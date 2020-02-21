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 У семьи начальника одного из управлений полиции Ивано-Франковщины Банка обнаружили дорогие автомобили и строительство в "Буковеле", - СМИ. ФОТОрепортаж

У семьи начальника управления стратегических расследований полиции Ивано-Франковской области Михаила Банка журналисты обнаружили дорогие автомобили и строительство на "Буковеле", его жена принимает многотысячные подарки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале издания "Апостроф".

В статье напоминается, что еще прошлой осенью глава Кабмина пообещал ликвидировать в Нацполиции Департамент защиты экономики, как коррупционный. Именно управление защиты экономики в Ивано-Франковской области и возглавлял Михаил Банк. Сейчас он возглавляет управление стратегических расследований полиции Иванофранковщины. 

У семьи начальника одного из управлений полиции Ивано-Франковщины Банка обнаружили дорогие автомобили и строительство в Буковеле, - СМИ 01

Согласно официальной декларации о доходах, заработная плата Михаила Банка за 2018 год составила 205 тыс. грн.

"Однако, достаточно ли ее для получения тех активов, которыми, как оказалось, владеет семья Банка? Наверное, нет, если учитывать, что это, фактически, единственный официальный доход от заработка в его семье. Но зато семья Банка получает ценные подарки - несколько раз по 80 тыс гривен от Елены Тетянич для Михаила Банка и его жены. Общий размер денежных подарков практически равен его заработной плате на посту за 10 месяцев. Кроме того, жена Банка в 2018 году получила еще один ценный подарок - автомобиль Mitsubishi Pajero Wagon - 2017 выпуска, оценочная стоимость которого (указанная в декларации) равна 450 тыс грн. Хотя реальная рыночная стоимость такого авто, конечно же, значительно выше", - говорится в статье.

У семьи начальника одного из управлений полиции Ивано-Франковщины Банка обнаружили дорогие автомобили и строительство в Буковеле, - СМИ 02

"Волнует ли Михаила Банка то, что его жена получает в подарок автомобиль от третьего лица? И кто же вообще этот таинственный даритель - Тиводар Василий Михайлович? Поиск приводит к списку депутатов Бедевлянского сельского совета, где по удивительному стечению обстоятельств, есть депутаты с фамилиями и Банк, и Тиводар", - добавили журналисты.

В результате оказалось, что человек с фамилией Банк - это отец Михаила Васильевича Банка - Василий Михайлович. У них даже имеется общее имущество - жилой дом в с.Бедевля, Тячевского района Закарпатской области. Однако, как отмечают журналисты, вопрос с подарком автомобиля так и остается открытым…

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве чиновник коммунального предприятия задержан при получении 24 тыс. грн взятки за согласование размещения рекламы, - СБУ. ФОТО

Известно, что традиционно в Украине чиновники регистрируют часть своего имущества на родственников, родителей и жен, чтобы избежать ответственности и "лишних вопросов" относительно его происхождения. Поэтому, для получения информации был осуществлен мониторинг финансового состояния отца Михаила Банка - Василия Михайловича с помощью системы YouControl.

"В результате были установлены интересные факты. В 2019 году отец начальника Департамента защиты экономики Ивано-Франковской области Банк Василий Михайлович обзавелся значительным состоянием. Он, в частности, приобрел автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2017 года выпуска, рыночная цена которого стартует от $60 тыс", - отметили журналисты.

У семьи начальника одного из управлений полиции Ивано-Франковщины Банка обнаружили дорогие автомобили и строительство в Буковеле, - СМИ 03
У семьи начальника одного из управлений полиции Ивано-Франковщины Банка обнаружили дорогие автомобили и строительство в Буковеле, - СМИ 04

Также в 2019 году Василий Банк, согласно информации YouControl и данным Геокадастра, приобрел три земельных участка общей площадью 0,35 га в селе Паляница Ивано-Франковской области. Как известно, на территории Паляница расположен крупнейший в Украине горнолыжный курорт "Буковель", а общая рыночная стоимость такого куска земли стартует от $150 тыс.

