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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Переселенцы с Донбасса привезли продукты эвакуированным из Ухани: "Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них". ФОТО

Переселенцы с оккупированных территорий Донбасса привезли продукты питания эвакуированным из китайской Ухани.

Об этом на своей странице Фейсбуке сообщил журналист Владимир Рунец, передает Цензор.НЕТ.

"Приехали переселенцы из Донецка. Привезли все, что смогли. "Нас уже обвинялы, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них". От интервью отказались, разгрузили машину и уехали", - сообщил он.

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Переселенцы с Донбасса привезли продукты эвакуированным из Ухани: Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них 01

Переселенцы с Донбасса привезли продукты эвакуированным из Ухани: Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них 02

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/p3177097
 
   
 Топ комментарии
 
раскачка и деление украинцев на правильных и неправильных продолжается....и убедите меня что это без участия зеленой плесени
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И скажите что у всего этого цирка нет режиссера!!!
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А що фінансування та забезпечення карантину та охорони ніхто не передбачив? Ну я від Авакова саме такого результату і чекав - повне фіаско! Повний розвал у всьому і відсутність елементарної координації та забезпечення! Авакова у відставку!
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Сравняли го-но с оладком, привезли ахметовские и рабиновичские продукты. Цирк уехал, клоуны остались. И еще обижаются , что им говорят правду - война из-за вас, вы плясали и пели за рос. агрессию и власть.Вы встречали агрессора с хлебом солью. На вас лежит черная метка на всю вашу паскудную жизнь.
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Типа, какие офигенные лугандонцы и какие плохие все остальные украинцы.
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о, кармільци всєя України знову в своїй темі Переселенцы с Донбасса привезли продукты эвакуированным из Ухани: "Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них" - Цензор.НЕТ 2804
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Вчера на 60 мин орали: украинцы разные и- этот инцидент показал четко-одни это харьковских и донецкие , и совсем другие львовские и полтавские , спасать нужно первых от вторых- журналист СКАЧКО, тварь продажная из Украины
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раскачка и деление украинцев на правильных и неправильных продолжается....и убедите меня что это без участия зеленой плесени
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Соевые песыки делят здесь каждый день украинцев на патриотов и на хахлов- малоросов. А ты им помогаешь.
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а без соевых песыков патриоты обнялись бы с хохлами-малоросами ?
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Комменты здешней мразоты почитай, как только украинцев Луганской и Донецкой области не называют. Так одним народом никогда не стать.
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я с Сивохой не хочу стать одним народом
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Переселенцы с Донбасса привезли продукты эвакуированным из Ухани

А их там шо, не кормят? Переселенцы с Донбасса привезли продукты эвакуированным из Ухани: "Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них" - Цензор.НЕТ 7905
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И скажите что у всего этого цирка нет режиссера!!!
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Андрей Ермак: У нас можно снять всё что угодно...
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петуШариевская тема пиариться на подачках бабушкам, в данном случае вообще не понятно, кто им сказал, что туристы из Китая голодают, и что все считают, что вирус из-за них?
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100% - со вчерашнего дня здесь постят высеры петуШария!
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Переселенцы с Донбасса привезли продукты эвакуированным из Ухани: "Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них" - Цензор.НЕТ 143
При Петре Алексеевиче такого бардака не было. Переселенцы с Донбасса привезли продукты эвакуированным из Ухани: "Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них" - Цензор.НЕТ 3961
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молодцы ребята
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что то все больше это похоже на очередной сериал с "зараженными" а может нет, для того что бы украинцев облить грязью, тут и переселенцы подтянулись проплаченные.
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Бачу, що у зелених "дна немає". Чекаємо тепер на делегацію сєпарюг з продуктами-адєяламі. "Нас рагулі і фашисти гнобілі за язик, а вас - за коронавірус".
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ну да, притарабанят гнилую тушенку из кацапского гнойконвоя.
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Теж ненавидиш переселенців? Як це по соєвому...
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Яких саме: тих що воюють, тих що працюють, чи тих хто на лавках півас глушить цілий день?
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А за что их любить? Я только парочку нормальных встречала, остальные из серии : люди их на лето, бесплатно, селят на дачу на берегу моря, а те измазывают все вокруг дерьмом -пАтАмушта слишком хорошо вы живете, а мы нет...
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Пиарумение Зеленых включили на полную информвойну по сценарию Кремля. А поросята за все отвечают - при том что ЗЕвоваНЕлох не при чем
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Як ви хіба не знаєте! Порох особисто керував культивацією коронавірусів в секретній лабораторії, розташованій на Ліпєцкой фабриці.
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так як в останій серії слуги урода....коли рятувальники в даунбаса приїхали львівських шахтарів рятувати...типо єто все палитики нас сорят а миадиннарот
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Так долго это зеленое гом--о будет позорить Украину.
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Та да. Всі укри злі, а от з Донбасу виключно добрі та співчутливі чєловєкі.
Дехто дуже завзято розганяє цю промосковську пропаганду.
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Ай, ай, ай, вот проклятые украинцы, и переселенцев приняли, дряни такие.....
А в ситуации с эвакуированными, совсем не власти импотентные виноваты, это же очевидно, а избиратели Зекаманды, которых более 90% в Санжарах - с этим согласен на 100%! Переселенцы с Донбасса привезли продукты эвакуированным из Ухани: "Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них" - Цензор.НЕТ 7938
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Ты прямо как цик при юще. Цифры растут ))
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дед в интервью говорил что за зекаманду голосовали все, кто стоял на мосту, в чем проблема то?
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Порохоботы зараз підвезуть побільше покришок та бензину
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Вот тут помедленнее пожалуйста ...Тобиш Жители Новых Санжар виноваты в войне на Донбассе ? Уверен что те апельсинчик медведчука рук дело...Осталось показать пробитый шлем мента на Киселев ТВ и Аля прыжок в 2013 год
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Душевные люди на Донбассе. Даже кто-то наших военных медом угощал.
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В Кремле готовят гумконвой в Новые Санжары ..Говорят что все кто из Ухани прибыл русскоговорящие и ходят в церковь МП
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и что?они не граждане?даже если кто то мусульманин
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Авакян не привез ничего, хоть и организовал весь этот спектакль в угоду кремлю.
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вот тут не поспоришь спасибо жителям бамбасса за зека развалившего армию
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Банку меда ментам от жителей Луганска
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Переселенці очевидно як ніхто знає, що чекати від зеленої влади й мусорні. Хіба дупу, ще й три шкури здеруть. Новосанжарцям вже дісталось. Вони думали, що вони господарі своєї зеилі, а то виявляється, мусорня над ними господарює. А як землю продадуть - то ще й батогами погонять на панщину.

Держава не може попіклуватися про громадян - навіть на столову грошей зажмуть, зате на Сейшели злітають.
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ПРОДОЛЖАЙТЕ, ПРОДОЛЖАЙТЕ НАКАЛЯТЬ ОБСТАНОВКУ! В КРЕМЛЕ ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ!
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Любите Украину не на словах,а на деле и не за кусок сала, и никто не будет вас обвинять и обзывать. А когда хлебом солью внешнего врага встречаете, топчите украинский флаг и обвиняете во всем Украину и украинцев,какое к вам может быть другое отношение?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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