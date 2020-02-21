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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Перегар от протестующих, страх, паника и тотальное недоверие к власти, - Артем Шевченко о событиях в Новых Санжарах. ФОТОрепортаж

Ситуация в Новых Санжарах доказала, что возглавляемое Арсеном Аваковым МВД является становым хребтом такой шаткой стабильности государства.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Скоро полные сутки в пути и в работе. В 05:00 20.02.2020 начал, почти 5:00 21.02.2020 закончил. Возвращались в Киев автотранспортом - невозможно было взлететь из-за тумана из Полтавы. Несколько личных впечатлений от работы внутри темы, которая станет, без сомнения, настольной для изучения комуникационщикамы и особенно ипсошникамы (информационно-психологические опперации. - Ред.)", - рассказал он.

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"Впечатления сугубо субъективные:

* Устойчивый перегар от подогретого алкоголем большого количества новосанжаровцев. В основном мужчин всех возрастов. В столице на различных протестах мы уже успели от такого отвыкнуть, хотя бывает. Днем было распоряжение закрыть все наливайки, но зеленый змий, словно вирус, найдет, зараза, откуда вылезти и как влиться в маленькую щель в душах, сердцах и глотках. И этот градус в промилле без сомнения добавил градуса эмоциональной храбрости некоторым правонарушителям, которые уже два слова тяжело произносили вечером;

* Всепобеждающий, алогичный страх, переросший в панику, которая овладела преимущественно женщинами. Хорошо, что детей не брали. Я не знаю как там было у тернополян и львовян (предполагаю, что так же), но у полтавчан, будто бы вылезли из подсознания потусторонние химеры еще гоголевского Вия и прочей нечисти помноженные на заморский характер неизвестной угрозы: раз оно из Китая - значит смерть по нам точно пришла, хоть святых уже выноси. Медицина здесь мировая бессильна, а наша и подавно. Ежедневные ТВ-новости об умерших и то немассово по сравнению со всем количеством больных далеко за тридевять земель - не думал, что потенциальная угроза, которую никто еще не почувствовал, может ТАК напугать;

* Отсутствие у местных жителей до вчерашнего дня информационных поводов для такого массового информационного паломничества всех СМИ, включая мировые. Народ просто хайповал от самого факта того, что вдруг оказался в центре такого внимания. Пытался вспомнить, когда последний раз хоть что-то было интересное и привлекательное, или хотя бы нейтрально-информативное о Новых Санжарах на национальном уровне - абсолютно ничего не вспомнил. Но когда вечером на брифинге премьера увидел опытного фотографа Ефрема Лукацкого с Аssociated Press то услышал от него что-то вроде "это история сегодня номер один для всех мировых СМИ. ты не представляешь". Как стать провинциальному райцентру негативно всемирноизвестным за два дня без единого погибшего - это сюда;

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* Тотальное недоверие местных ко всему, что говорит кто-либо из власти. Система нелогичных контраргументов основывается на слухах, домыслах и на искаженной информации, например, "их возят уже по всей Украине - везде не пустили, чего мы пускать должны? А чего вы их по их домам не развезли или по вашим имениям, кончахзаспах-феофаниях-охматдетах?" В общем - нас власть хочет заразить. В западных областях, особенно на Львовщине, широкое распространение получил такой "аргумент", мол, мы за них не голосовали - теперь они хотят за это нас отравить и со свету сжить;

* Отсутствие минимальной медицинской образованности и культуры профилактики. Это это когда Виктор Ляшко их спрашивает - вот вы кричите, что боитесь того вируса, а сколько из вас привиты от гриппа и ОРВИ, которыми болеют 5 млн. граждан ежегодно и умирают достаточно? Тишина - никто. Я не думаю, между прочим, если раньше объявили бы, что будут везти на обсервацию именно туда и почему именно, то народ после подобной истерии на западной Украине все бы понял и не протестовал бы. Предполагаю, что это время было бы использовано для раздувания большей паники включая массовым искусственным и проплаченным протестом;

