 "Шевронов своих не скинул": "Квартал-95" в День Героев Небесной Сотни опубликовал неоднозначный пост. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий пост студия разместила на странице в сети Facebook.

"Я не забуду огонь в центре столицы,

И мужественные вокруг лица - страна сильных людей!

Я помню, кто за страну сгинул,

Шевронов своих не скинул. Страна мужественных людей", - говорится в сообщении.

Это фрагмент текста песни, которую артисты исполняли в 2017 году. Слова о шевронах касались украинских воинов в Крыму, которые не предали свою страну и выступили против российских оккупантов.

20 февраля - День Героев Небесной Сотни, годовщина расстрелов на Майдане.

Напомним, в декабре 2013 года года артисты "Квартал-95" шутили о Евромайдана: "Виктор Федорович, у меня вопрос по физике. Если беркуту выдать эбонитовые палочки, а майдановцев одеть в шерстяную одежду - так мы сможем добывать электричество".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж