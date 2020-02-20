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 Общество, Фоторепортаж
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 Директор госпредприятия задержан во время получения 550 тыс. грн взятки за продление договора на охрану, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, 20 февраля 2020 г. задержали директора государственного предприятия при получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, руководитель госпредприятия, подчиненного Государственной регуляторной службе Украины, требовал и получил от директора общества взятку в размере 550 000 гривен. За "вознаграждение" он обещал не создавать препятствий в осуществлении деятельности общества и продлить договор на охрану территории государственного предприятия, говорится в сообщении ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас продолжаются обыски по месту работы и жительства задержанного.

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Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Директор госпредприятия задержан во время получения 550 тыс. грн взятки за продление договора на охрану, - ГБР 01
Директор госпредприятия задержан во время получения 550 тыс. грн взятки за продление договора на охрану, - ГБР 02
Директор госпредприятия задержан во время получения 550 тыс. грн взятки за продление договора на охрану, - ГБР 03
Директор госпредприятия задержан во время получения 550 тыс. грн взятки за продление договора на охрану, - ГБР 04
Директор госпредприятия задержан во время получения 550 тыс. грн взятки за продление договора на охрану, - ГБР 05

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура города Киева. Оперативное сопровождение - Главное управление СБ Украины в городе Киеве и Киевской области.

В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/p3176918
 
 
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для чего они каждый день лепят такие постановки?
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Какой то лох теперь не получит аренды, и деньги как вещьдок будут арестованы на время следствия. В куражах только ГБР))))
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теперь охрана у него будет... без взятки... бесплатная...
- КТО В ЭТО ВЕРИТ - ЛАЙК НЕ СТАВИТЬ !
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на государственном мерине ездит? богато живут регуляторы...
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