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 12-летний мальчик угнал машину и уснул в ней в Одессе, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Владелец автомобиля оставил ключи в машине и забыл ее закрыть, чем и воспользовался 12-летний мальчик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

Транспортное средство полицейские нашли в пяти кварталах от места преступления. Покатавшись, подросток припарковал легковушку за гаражами и уснул в ней.

29-летний владелец автомобиля объяснил правоохранителям, что оставил ключи в машине и забыл ее закрыть.

Парень не впервые попадает в поле зрения полицейских. Он является фигурантом в нескольких уголовных производствах, начатых по фактам совершенных на территории Одессы краж.А теперь стал еще и фигурантом дела об угоне автомобиля.

Сведения по факту незаконного завладения транспортным средством уже внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Поскольку подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, будет решаться вопрос о принятии в отношении него принудительных мер воспитательного характера.

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12-летний мальчик угнал машину и уснул в ней в Одессе, - Нацполиция 01
12-летний мальчик угнал машину и уснул в ней в Одессе, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3177123
 
 
 Топ комментарии
 
Рано он начал засыпать за рулем
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Пьяный наверное был, вот и заснул
Большое дело, с кем не бывает
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Пьяный наверное был, вот и заснул
Большое дело, с кем не бывает
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машина - это все-таки вещь, а разбрасываться вещами, даже крупногабаритными, в местах для этого не предназначенных как-то не очень правильно. так что это не угон, а добросовесный гражданин, хоть и малолетний, отнес\отвез вещь к местам, где она должна быть.
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Скоро и этот гражданин окажется там, где должны находиться такие граждане.
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Хорошо, хоть не разбил и сам живой остался может со временем поумнеет.
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владелец оставил ключи и авто открытым. Получается мальчик не угонял машину, а просто подобрал то что бросили, ведь если вы нашлт на улице кошелек это же не значит что вы его украли
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эти неповторимые трубы на столбах...
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О, да. Вершина советской архитектуры))
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это разве авто))все отправить его на шиколадные копи петра или золотые копи царя зелемона
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