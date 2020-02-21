 "Шевронов своих не скинул": "Квартал-95" в День Героев Небесной Сотни опубликовал неоднозначный пост. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий пост студия разместила на странице в сети Facebook.
"Я не забуду огонь в центре столицы,
И мужественные вокруг лица - страна сильных людей!
Я помню, кто за страну сгинул,
Шевронов своих не скинул. Страна мужественных людей", - говорится в сообщении.
Это фрагмент текста песни, которую артисты исполняли в 2017 году. Слова о шевронах касались украинских воинов в Крыму, которые не предали свою страну и выступили против российских оккупантов.
20 февраля - День Героев Небесной Сотни, годовщина расстрелов на Майдане.
Напомним, в декабре 2013 года года артисты "Квартал-95" шутили о Евромайдана: "Виктор Федорович, у меня вопрос по физике. Если беркуту выдать эбонитовые палочки, а майдановцев одеть в шерстяную одежду - так мы сможем добывать электричество".
Шевронів своїх не скинув...
Однозначно провокатор.
А чего удивляться, если демонстративно не отдается дань памяти и уважения погибшим людям в революции достоинства, которые выступали против "идеалов" ПРИСУЩИХ ИМЕННО НОВОЙ ВЛАСТИ!...
Пожалейте этих дурачков.
Наш міністр закордонних справ учора на ООН чітко і бєз намьоков сказав кацапам, де їх місце, весь світ з нами, крім маріонеток москалів, таких, як Сирія; вчора річниця розстрілів на майдані; минуло кілька днів, як кацапи захопили нашу позицію під Золотим. Але весь інформаційний простір заповнений провокацією в Санжарах і іншим непотребом, ***** аплодує стоячи.