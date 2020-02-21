 Контрразведка СБУ разоблачила на Житомирщине дельцов, которые планировали продать более 30 кг ртути. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Двое жителей Коростенского района планировали продажу крупной партии ртути. Покупателей злоумышленники подыскивали среди своих знакомых. Чтобы как можно быстрее реализовать токсический "товар", они выставили на него минимальную цену - за каждый килограмм планировали выручить по $ 100", - сказано в сообщении..

По данным СБУ, тайник с ртутью дельцы обустроили по месту жительства одного из них в Коростене.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили два тайника: пластиковые и стеклянные емкости с 6 килограммами токсичного вещества, а также металлический баллон с 26 килограммами ртути были закопаны вблизи гаража одного из задержанных.

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По заключению экспертов, такое хранение ртути могло привести к ее утечке и возникновению чрезвычайной ситуации.

Кроме того во время обысков правоохранители также обнаружили оружие, боеприпасы и экземпляр отборного янтаря, стоимость которого стартует от $1000.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.



Фото: сайт СБУ

Мероприятия по прекращению противоправной деятельности проводились совместно со Следственным управлением ГУНП под процессуальным руководством областной прокуратуры.