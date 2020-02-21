 12-летний мальчик угнал машину и уснул в ней в Одессе, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

Транспортное средство полицейские нашли в пяти кварталах от места преступления. Покатавшись, подросток припарковал легковушку за гаражами и уснул в ней.

29-летний владелец автомобиля объяснил правоохранителям, что оставил ключи в машине и забыл ее закрыть.

Парень не впервые попадает в поле зрения полицейских. Он является фигурантом в нескольких уголовных производствах, начатых по фактам совершенных на территории Одессы краж.А теперь стал еще и фигурантом дела об угоне автомобиля.

Сведения по факту незаконного завладения транспортным средством уже внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Поскольку подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, будет решаться вопрос о принятии в отношении него принудительных мер воспитательного характера.

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