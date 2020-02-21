 Переселенцы с Донбасса привезли продукты эвакуированным из Ухани: "Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них". ФОТО

Об этом на своей странице Фейсбуке сообщил журналист Владимир Рунец, передает Цензор.НЕТ.

"Приехали переселенцы из Донецка. Привезли все, что смогли. "Нас уже обвинялы, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них". От интервью отказались, разгрузили машину и уехали", - сообщил он.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.