* Спокойствие, человечность, смелость и выносливость в общении с такими нашими соотечественниками, решительность и умение в очередной раз брать на себя ответственность в критической ситуации у Арсена Авакова. Горжусь, что работаю в его команде, которая в очередной раз доказала, что и раньше, и особенно теперь возглавляемое им МВД Украины является становым хребтом такой шаткой стабильности государства. Между прочим, он точно подметил, приведя чью-то такую меткую оценку: есть такой термин для подобных явлений - индуктивный психоз. У людей в таком состоянии уходят все сдерживатели: моральные, этические, социальные, интеллектуальные. Побеждает патологический страх, который индуцируется автоматически от человека к человеку. И этот психоз бывает, что охватывает целые города. Случаев много в истории. А потом люди не могут вспомнить, почему так вели себя. Поэтому
будем оставаться людьми", - рассказал Шевченко.

"Было дежавю с 12 апреля 2014 г. в Славянске, где подобно настроенные эмоционально люди митинговали под захваченной гиркинцами милицией. С той разницей, что сейчас сил правопорядка в городе было полно, они действовали и было ощущение полной безопасности", - резюмировал Шевченко.

Перегар от протестующих, страх, паника и тотальное недоверие к власти, - Артем Шевченко о событиях в Новых Санжарах 01
Перегар от протестующих, страх, паника и тотальное недоверие к власти, - Артем Шевченко о событиях в Новых Санжарах 02
Перегар от протестующих, страх, паника и тотальное недоверие к власти, - Артем Шевченко о событиях в Новых Санжарах 03
Перегар от протестующих, страх, паника и тотальное недоверие к власти, - Артем Шевченко о событиях в Новых Санжарах 04
Перегар от протестующих, страх, паника и тотальное недоверие к власти, - Артем Шевченко о событиях в Новых Санжарах 05

Перегар от протестующих, страх, паника и тотальное недоверие к власти, - Артем Шевченко о событиях в Новых Санжарах 06
Перегар от протестующих, страх, паника и тотальное недоверие к власти, - Артем Шевченко о событиях в Новых Санжарах 07
Перегар от протестующих, страх, паника и тотальное недоверие к власти, - Артем Шевченко о событиях в Новых Санжарах 08
Перегар от протестующих, страх, паника и тотальное недоверие к власти, - Артем Шевченко о событиях в Новых Санжарах 09
Перегар от протестующих, страх, паника и тотальное недоверие к власти, - Артем Шевченко о событиях в Новых Санжарах 10

Перегар от протестующих, страх, паника и тотальное недоверие к власти, - Артем Шевченко о событиях в Новых Санжарах 11
Перегар от протестующих, страх, паника и тотальное недоверие к власти, - Артем Шевченко о событиях в Новых Санжарах 12

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/p3177057
 
   
 Топ комментарии
 
Недоверие к власти, говоришь? Как за 9 месяцев проголосовавший за Зеленского 80% регион довели до такого бешенства? Ась, Шевченко?
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Царь хароший - ето всё боярє і папєрєднікі.
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то же самое говорил Захарченко про Майдан
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Николай Чупаков
2 ч.

