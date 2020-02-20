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 Разбили окна автобуса и забросали съемочную группу камнями, - журналист Махов о протестах в Новых Санжарах. ФОТО

Журналист Александр Махов, который сейчас находится в Новых Санжарах Полтавской области, рассказал, что в автобусе с эвакуированными украинцами разбили окна, а корреспондентов забросали камнями.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Пассажиры и члены экипажа спасательной миссии прибыли в Новые Санжары. Протестующие разбили окна в автобусе. Забросали камнями нашу группу. Пострадавших нет", — отметил журналист.

Разбили окна автобуса и забросали съемочную группу камнями, - журналист Махов о протестах в Новых Санжарах 01Разбили окна автобуса и забросали съемочную группу камнями, - журналист Махов о протестах в Новых Санжарах 02Разбили окна автобуса и забросали съемочную группу камнями, - журналист Махов о протестах в Новых Санжарах 03

Ранее Александр Махов рассказывал в Фейсбуке о том, как проходит эвакуация украинцев из Уханя.

"Здесь весь экипаж спасательной миссии в шоке из-за протестов. Бортпроводник, пилоты и медики — все добровольцы, полетели забирать своих. Потому что Украина своих не бросает", — написал он 7 часов назад.

"Позорище", — добавил тогда журналист.

Разбили окна автобуса и забросали съемочную группу камнями, - журналист Махов о протестах в Новых Санжарах 04

Источник: https://censor.net.ua/p3176997
 
 
 Топ комментарии
 
Операція розроблена і вчинена владою.
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действительно позор....

кто кидал камни в окна - того под суд....

правительство - в отставку за полную бездарность..

Зе-клоуну импичмент - за разрушение страны...
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Согласен, эти странные акции протеста пртив собственных граждан какие-то уж больно ватные и тупые. Если это не украинофобия, то что тогда?
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Как и следовало ожидать набежало троляк ***** опускать кастрюлеголовых. Ничего не изменилось со времён переодетых отрядов нквд, методика вечная как и у вечной профессии троляк проституток.
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Все то неподобство зрежесоване для оманського сцаря Зе міністром Аваковим, по перше треба відвернути увагу від траурної дати розстрілу мусорами Небесної Сотні, а по друге завтра армянський главмент порозгоняє зескот кийками і докаже оманському, що його треба залишити ще на посаді.
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зюзя, ти й надалі будеш із ****** у ясна лупашитись, чи вже нарешті до тебе дійде, що русня нам не друзі?
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Во время начала протестов: молодцы, зебил не знает что делает, долой зараженных, вон из Украины, сохраним здоровье нации.
Когда увидели негативную реакцию большинства: эти протесты организовала власть, это провокация.
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Не ну скажите спасибо нашей власти и Авакову. Вместо того чтобы приехать нормально поговорить с перепугаными людьми они на на них мусоров на БТРах натравили, положили их мордами в асфальт.
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Потрібна була саме така картинка в саме такий день. Кому потрібна?...вот уж вапрос так вапрос...
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У нас в стране что-то нельзя только нормальным людям. А активному быдлу и ворам - можно все. Позор на весь мир, перечеркнуты и те крохи крохотные репутации, что оставались. Одно интересно - окна бить, за которыми якобы вирус, это не страшно? Знают, что так не заразится, не до конца тупы? А из закрытого здания чего боятся, ветра перемен? Лучше б не читала. Но надеюсь что по закону придурки всё таки ответят.
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прокурор слабоват, чтобы придурков угомонить.
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сильно тянет на постановку. Если предположить что люди таки действительно боятся заразится тех кто в автобусе, то бить окна в нем имеет абсолютно противоположный эффект.
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Це організована провокація кацапів, щоб показати яке ми бидло. Чого це однаково організовано у всіх місцях киди могли привезти укоаїнців з китаю? Якщо вони так бояться вірусу то чого до автобусів наближаються, я вже мовчу про те що бити скло з їхньої точки зору це самогубство має бути? Чому перекривають дорогу своїми автомобілями? Повірте, не один українець не підставе свій авто не те що під БТР, а навіть біля великого скупчення людей, щоб вони його не дай боже не поцарапали. Взагалі в кацапів вийшло поставити нас перед всім світом - бидлом середньовічним. А зеленій владі все одно.
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Блин, какое позорище! Стыдоба на весь мир! В какую, нафиг, Европу - тут и в Африку не возьмут!
Какой стыд...
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гебняве, вбий себе об стіну, коли тебе насправді так зганьбили, як ти розповідаєш
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Тебя петуха западло даже китайам на бутылку насаживать
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ВООЗ заявила о вспышке эпидемии жлобства в Украине. Возбудителя заболевания предварительно назвали санжаровирус. Вирус поражает мозг. В результате сознание заболевшего деградирует до уровня животного.
ЕС объявил о закрытии границ и начале карантинных мероприятий для спасения европейской нации.
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Больше двух недель назад. я здесь читал ржаку, о том,что в кацапском самолете, вместо комфортабельного ватерклозета, емкость за занавеской. Прикидываете, ну такое, как в сельских, украинских домах, в коридоре, чтобы зимой на улицу, писать не бегать. Уточню, кацапы вывезли своих, + 15 украинцев, ПЕРВЫМИ. Там скорость нужна, а не ватерклозет. Самолет военный, хорошо шторку повесили, там даже телевизоров, и столиков для приема еды нет. Их уже выпустили из карантина, никакого шума, никакого кипиша. Почему? Они тупые? Им с украинцев пример брать?
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Американцы тоже военными транспортниками вывозили. Непонятно какая там была ситуация с туалетами.


