 Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает местное издание kolo.news, информирует Цензор.НЕТ.
Людей не пропускают в направлении Новых Санжар, кроме скорых, полиции, автомобилей и автобусов Национальной гвардии.
Водители рассказывают, что уже час стоят в пробке.
"Едем из Полтавы в Новые Санжары на работу. Но, пожалуй, сегодня работать не будем", - прокомментировал один из мужчин.
Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.
- мусоросжигательные заводы строить нельзя бо воняют
- инфекционные больницы строить нельзя бо можно заразится
- сланцевый газ добывать нельзя бо катастрофа
- воевать нельзя, бо убьют
и т.д.
сделали для "предотвращения этого лиха". Украина совершенно не готова противостоять
угрозе короно-вируса, несмотря на то, что было два месяца и за это время наши власти
могли подготовить и медучреждения и базу для приема граждан из Уханя. Ничего не сделали.
Люди это прекрасно понимают, боятся этой заразы и поэтому бунтуют.
https://interfax.com.ua/news/general/641887.html
не будь беркутов в санжарах, всё было бы спокойно
По данным пресс-службы Одесской ОГА, главной базой лечения на зараженных вирусом covid-2019 станет Одесская городская инфекционная клиническая больница, где уже подготовили 20 боксов на 65 мест.
Кроме того, медики Измаила готовы развертыванию дополнительной госпитальной базы. Подчеркивается, что все реанимационные отделения Одесской области приведены в полную готовность.
Также созданы бригады быстрого реагирования, а резервные группы врачей прошли дополнительную подготовку.
везите их в Кременчуг
у нас есть много места и канализация
там грязь, какой карантин ?
Не пропустят лишнюю сотню блокираторов дороги - меньше паковать придется.
Это все равно как собаку е.ал, потому жениться не хочу.