Для соплежевателей обьясню. Человек едущий из зоны возможного заражения НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАВЕЗЕН В ЗОНУ ПРОЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ. ДЛЯ ЭТОГО ДОЛЖНА БЫТЬ СОЗДАННА СПЕЦИАЛЬНАЯ
КАРАНТИННАЯ ЗОНА.!!!!!!!! Для этих целей в любых странах используют военные базы. Вы башкой соображаете!!!!! Кто из вас пишуших знает завезли вирус или нет????? Через Новые Санжары проезжают тысячи людей ежедневно. Еслибы в мой город завезли таких людей я сделал бы то же самое что люди в Новых Санжарах. Скажите спасибо ******** Зеленскому у которого нет ума как поступать в таких ситуациях.!!!!!! СЕЙЧАС ГОРОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ НА КАРАНТИН.
Перегар від протестувальників, страх, паніка і тотальна недовіра до влади, - Артем Шевченко про події в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 50
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так Санжары не скрывают что голосовали за ЗЕклоуна.Какой ЗЕпрезик такой и ЗЕлохторат.Одним словом ЗЕздобульцы
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Кацап іпаний, що на зміну заступив? Ще вчора це фото було з постом над "Україною", а вже сьогодні над "Тернопілем та Львовом"?
Мокша, запам'ятай, можете ви там хоч всратись, але війна ця закінчиться на Червоній площі і на цей раз, ми вас ублюдків прикінчимо.
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Ні, її можно під різним кутом подавати. Ти, для прикладу, розпалюєш ненависть до конкретних регіонів, а я обурююсь бидлом. Знаєш чому, бо я українець, а ти кацап за завданні.
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Я ще з худобою це не обговорював. Пес вонячий, знай своє місце, не гавкай без команди.
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Можемо дописати ще Санджари до переліку. Що це змінить? Дикунство не має національності
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Страшно даже представить что начнется с этими сцыкливыми ублюдками, уставшими от войны на которой они никогда не были если начнется реальная война и куда они побегут
Нет, не за таких хатоскрайников был Майдан и гибли хлопци на Донбасе
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Команда клована з усього робить шоу. Нам вже треба звикати до цих вистав. Аваков нікуди не дінеться, бо бєня його тримає для державного перевороту та повного розвалу країни після бубочки.
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Ну ,тут соглашусь с Шевченко,Аваков молоток оказался в данной ситуации,в прочем как и в 2014 году в Харькове,когда за пять минут всех сепаров под ОГА лицом в асфальт упаковали.Коррупционер конечно,но патриот Украины.Бывает и такое ,поеднаннья положительного и отрицательного в одном человеке.
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Да мне по...ер чей,главное людей доставил по назначению в той ситуации,что была на дурдом больше похожа.Мне пох... Кто врач,какой он веры и политиеского исповедания,главное идиотов сумел успокоить,и бедных людей защитить.
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перегар от мусоров то такое, а простой народ обманутый зомбированный телевизором думает что если выпить то зараза не пристанет.
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Манипулирует Шевченко Пример-Когда Ляшко спросил людей о вакцинации против гриппа ,люди не молчали,они ответили ,что у них нет денег,всё деньги пошли на коммунальные платежи ,оплату газа.
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По украинским каналам гонят такое же мракобесие, негатив и истерию как и по российскому. На мові до речі. Хтось когось вбив, порізав, розчленував, усюди чаклуни, відьми, нечиста сила, іншопланетяни... Коротче той самий русский мир.
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З приходом Зелені, ще й серіальчики пішли про Мусаров, шалав і бандитів...
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если бы рядом со мной поселили 70 человек с Уханя, я бы не просыхал
Всё через жопу, три недели дро.. готовились, и стражно смотреть видео то что в сеть выкладывают, душ током пробивает. Телеграмм Клименко тайм
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Запэдрот собутыльникофф набрал за пачку маргарина.
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А как по мне.... так это авакян и организовал!
Уж слишком ему выгодно показать себя "незаменимым"
И уж слишком этот "протест" попахивает заказухой!!!!
Не поверю что бы без денег пригонялись трактора, устанавливались плиты!!!
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Автор весьма односторонне выдал. Люди протестуют, так как они не верят, что власть сделала все, чтобы вирус не распространился на них. То есть, народ не верит власти ни в чем. Тем более селяне до предела обозлены против зеленой плесени из-за попыток рынка земли. Я разговаривала с селянкой, как у них относятся к продаже земли. Она сказала: "дуже погано, аж кричать". Но "кричать" когда никто не слышит это только накапливается злость против власти и не выходит и разрушает здоровье. А здесь повод вылить эту весьма накопившуюся злость наружу и разрядиться. Поэтому действия во многом логичны. Во всем виновата антинародная власть.
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Стекла в автобусах бить зачем. А если бы эвакуированные оказались вне автобусов, думаете не досталось бы им?
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"тотальное недоверие к власти" -- так доверие заслужить надо!
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