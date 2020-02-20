 Разбили окна автобуса и забросали съемочную группу камнями, - журналист Махов о протестах в Новых Санжарах. ФОТО

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Пассажиры и члены экипажа спасательной миссии прибыли в Новые Санжары. Протестующие разбили окна в автобусе. Забросали камнями нашу группу. Пострадавших нет", — отметил журналист.

Ранее Александр Махов рассказывал в Фейсбуке о том, как проходит эвакуация украинцев из Уханя.

"Здесь весь экипаж спасательной миссии в шоке из-за протестов. Бортпроводник, пилоты и медики — все добровольцы, полетели забирать своих. Потому что Украина своих не бросает", — написал он 7 часов назад.

"Позорище", — добавил тогда журналист.