрібно ідентифікувати цих характерно одягнутих переляканих за своїх дітей і онуків "місцевих мешканців". Ви ж знаєте, що на новосанжарівщині саме так одягаються всі місцеві жителі.


"Все нормы режима карантина в Новых Санжарах обеспечены", - МВД - Цензор.НЕТ 110

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разве не видно, что это титушня?! и разве не понятно, что эта титушня там из-за потенциальной изоляции района? поставь себя на место бизнесмена, владеющего отелем, а потом представь себя в ситуации, что тупорылое правительство селит прокажённых в отеле рядом?
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А що ти хотів?) Феофанію ізолювати не можна...
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пишут, что они же протестовали в Киеве как фермеры
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