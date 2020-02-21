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 "Шевронов своих не скинул": "Квартал-95" в День Героев Небесной Сотни опубликовал неоднозначный пост. ФОТО

Вчера, 20 февраля, в день памяти Героев Небесной Сотни, студия "Квартал 95" опубликовала часть текста своей песни со строками "Шевронов своих не скинул" и иллюстрировала его фотографией Героев Небесной Сотни. В сети данный пост у многих пользователей вызвал возмущение.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий пост студия разместила на странице в сети Facebook.

"Я не забуду огонь в центре столицы,
И мужественные вокруг лица - страна сильных людей!
Я помню, кто за страну сгинул,
Шевронов своих не скинул. Страна мужественных людей", - говорится в сообщении.

Это фрагмент текста песни, которую артисты исполняли в 2017 году. Слова о шевронах касались украинских воинов в Крыму, которые не предали свою страну и выступили против российских оккупантов. 

20 февраля - День Героев Небесной Сотни, годовщина расстрелов на Майдане.

Напомним, в декабре 2013 года года артисты "Квартал-95" шутили о Евромайдана: "Виктор Федорович, у меня вопрос по физике. Если беркуту выдать эбонитовые палочки, а майдановцев одеть в шерстяную одежду - так мы сможем добывать электричество".

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Шевронов своих не скинул: Квартал-95 в День Героев Небесной Сотни опубликовал неоднозначный пост 01

Источник: https://censor.net.ua/p3177050
 
   
 Топ комментарии
 
мєнтовські теж... от такі вони малороси з 95, єбонітова палочка їм в дупло...
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На загиблих піар собі влаштовують, утирки ссучені.
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мєнтовські теж... от такі вони малороси з 95, ********* палочка їм в дупло...
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На загиблих піар собі влаштовують, утирки ссучені.
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УКРАЇНЦЮ ОБОВ"ЯЗКОВО ДЛЯ ПРОЧИТАННЯ : "Почему ты не опустил руки после проигрыша на выборах? Почему ты не стал стыдиться представляться украинцем за рубежом даже после того, как вот это позорище, которое прикидывается властью, облило себя помоями и вроде бы, эти помои должны попасть и на тебя, но не попали. Почему? Почему ты отстаиваешь вроде бы абстрактные принципы, которые на хлеб не намажешь? Но вот самый главный вопрос: почему ты все это делаешь, не сверяя своих действий с лидером или с кем-то еще, а просто соотносишь свои мысли и действия со своим внутренним убеждением и духом? Когда ты стал настолько свободным и как случилось, что ты сам это не заметил, а я тебе это сейчас рассказываю?"
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Невже так тяжко сказати напряму, а не двузначно?
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Маніпуляція, словоблуддя. Оди беркутні. Все, як завжди, у родоначальника, пліснявої влади. Нічого нового.
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просто на следующем Майдане, будут палить не шины, а артистов 95 квартала и "слуг нарИда"..
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Я пам'ятаю, хто за країну загинув,
Шевронів своїх не скинув...

Однозначно провокатор.
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Издевательства и кривляния продолжаются....

А чего удивляться, если демонстративно не отдается дань памяти и уважения погибшим людям в революции достоинства, которые выступали против "идеалов" ПРИСУЩИХ ИМЕННО НОВОЙ ВЛАСТИ!... "Шевронів своїх не скинув": "Квартал-95" у День Героїв Небесної Сотні опублікував неоднозначний допис - Цензор.НЕТ 1180
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"Неоднозначный пост"? Не может быть более однозначного. Эти ребята всегда были за анти-майдан и за Партию Регионов.
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Квартал - сборище тупых идиотов. Им некуда деваться, т.к. этих ограниченных никто не возьмет на работу.
Пожалейте этих дурачков.
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Пост как раз однозначный. Недобитая беркутня для этих дегенератов всегда были своими .
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Слова хороші, тільки співають це блазні.
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Я не прихильник 95 кварталу і Зе, але наголошую, що саме фінальна пісня, де звучали ці слова чітко стосується наших воїнів, які загинули в війні проти кацапів. Зе і його команда багато мутить на шкоду Україні, але давайте не будемо роздувати зраду там, де її нема.
Наш міністр закордонних справ учора на ООН чітко і бєз намьоков сказав кацапам, де їх місце, весь світ з нами, крім маріонеток москалів, таких, як Сирія; вчора річниця розстрілів на майдані; минуло кілька днів, як кацапи захопили нашу позицію під Золотим. Але весь інформаційний простір заповнений провокацією в Санжарах і іншим непотребом, ***** аплодує стоячи.
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95 анал,выразил соболезнование беркутне.Что от них можно было еще ожидать? От кацапов жидковых,малоросов юзика и сепара лысого.
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Этим ******* из "Квартала" следовало бы знать, что тогдашним ЗУ "О милиции" прямо запрещалось использовать огнестрельное оружие в местах проведения массовых мероприятий. Им приказали? Им отдали незаконный приказ, но незаконные приказы не подлежат испольнению (Конституция Украины). Беркутня ПРЕКРАСНО знала, что она нарушает Законы и Инструкции по применению оружия да и спецсредств. Т.е. Беркут действовал сознательно и преступно. Клоуны квартальные.
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Тупоголовым ватным порохоботам не дано понять что эта аллегория для того чтобы срифмовать песню. Ищите зраду там де її немає. Стадо йолопів...
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в плен кварталовцев і сочуствующий зе-скот не брать!
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