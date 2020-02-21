EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  1389  8
Материалы по теме:
Все про:Житомирщина (801) контрразведка (228) правоохранительные органы (991) ртуть (40) СБУ (14376)

 Контрразведка СБУ разоблачила на Житомирщине дельцов, которые планировали продать более 30 кг ртути. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили в Житомирской области сбыт высокотоксичного опасного вещества - ртути металлической в ​​особо крупных размерах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Двое жителей Коростенского района планировали продажу крупной партии ртути. Покупателей злоумышленники подыскивали среди своих знакомых. Чтобы как можно быстрее реализовать токсический "товар", они выставили на него минимальную цену - за каждый килограмм планировали выручить по $ 100", - сказано в сообщении..

По данным СБУ, тайник с ртутью дельцы обустроили по месту жительства одного из них в Коростене.

Контрразведка СБУ разоблачила на Житомирщине дельцов, которые планировали продать более 30 кг ртути 01

Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили два тайника: пластиковые и стеклянные емкости с 6 килограммами токсичного вещества, а также металлический баллон с 26 килограммами ртути были закопаны вблизи гаража одного из задержанных.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рядом с остановкой общественного транспорта во Львове обнаружили почти килограмм разлитой ртути. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По заключению экспертов, такое хранение ртути могло привести к ее утечке и возникновению чрезвычайной ситуации.

Контрразведка СБУ разоблачила на Житомирщине дельцов, которые планировали продать более 30 кг ртути 02

Кроме того во время обысков правоохранители также обнаружили оружие, боеприпасы и экземпляр отборного янтаря, стоимость которого стартует от $1000.

Контрразведка СБУ разоблачила на Житомирщине дельцов, которые планировали продать более 30 кг ртути 03

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Контрразведка СБУ разоблачила на Житомирщине дельцов, которые планировали продать более 30 кг ртути 04
Фото: сайт СБУ

Мероприятия по прекращению противоправной деятельности проводились совместно со Следственным управлением ГУНП под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Источник: https://censor.net.ua/p3177108
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Когда они разоблачат дельцов, которые ******** почти всю казну?

Казна Яценюка
Прийшов - 108 тис грн.
Пішов - 90 млрд.

Гройсман
Прийшов - 90 млрд.
Пішов - 130 млрд.

Гончарук
Прийшов - 130 млрд.
Зараз - 12 млрд.
 показать весь комментарий
 
 
там как то контразведке надо определиться, то ли 30 л, то ли 30 кг. а то уже который раз бродит эта цифра по цензору, а размерность её так и остаётся большой цензоровской загадкой )
 показать весь комментарий
 
так ртуть чет весит - 1л. = 13 кг.
видео есть - нач. завода в куки дерет ртуть и даже в рожу. отвечаю, но в Кацапии это сняли.
 показать весь комментарий
 
да плотность ртути давно и многим известна. тут уже недавно стебались по поводу 30 л. ))
 показать весь комментарий
 
 
Отборный янтарь = теще нач. СБУ области подарь.
Теща любит скорость и шубки и янтарь.
А ртуть мона Обаме отослать, тот еще мирожопец(оно было на Днобассе, или где там - забрало 100 кг. урана, мерзость)
 показать весь комментарий
 
Выпей фанфурик ртути, избавь нас от своего бреда. И теще своей дай выпить.
 показать весь комментарий
 
А є покупець, чи самі спровоціровали мужиків? Бо кому та ртуть потрібна? Просто передали, чи написали, що куплять і ті принесли! Не писали б, то ті і не принесли.Це чиста провокація.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх