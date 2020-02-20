 Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля. ФОТОрепортаж

Работа ВР в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
Начало работы ВР
Нардер Ковалев с коллегой Путровой из "Слуги народа"
Путрова с другим "слугой народа" Дубновым
Николай Галушко из "Слуги народа" в ярком свитере
"Слуга народа" Брагар сколлегой
Нардеп Аллахвердиева с коллегой со "Слуги народа"
"Слуга народа" Забуранная с кофе и коллегами
"Слуги народа" Культенко и Радуцкий
"Слуга народа" Радуцкий
Сопредседатель фракции "Слуга народа" Корниенко
Консультации Кальцева со спикером Разумковым
Докладчик по законопроекту о рынке земли - Сольсикй
"Слуга народа" Пашковский оперся на мебель в зале ВР
"Слуги народа" Гетманцев и Кинзбурская - задушевная беседа
Вице-спикер Стефанчук и нардеп от ОПЗЖ Кальцев
"Слуги народа" Сольский и Мотовиловец
"Слуга народа" Копанчук
Нардепы от "ЕС" Геращенко и Кубив
Депутатский кофе
Фото - Цензор.НЕТ
Пришла новая власть а с ними и новая "культура"
собачья їжа, скотство та безкультурїє
20.02.20 21:38 "Информации более чем достаточно", - Радуцкий из "Слуги народа" считает, что власть достойно объяснила украинцам все о коронавирусе и эвакуации сограждан