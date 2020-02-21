 У семьи начальника одного из управлений полиции Ивано-Франковщины Банка обнаружили дорогие автомобили и строительство в "Буковеле", - СМИ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале издания "Апостроф".

В статье напоминается, что еще прошлой осенью глава Кабмина пообещал ликвидировать в Нацполиции Департамент защиты экономики, как коррупционный. Именно управление защиты экономики в Ивано-Франковской области и возглавлял Михаил Банк. Сейчас он возглавляет управление стратегических расследований полиции Иванофранковщины.

Согласно официальной декларации о доходах, заработная плата Михаила Банка за 2018 год составила 205 тыс. грн.

"Однако, достаточно ли ее для получения тех активов, которыми, как оказалось, владеет семья Банка? Наверное, нет, если учитывать, что это, фактически, единственный официальный доход от заработка в его семье. Но зато семья Банка получает ценные подарки - несколько раз по 80 тыс гривен от Елены Тетянич для Михаила Банка и его жены. Общий размер денежных подарков практически равен его заработной плате на посту за 10 месяцев. Кроме того, жена Банка в 2018 году получила еще один ценный подарок - автомобиль Mitsubishi Pajero Wagon - 2017 выпуска, оценочная стоимость которого (указанная в декларации) равна 450 тыс грн. Хотя реальная рыночная стоимость такого авто, конечно же, значительно выше", - говорится в статье.

"Волнует ли Михаила Банка то, что его жена получает в подарок автомобиль от третьего лица? И кто же вообще этот таинственный даритель - Тиводар Василий Михайлович? Поиск приводит к списку депутатов Бедевлянского сельского совета, где по удивительному стечению обстоятельств, есть депутаты с фамилиями и Банк, и Тиводар", - добавили журналисты.

В результате оказалось, что человек с фамилией Банк - это отец Михаила Васильевича Банка - Василий Михайлович. У них даже имеется общее имущество - жилой дом в с.Бедевля, Тячевского района Закарпатской области. Однако, как отмечают журналисты, вопрос с подарком автомобиля так и остается открытым…

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Известно, что традиционно в Украине чиновники регистрируют часть своего имущества на родственников, родителей и жен, чтобы избежать ответственности и "лишних вопросов" относительно его происхождения. Поэтому, для получения информации был осуществлен мониторинг финансового состояния отца Михаила Банка - Василия Михайловича с помощью системы YouControl.

"В результате были установлены интересные факты. В 2019 году отец начальника Департамента защиты экономики Ивано-Франковской области Банк Василий Михайлович обзавелся значительным состоянием. Он, в частности, приобрел автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2017 года выпуска, рыночная цена которого стартует от $60 тыс", - отметили журналисты.





Также в 2019 году Василий Банк, согласно информации YouControl и данным Геокадастра, приобрел три земельных участка общей площадью 0,35 га в селе Паляница Ивано-Франковской области. Как известно, на территории Паляница расположен крупнейший в Украине горнолыжный курорт "Буковель", а общая рыночная стоимость такого куска земли стартует от $150 тыс.







"По словам местных жителей, регистрация и оформление земельных участков в данном районе нередко происходит коррупционными методами, ведь почти вся земля в данном районе находится в лесном фонде, а значит - потенциально является частью Карпатского национального природного парка, границы которого четко не обозначены", - говорится в материале журналистов.

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