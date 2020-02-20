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 Политика Украины, Общество
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Все про:акция (2009) Киев (18596) майдан (3998) Богачук Олег (979) Офис Президента (264)

 На Майдане Незалежности прошла акция "Майдан. Борьба продолжается", участники переместились к Офису Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на На Майдане Незалежности прошла акция "Майдан. Борьба продолжается 20.02/Киев".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Любые попытки опорочить имена Небесной сотни и отбелить убийц в погонах будут бесполезны. Мы покажем, что Майдан есть кому защитить. Наша борьба за Украину и наших героев продолжается!", - заявили организаторы мероприятия.

На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 01
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 02
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 03
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 04

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На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 05
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 06
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 07
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 08
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 09
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 10
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 11

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На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 12

После митинга на Майдане участники направились к Офису Президента на Банковой. Они намерены выразить недовольство кадровой политикой президента Зеленского и его уступкам в переговорах с Россией.

"Вместо того, чтобы должным образом продолжить дело, за которое погибла Небесная Сотня, власть стала на путь капитуляции перед агрессором. Кадровые назначения, заявления и действия власти недвусмысленно дают понять, что команде Президента нужен "мир любой ценой", - заявили организаторы.

На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 13
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 14

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Служи народу", "Нам не pohuy" и "Зае...ало!": под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3177000
 
 
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две миниты ни одного кремлёвского тролля - показатель
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Понятно что это разводка от зебилов и для зебилов...
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Сразу пусть идит к "новому" директору гбр... они их судить собралось.
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та може к тому, кто выбрало это гбр ?

к тебе ?
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Побейте народ ещё тут как били сегодня в Санжарах и считайте что вы трупы
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Народ в Санжарах ?
Там непонятные люди странной наружности.
Один из них сегодня сказал мне - забирайте этих законтаченных себе.
Я из Одессы. Пусть их привозят сюда. Встречу лично...
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у тебя есть сомнения, что єто люди Авакова Арсена, министра МВД ?
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Людей очень мало ,ОЧЕНЬ ,видимо перекрыли пэте краник ...
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Жлобство свыночолого одолело и он решил упор на Новые Санжары сделать.
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Ти там був? Ото сиди й мастурбуй на трейлер з мультфільму "Король-віслюк". тільки не бризкай слиною в монітор.
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Я на відміну від тебе не зебіл. І взагалі проблеми нижчих приматів мене не цікавлять.
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Люди добавляться, почекай Зєбуїне. А поки що марш на пальму.
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Пусть каждый украинец сегодня озарится "лучом достоинмтва"
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Именно в этот день началась агрессия России.Начало анексии Крыма.
Хватит, озарились.До сих пор расхлебываем,конца краю не видно
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не понимаешь, что весь этот треш в Санжарах искуственно слеплен? или твоя задача язвить и провоцировать?
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использовали народ и под высокими лозунгами, к власти пришло стадо свиней ненажерлывых
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А що сказав президент щодо Дня пам'яті?
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Свиноботы,вы серььёзно считаете ,что Янукович все это время живет в Ростове?
Это как Санта-Клаус в Лапландии?
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Ось де повиннен бути нарід Нових Санжар! Але цеж їх не стосується...
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54% однотурових вже колись проголосували за соєвого Хряка - і потім довго шкодували за свій вибір !
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Ти зубожів? Чи головою вдарився на фортепісюанному концерті? То твої індивідувальні проблеми. Лох і лузер.
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Так уже превратились в 54% однотуровых выборов в 2014.
Правда за 5 лет президентства Порошенко заможним, самодостатним и европейским стали только свинарчуки и прочие гладковские.
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Why do Russian trolls always use American proxy?! Use your own flag faggot!
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Ну і дебіл... Що за дурню пишеш... Педро вже був 5 років у корита і став жити краще лише він і його холуї з команди, а інші стали жити гірше.
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Красивые картинки с Банковой, но шин там явно не хватает.
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за 5 років попередньої влади не було посаджено ЖОДНОГО рига , тітушки , жодного бєркута ! Соєва влада своїх не чіпала !
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Але зараз все навпаки. Як добре що до влади прийшли слуги, а не якісь дебіли!
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Редакція, зо це за слово "нєзалєжності"? Ви ж не пишете Тімєс Сквуаре замість Таймс Сквер? Отже російською пишіть так, як звучить українською.
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Вот тем короновирусом и переключили внимание отсюда. Там создали прецендент, чтобы это забыли. Вот в чём ход клоуна.
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Чи варто було Зєлєнскому влаштовувати шоу "евакуація і протести",щоб перебити увагу з цього заходу ? Боявся,що його сьогодні будуть виносити ? Яке воно тупе...
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