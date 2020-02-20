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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (24436) депутат (2850)

 Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля. ФОТОрепортаж

На протяжении рабочего дня 20 февраля нардепы продолжали принимать законы и заниматься другими делами. Из 4 тысяч поправок к Закону о продаже земли на 20 февраля уже рассмотрели 1193.

Работа ВР в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 01

Начало работы ВР


Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 02

Нардер Ковалев с коллегой Путровой из "Слуги народа"

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 03

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 04

Путрова с другим "слугой народа" Дубновым 

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 05

Николай Галушко из "Слуги народа"  в ярком свитере 

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 06

"Слуга народа" Брагар сколлегой

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 07
Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 08

Нардеп  Аллахвердиева с коллегой со "Слуги народа"

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 09

"Слуга народа" Забуранная с кофе и коллегами

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 10
Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 11

"Слуги народа" Культенко и Радуцкий 

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 12

"Слуга народа" Радуцкий 


Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 13

Сопредседатель фракции "Слуга народа" Корниенко

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 14

Консультации Кальцева со спикером Разумковым

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 15
Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 16

Докладчик по законопроекту о рынке земли - Сольсикй

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 17

"Слуга народа" Пашковский оперся на мебель в зале ВР

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 18

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 19

"Слуги народа" Гетманцев и Кинзбурская - задушевная беседа 

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 20

Вице-спикер Стефанчук и нардеп от ОПЗЖ Кальцев 

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 21

"Слуги народа" Сольский и Мотовиловец

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 22

"Слуга народа" Копанчук

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 23

Нардепы от "ЕС" Геращенко и Кубив

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 24

Депутатский кофе

Фото - Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3177007
 
 
 Топ комментарии
 
Скоро уже будут и борщ сьорбать прямо на рабочих местах и вытирать руки о занавески.
Пришла новая власть а с ними и новая "культура"
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ЛЮДИ !!!! КОГО ВЫ ВЫБРАЛИ ?????? ПОСМОТРИТЕ НА ЭТИ УПИТАННЫЕ,ТУПОВАТЫЕ И НАГЛЫЕ ФЭЙСЫ !!!!!!!!!!! ТАКОГО СОСТАВА В ИСТОРИИ ЕЩЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Свині довбані. Регочуть та в смартфони тільки дивляться.
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Скоро уже будут и борщ сьорбать прямо на рабочих местах и вытирать руки о занавески.
Пришла новая власть а с ними и новая "культура"
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ЛЮДИ !!!! КОГО ВЫ ВЫБРАЛИ ?????? ПОСМОТРИТЕ НА ЭТИ УПИТАННЫЕ,ТУПОВАТЫЕ И НАГЛЫЕ ФЭЙСЫ !!!!!!!!!!! ТАКОГО СОСТАВА В ИСТОРИИ ЕЩЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Шаурма, ты моя шаурма.... Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого - Цензор.НЕТ 9001

собачья їжа, скотство та безкультурїє
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Та нє, відразу біля кнопок, корито поставить, і поїлку. Натиснув червону кнопку - вода, натиснув жовту - кава, натиснув зелену - коньяк. О тоді б працювали
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Свині довбані. Регочуть та в смартфони тільки дивляться.
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занимаются чем угодно , кроме своей работы Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля - Цензор.НЕТ 9197
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радуцкий смеется,все у него нормально,какой там кроновирус,самолет из китая,у него все прекрасно!
20.02.20 21:38 "Информации более чем достаточно", - Радуцкий из "Слуги народа" считает, что власть достойно объяснила украинцам все о коронавирусе и эвакуации сограждан
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Трудоголіки, мля... Слугам урода якнайшвидше землю України розпродати б та на Сейшели до Богдана злиняти на ПМЖ
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пахари,все о народе,все о поправках!
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Если свет выключать то они займутся сексом
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ЛЮДИ !!!! КОГО ВЫ ВЫБРАЛИ ?????? ПОСМОТРИТЕ НА ЭТИ УПИТАННЫЕ,ТУПОВАТЫЕ И НАГЛЫЕ ФЭЙСЫ !!!!!!!!!!! ТАКОГО СОСТАВА В ИСТОРИИ ЕЩЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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в подборке кадров с дамами какая-то "незавершонка" - мужчина все ближе, берет под локоток и... аблом Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого - Цензор.НЕТ 2955
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всё норм., в ВР предварительные ласки, обсуждение таксы (не собака), и табу( без табу), ну а вечером будет "завершёнка"
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2-е, 3-є та 4-е фото: "У тебе є знайомий гінеколог? - Знайдемо...", "Та, не плач ти, зроби аборт". Такі відверті фотки... Цікаво, скоро вони просто у сесійній залі трахатись почнутьНога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок у законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого - Цензор.НЕТ 1774
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