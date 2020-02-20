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 Термобарический заряд от РПГ производства РФ найден на Луганщине. ФОТО

В районе проведения операции Объединенных сил во время разминирования обнаружено военное средство поражения российского производства, которое находится исключительно на вооружении армии РФ.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, во время разминирования вблизи участка разведения войск в районе Станицы Луганской обнаружено военное средство поражения производства РФ 2003 года – термобарический заряд ТБГ-7В от РПГ-7В.

"Указанный боеприпас не изготавливается в Украине, не находится на вооружении Вооруженных сил Украины и используется исключительно армией РФ", - подчеркивают в штабе.

Прокуратура Луганской области совместно с работниками Военной контрразведки СБУ и оперативно-тактической группировки "Север", которые входят в состав Объединенных сил, задокументировали этот факт. Вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства по ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Термобарический заряд от РПГ производства РФ найден на Луганщине 02

Термобарический заряд от РПГ производства РФ найден на Луганщине 03
Термобарический заряд от РПГ производства РФ найден на Луганщине 04

Источник: https://censor.net.ua/p3176860
 
 
 Топ комментарии
 
Да такой в любом военторге можно купить Термобарический заряд от РПГ производства РФ найден на Луганщине - Цензор.НЕТ 8291
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Зе-команда в замешательстве - как этот заряд мог туда попасть?
Ведь у нас война Не пойми С Кем!
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за 6 лет войны ни одна тварь из руководства не дала команду на изготовление *даже по старым, советским разработам* ни химичесого ни бактериологического оружия. и мы сейчас не можем сазать как ввп, что нам мир без Ураины не нужен. а еслибы знал ктото что вдоль граниы стоят сотни рает, пусть даже с дальностью 400-500км но с бактериями и химией в головках то разговаривалибы как с ким чен ыном, на вы а не посылали нах....
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Та озброюйте окремі бригади ЗСУ лише зброєю із воєнторгів. Певно на дві війни вже вистачить. Так ізраільтяни робили.
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И кто тебе мешает это сделать, луГАНДОНнец?
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Зе-команда в замешательстве - как этот заряд мог туда попасть?
Ведь у нас война Не пойми С Кем!
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Предлагаю по всей линии фронта в продуктовых магазинах открыть отделы с американскими ракетными системами и повысить военнослужащим зарплаты в несколько тысяч раз.
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Это ми который увидел пронецательнейший и професиональнейший мастер гротеска и буфонады клоун валодя! Срамота и позорище предательство которое спрятано во лжи и притворстве, и это может не заметить только дибил!
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Интересно, как по типу гранаты можно определить модификацию гранатомёта? В в конце значит и там В конце? С прицелом как у РПГ-7В невозможно точно стрелять такой гранатой, тупо себе в ноги, но сепары известны темами стрельбой сами по себе))))))
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нєдавно тут разбіралі гранатамьот етат РПГ-7. К нєму імєюца разнийє "вистрєли" - с протівотанковой (камулятівной), асколочной і ещо какімі-то головкамі. "В" - значіт вистрєл - трі в одном: граната (головка), рєактівний двігатєль с хвостовіком і пороховой заряд
Термобаричний заряд від РПГ виробництва РФ знайдено на Луганщині - Цензор.НЕТ 541
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Про гранаты все понятно, как определить по типу гранаты модификацию гранатомета, ладно бы написали просто РПГ-7, но РПГ-7В?
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так там нє по гранатє модіфікація, а по оснащєнію самой "труби". РПГ-7 с обичним оптічєскім пріцелом ПГО-7, РПГ-7В с улучшеним пріцелом ПГО-7В, РПГ-7Д - дєсантний варіант, РПГ-7Н - с ночним пріцелом...
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хотя ти прав, нє всякой трубой стрєльньош всємі зарядамі. Для термобарічєской головкі ТБГ-7В (на фото в статьйє) подходіт труба модіфікації РПГ-7В1 с пріцелом ПГО-7В3
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за 6 лет войны ни одна тварь из руководства не дала команду на изготовление *даже по старым, советским разработам* ни химичесого ни бактериологического оружия. и мы сейчас не можем сазать как ввп, что нам мир без Ураины не нужен. а еслибы знал ктото что вдоль граниы стоят сотни рает, пусть даже с дальностью 400-500км но с бактериями и химией в головках то разговаривалибы как с ким чен ыном, на вы а не посылали нах....
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за 6 лет войны ни одна тварь из руководства не дала команду на изготовление

За то была команда на подрывание арт. складов. Барыгой?
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