У семьи начальника одного из управлений полиции Ивано-Франковщины Банка обнаружили дорогие автомобили и строительство в Буковеле, - СМИ 05
У семьи начальника одного из управлений полиции Ивано-Франковщины Банка обнаружили дорогие автомобили и строительство в Буковеле, - СМИ 06
У семьи начальника одного из управлений полиции Ивано-Франковщины Банка обнаружили дорогие автомобили и строительство в Буковеле, - СМИ 07

"По словам местных жителей, регистрация и оформление земельных участков в данном районе нередко происходит коррупционными методами, ведь почти вся земля в данном районе находится в лесном фонде, а значит - потенциально является частью Карпатского национального природного парка, границы которого четко не обозначены", - говорится в материале журналистов.

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У семьи начальника одного из управлений полиции Ивано-Франковщины Банка обнаружили дорогие автомобили и строительство в Буковеле, - СМИ 08
У семьи начальника одного из управлений полиции Ивано-Франковщины Банка обнаружили дорогие автомобили и строительство в Буковеле, - СМИ 09

Источник: https://censor.net.ua/p3177062
 
 
 Топ комментарии
 
Хвамилия козырная, маланская, чего ж вы хотели У семьи начальника Департамента защиты экономики полиции Ивано-Франковщины Банка обнаружили дорогие автомобили и строительство в "Буковеле", - СМИ - Цензор.НЕТ 1595
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тоже не пойму в чем прикол
сенсация была бы например если бы узнали что он последний хер без соли доедает как большинство пересечних громадян
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Хвамилия козырная, маланская, чего ж вы хотели У семьи начальника Департамента защиты экономики полиции Ивано-Франковщины Банка обнаружили дорогие автомобили и строительство в "Буковеле", - СМИ - Цензор.НЕТ 1595
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Типичный Швондер .И такой в каждом кабинете...Украина,что же с тобой будет....
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И что ж это за "стратегические исследования" нужны Ивано-Франковсой полиции? На Нобеля замахнулись?
Явно наученная морда - такой наисследует!
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Форма и содержание соответствуют!
У сім'ї начальника Департаменту захисту економіки поліції Івано-Франківщини Банка виявили дорогі автомобілі та будівництво в "Буковелі", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 356
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Нічого дивного, аваківське ОЗУ. Моніка НЕЛОХ дав карт бланш сабакову, тому там таке і залишилось
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Гаранты приходят и уходят, министры меняются, а жирующие каратели процветают
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тоже не пойму в чем прикол
сенсация была бы например если бы узнали что он последний хер без соли доедает как большинство пересечних громадян
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так "доедает" шо от машин не отбиться - все забито машинами. и все ездят по неровным дорогам. Лавров правильно бы сказал - дблблд
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Не пойму, к чему эти "сенсации"? Это обычный среднестатистический чиновник в стране где недавно подолана биднисть.
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Понять и простить ,у него маленькая зарплата,а запросы жены большие ,выгонять не дело ,так мы Авакову всю ментуру разгоним У семьи начальника Департамента защиты экономики полиции Ивано-Франковщины Банка обнаружили дорогие автомобили и строительство в "Буковеле", - СМИ - Цензор.НЕТ 4735
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В Беніному Буковелі чужі для нього не будуються.
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надо понимать шо журники сперва связались с Банком и предложили.... "флэшку за кэш".
Или у нас журники ооочень правильные?
Вон, Дубинский - 24 машины(высрал что это еще не все) и чет 10 квартир.
понятно что нарывал и предлагал.
А этот Банк - фамилия же обязывает принимать пожертвования от граждан решая вопросы.
кстати, его надо арестовать(звонит Бакланову)
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тиводар это псэвдо. настоящее его погоняло мицубишодар.
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а что не так .. пацан защищает свою экономику... крыша будет зеленая и забор тоже
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А вот у почти столетней жительницы Москвы банкиры похитили со счета 7,2 миллиона *********.Бяда.Не дяржите бабло в банке РАБссинцы
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На...ер ты это гамно тут распространяешь? Пиши у себя запоребриком
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Мудрий нарид должен знать всю правду! Почему умалчивают тот факт, что этому горемыке это всьо подбросили!? И подбросил не кто-нибудь а сам Порошенко!
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ешк., но он не уверен шо только-только занял посаду, а?
**** ты тут кривляешься то?
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Так Ишак оманский уже почти год как рулит.
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но, я смеюсь из этого всего.
чет меня хотели на сборы резервистов погнать - посмеялся и забыл. делать нечего, собираться под ко.****** чудака который послал армию 4 раза У сім'ї начальника одного з управлінь поліції Івано-Франківщини Банка виявили дорогі автомобілі і будівництво в "Буковелі", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8475
а у Петра тоже ссын так "служил" шо никто его на фронте и не видел то
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Что вы пристали к человеку?!
Вам же Гончарук сказал, что коррупция ПОБОРОТА!!!