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не пугайте детей... дайте покоя уставшим путникам...
расходитесь по домам и мойте руки и рожи..
фсё! завтра будет новый день.... вам будет стыдно...прежде всего перед своими детьми...
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От скажіть коментатори.Ви би хотіли,щоб недалеко від вас потенційно заражених привезли? Бо в автобусах люди в масках,значить впевненості немає.Чому влада саме так зробила? Якщо ці люди заразяться,то їм кінець.
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Ну так все страны забирают своих граждан и такой реакции нет. Там люди входят в положение. А у нас бешенное быдло получается
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Більше тобі нічого сказати? Поясни чому громадяни інших країн не протестують, не ведуть себе як бидло?
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У ботов флажки рандомно выставляются? Разбили окна автобуса и забросали съемочную группу камнями, - журналист Махов о протестах в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 7152
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Так в других странах, небойсь, возможно инфицированных не в центр населенного пункта прут, в санаторий, не приспособленный к карантину? Да и медицина там получше нашей. А что будет, если зараза есть - и вырвется на волю? Показное милосердие и сопли тогда не спасут.
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В масках потому, что боятся заразится скудоумием от местных аборигенов. А короновирус в Украине не выживет, так как он не сможет прижиться с нашей самогоночкой и салом с чесночком.
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тут столько диванных пи*дунов, которым вирус типа пофиг и они такие типа порядочные ))))
только если не дай бог начнется масовый "падеж" , рванут кто куда и забудут про свою порядочность . пи*деть не мешки таскать ))))
с нашей говномедициной можно смело двигаться по направлению к кладбищу если что, хрен кого вылечат. народ это знает поэтому и бастует. а правящие зебобики имбецилы этому способствуют.
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Петруччо никак не угомонится, платит за массовки
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точно! це петі, а не гебні руснявській вигідно, щоб у день пам'яті Майдану, отаке робилося
ти молодець, прігожен
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Не удивлюсь если окажется, что половина из протестующих в Н Санжарах гастролирующие титушки. И почему Зе не выполнил своего обещания , в случае протестов отвезти "китайцев" в Конце Заспу. И тут сбрехал.
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Вітаю всіх. Ви щойно подивилися чергове шоу від ;Квартал-95;.
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Вирус дебилизма власти, страшнее чем дикость этих людей, очень печально
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При свиночолому🐷,отцю нації . Такого не було ! було інакше.
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Предвыборная программа президентской партии "Слуга народа", лидером которой является Дмитрий Разумков, вызывает смешанные чувства. С одной стороны, есть несколько внятных месседжей и актуальных идей. С другой, это достаточно стандартный набор обещаний, которые можно найти в программах других партий. Разве что усиленных эмоциональными фразами, как "фармакологическая мафия" и "отмена коррупционного механизма". Выдержки из предвыборной программы
Введем систему обязательного медицинского страхования.
Уничтожим фармакологическую мафию, отменив коррупционный механизм повторной сертификации лекарств.
Создадим четкий и понятный гарантированный пакет медицинских услуг.
Повысим уровень материально-технического обеспечения больниц.
Создадим условия для развития профилактической медицины.
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а как начнут плакать и просится когда за окна денег по суду снимут
да штраф
и за суд
интересно будет посмотреть)))
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Будут кукарекать про хунту, реванш, и репрессии патриотов.
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Петруччо никак не угомонится, свозит массовки
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Стёкла бьёт не всегда народ.
В гражданку всегда быстро переодевались всегда в любые годы.
Кому то надо.
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Вот и встретило бы высшее руководство страны!
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цьфу! мяне ванітуе ад гэтага дзікунскага быдла..
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Порох никак не угомонится, свозит массовки
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Розгерметизація автобуса вимагає введення карантину на всій території в радіусі 5 км .
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