 Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, самолет с эвакуированными из пораженной коронавирусом Ухани гражданами приземлился в аэропорту Харькова сегодня в 11:49. До этого он сел в аэропорту "Борисполь" для дозаправки.
Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.
Может Бог даст.....
Покажи рильце!
Где камеры и софиты?
Где Тесла, в конце концов?
Такое шоу и без преЗика
Может Бог даст.....