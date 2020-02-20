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 Политика Украины
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Все про:Винницкая область (601) строительство (1692) Голик Юрий (78)

 Проект "Большая стройка" в Винницкой области будет выполнен на 100%, - советник премьера Голик. ФОТО

В этом году в Винницкой области будут реконструированы 4 школы и начнется строительство новой. Два детских садика будут достроены и еще три будут возведены с нуля. Также будет реконструирован стадион и начнется строительства четырех новых. Кроме того, будут отремонтированы 133 км дорог региона.

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик опубликовал в Facebook презентацию "Большой стройки" в Винницкой области и заявил, что план этой области будет выполнен на 100%, передает Цензор.НЕТ.

Проект Большая стройка в Винницкой области будет выполнен на 100%, - советник премьера Голик 01

"Мы показываем очень грамотную и крутую презентацию Винницкой ОГА о том, что будет строиться в этой области в рамках программы "Большая Стройка". Напомню, что на прошлой неделе все ОГА презентовали такие планы премьер-министру Украины Алексею Гончаруку. На мой субъективный взгляд, поддержанный большинством коллег, видевших эту презентацию вживую, план Винницкой ОГА, который, мы все уверены, будет воплощен на 100%, один из самых адекватных и грамотных", - подчеркнул Голик.

Как следует из презентации, в этом году в Винницкой области будут реконструированы 4 школы и начнется строительство новой. Два детских садика будут достроены и еще три будут возведены с нуля. Также будет реконструирован стадион и начнется строительства четырех новых.

Кроме того, будут отремонтированы 133 км дорог региона, в частности, речь идет о таких дорогах: 1,6 км между Гайсином и Тепликом, 5 км между Гайсином и с.Кущинцы, 5,5 км между с.Кущинцы и с.Киблич, 4,6 км между Чечельником и Белым Камнем.

Проект Большая стройка в Винницкой области будет выполнен на 100%, - советник премьера Голик 02

Помимо того, планируется ремонт на дорогах государственного значения Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (25,6 км), Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (10,3 км).

И еще в этом году начнется реконструкция международного аэропорта "Винница".

Напомним, что весной по всей стране начнется реализация проекта "Большая Стройка". В рамках этого проекта в Кабинете министров состоялась презентация планов областных государственных администраций на текущий год.

Источник: https://censor.net.ua/p3176882
 
 
 Топ комментарии
 
Главное вату подпитать обещаниями)))
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" - а куда пойдут деньги, выделенные на проект "большая стройка"?
- все деньги уйдут на очень грамотную и крутую презентацию винницкой опга."
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Как выполнишь, так отчитаешься, строитель фейсбучный
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О, опять Большая стройка Великой стены намечается. А что ещё Гончарук умеет, кроме заслушивать проекты по строительству?
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Головне, клозет для бубочки побудуйте... Бо як він, після шаурми...
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Жизнь- это большой курятник, в котором каждый старается залезть повыше, клюнуть ближнего и обоср№ть нижнего.
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И это вы называете большой стройкой? Вот большая стройка!!! А у вас это игра младенца в песочнице.Проєкт "Велике будівництво" у Вінницькій області буде виконано на 100%, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 5079
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погодите, а проект - "большая стройка большая стройка запорожских мостов" уже завершен?
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Ремонт четырех школ и двух садиков назвали "Проэкт Большая Стройка". Юмористы.
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Невже і 0,5 км біля Брацлавської церкви поремонтують?! Чи може навіть від Нижчої Кропивни до Брацлава?! Ле-ле, аж не віриться в таке чудо...
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Невже і 0,5 км біля Брацлавської церкви поремонтують?! Чи може навіть від Нижчої Кропивни до Брацлава?! Ле-ле, аж не віриться в таке чудо...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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