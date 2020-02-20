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Все про:Львов (3613) Нацполиция (10964) похищение (1317) стрельба (2598) хулиганство (272)

 Во Львове со стрельбой похитили мужчину, полиция освободила его и открыла производство о хулиганстве. ФОТО

Неизвестные стреляли в воздух, засунули мужчину в багажник и скрылись с места происшествия. Задержавшие их полицейские расследуют дело по статье "Хулиганство".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

"На перекрестке улиц Научной-Симоненко во Львове неизвестные сделали несколько выстрелов, а затем силой поместили прохожего в багажник легковушки "Шевроле" и в сопровождении внедорожника "БМВ" поехали в неизвестном направлении", — сказано в сообщении.

Похитителей разыскивали оперативники уголовного розыска, бойцы спецназа, сотрудники оперативных служб, территориальных подразделений полиции Львовщины и патрульные полицейские.

Вскоре оба автомобиля остановили, из багажника освободили похищенного.

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"Сейчас полицейские устанавливают личность потерпевшего и анкетные данные задержанных. По факту следователи открыли уголовное производство по предварительной квалификацией - ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", — сказано в сообщении.

В полиции отметили, что наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Во Львове со стрельбой похитили мужчину, полиция освободила его и открыла производство о хулиганстве 01
Во Львове со стрельбой похитили мужчину, полиция освободила его и открыла производство о хулиганстве 02
Во Львове со стрельбой похитили мужчину, полиция освободила его и открыла производство о хулиганстве 03

Источник: https://censor.net.ua/p3177012
 
 
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Хулиганство за похищение со стрельбой! Во Львове со стрельбой похитили мужчину, полиция освободила его и открыла производство о хулиганстве - Цензор.НЕТ 4828
Красота!
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А что, при вашем Порошенко лучше было Во Львове со стрельбой похитили мужчину, полиция освободила его и открыла производство о хулиганстве - Цензор.НЕТ 1314
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А незаконне позбавлення волі, незаконне поводження із зброєю? Це те що на поверхні. Копнути глибше- ще кілька статей буде.
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Этот совковый пережиток в виде уголовной статьи "Хулиганство" давно пора отменять...
С одной стороны, на неё спихивают более серьезные преступления, с другой - шьют её по всякой ерунде...
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