 Разбили окна автобуса и забросали съемочную группу камнями, - журналист Махов о протестах в Новых Санжарах. ФОТО

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Пассажиры и члены экипажа спасательной миссии прибыли в Новые Санжары. Протестующие разбили окна в автобусе. Забросали камнями нашу группу. Пострадавших нет", — отметил журналист.
Ранее Александр Махов рассказывал в Фейсбуке о том, как проходит эвакуация украинцев из Уханя.
"Здесь весь экипаж спасательной миссии в шоке из-за протестов. Бортпроводник, пилоты и медики — все добровольцы, полетели забирать своих. Потому что Украина своих не бросает", — написал он 7 часов назад.
"Позорище", — добавил тогда журналист.
Когда увидели негативную реакцию большинства: эти протесты организовала власть, это провокация.
Какой стыд...
ЕС объявил о закрытии границ и начале карантинных мероприятий для спасения европейской нации.
расходитесь по домам и мойте руки и рожи..
фсё! завтра будет новый день.... вам будет стыдно...прежде всего перед своими детьми...
только если не дай бог начнется масовый "падеж" , рванут кто куда и забудут про свою порядочность . пи*деть не мешки таскать ))))
с нашей говномедициной можно смело двигаться по направлению к кладбищу если что, хрен кого вылечат. народ это знает поэтому и бастует. а правящие зебобики имбецилы этому способствуют.
ти молодець, прігожен
Введем систему обязательного медицинского страхования.
Уничтожим фармакологическую мафию, отменив коррупционный механизм повторной сертификации лекарств.
Создадим четкий и понятный гарантированный пакет медицинских услуг.
Повысим уровень материально-технического обеспечения больниц.
Создадим условия для развития профилактической медицины.
да штраф
и за суд
интересно будет посмотреть)))
В гражданку всегда быстро переодевались всегда в любые годы.
Кому то надо.