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То він економіку захищає! Не заважайте людині працювати!
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Разве у самого честного министра могут быть другие подчиненные?
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Да ладно вам, нормальный же пацан!
Не розганяйте зраду!
Он на службе оставлен "новыми лицами", которым "нарід" дал карт-бланш на все это.
Думаете, его начальник про это строительство в Буковеле не знает?
Завтра же журналистов в мусарню на допрос потянут за "вмешательство в работу правоохранителя"
Вы сделали их вместе!
Вопросы есть?!
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это всё быдлонаселение Санжар подбросило
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Справжній господар і захисник економіки країни.Вишиванка і мова - головне.Як і брати Дубневичи- щирий українець , який проти капітуляції і зради.Слава Україні !
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Коррупция цветёт и пахнёт, Зеленский балабол. Несите следующего президента, этот бракованый.
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То Порох подкинул честному "зеленому" бюджетнику! Инфа 100500%!
"Сам наворовался, теперь крошки со своего стола людям раздает... Подкупает"! У семьи начальника Департамента защиты экономики полиции Ивано-Франковщины Банка обнаружили дорогие автомобили и строительство в "Буковеле", - СМИ - Цензор.НЕТ 5408
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...и портрет Шевченко вверху...как мило...
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73 % это повальная поддержка цирка Шапито.За Гитлера в 1933 году проголосовало всего 47% У сім'ї начальника Департаменту захисту економіки поліції Івано-Франківщини Банка виявили дорогі автомобілі та будівництво в "Буковелі", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1100
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А потом Аваков и прочая "зе-*****", удивляются почему это никто не доверяет, не верит власти...
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Економічні департаменти в поліцаїв, в СБУ, КРУшники і ще купа всякої нечисті. А в результаті близько 40% економіки в тіні і купа жирних боровів в мундирах, піджаках і на крутих машинах.
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аха...аха..ха...цє що новина??? Ось якби усього цього в нього не було от тоді так...А зараз це костатація факта корумпованості усіх авакянцев
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Знаменитый Рембранд написал картину "Моисей со скрыжалями Законов".Не кради! под №8
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Он же должен защищать свою экономику, работа такая. От таких "защитников" экономика страны "дуба врежет".
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Та ну , вы гоните ... С таким "честным" лицом и скрыл свои доходы ? Не - "не верю" !
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Про що це ти, друже, вони нічого не приховують)) українці кожного дня зустрічають їхні доходи у повсякденному житті, а ти кажеш приховують...)
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они гордятся этиь, что лохи пашут....а они делят
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Это ФОПы негодяи...хоть одного покажите с таким имуществом...дармоеды ..харю нажрало на державном..мразь
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Нічого не змінилось. Податкова міліція, економічна поліція, відділи К в СБУ та безліч інших служб,кожна окремо і всі разом, як кошмарили так і кошмарять підприємців! А Гончарук лише катається на самокаті! Його все влаштовує!
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А що Гончарука може не влаштовувати? відсидить скільки дозволять і піде розповідаючи що не встиг зробити економічного чуда, або не давали робити, як колись казала пані Капітельман...
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Ой, яка новина! Та бери першого-ліпшого чиновника і саджай. ЖОДЕН не живе на зарплату. Ну, жоден. А зєлєбобік вже олігархів всіх посадив? Чи ще комуніцирує?
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Топ новина))) таких чиновників у кожній області море, вони ж як і нова зелена команда не можуть утримувати дітей на 36 тисяч...
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Никогда и нигде в Украине такого не было и вот опять...)
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ну так це нова пречесна влада. сам вова не краде, і іншим не дає чи ви хочете щоб було як при баризі???
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Теперь его повысят? Ценный кадр для авакяна, вымогатель и бандит без совести.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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