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 Общество, Фоторепортаж
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 Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова. ФОТОрепортаж

Министерство внутренних дел и Госпогранслужба опубликовали фотографии, сделанные в аэропорту Харькова после прилета туда украинского пассажирского спецрейса "PQ 7302" с эвакуированными из КНР гражданами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, самолет с эвакуированными из пораженной коронавирусом Ухани гражданами приземлился в аэропорту Харькова сегодня в 11:49. До этого он сел в аэропорту "Борисполь" для дозаправки.

Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова 01
Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова 02
Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова 03

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Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова 04
Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова 05
Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова 06

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Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова 07
Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова 08
Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова 09

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Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова 10
Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова 11
Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова 12

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Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова 13
Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова 14

Фото: МВД/ГПСУ

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Источник: https://censor.net.ua/p3176890
 
   
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Теперь на лоукостере Скай Ап летать нельзя. Неизвестно какой самолет.
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К нам приехал, к намприехал уважаемый киздец, пе до дна, пей до дна.
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от главного сегодняшнего события,даты,внимание удалось отвлечь
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Так специально было задумано. Чтобы народ начал сомневаться в патриотах. Спецоперация.
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Так зебілами було і задумано . Але вийшло це в них як завжди по зебільному тупо
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На то они и зебилы. Во Львове и Тернополе зебилов сразу раскусили.
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Желтые перчатки явно за углом в магазе хоз товаров покупали))))
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это не цирк, а необходимые меры предосторожности
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почему зеленая зелупа с удмуртом-богданом и жидовским не во главе встречающих ?! как пленных встречать перед камерами, так локтями расталкивает всех....
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И всех прибывших взасос !
Может Бог даст.....
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Это катастрофа Украины, как Чернобыль, на много лет.
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Де Бубочка Сцикун разом з усім своїм Зє-кодлом?!! Чому не зустрічають
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А хто з них Пєтюнчик?!
Покажи рильце!
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с Супрун вещи пакуют
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Красивую картинку маскарада портит чувак в зеленом. Ему костюмчика не хватило или это уже переболевший?
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Где Зеленский ?
Где камеры и софиты?
Где Тесла, в конце концов?
Такое шоу и без преЗика
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Зеленский лично встретил украинцев из Китая. Всех обнял и разместил у себя дома. Ленка накормила борщом. Шах и мат, истерички
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И всех прибывших взасос !
Может Бог даст.....
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И на ......... вам земля. Жаль Пэтруху с цветами не пустили, а наш не соизволил. Вот это взбудоражил наш Вовочка суспильство, дрожжите паны, во власти слуги.
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Где решение местных на добро или местные люди - это рабы
Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова - Цензор.НЕТ 1915
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Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
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