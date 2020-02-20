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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:санаторий (96) эвакуация (525) Геращенко Антон (1005) Ухань (7) COVID-19 (78)

 Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев, - Геращенко. ФОТОрепортаж

Во время карантина за ними будут наблюдать квалифицированные врачи и медсестры.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин украинцев эвакуированных из КНР. Во время карантина за ними будут наблюдать квалифицированные врачи и медсестры. ... Полиция, спасатели и другие структуры МВД обеспечат безопасность и спокойствие во время карантина", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет с эвакуированными украинцами направляется в аэропорт "Харьков". ФОТО

Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев, - Геращенко 01
Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев, - Геращенко 02
Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев, - Геращенко 03
Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев, - Геращенко 04
Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев, - Геращенко 05
Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев, - Геращенко 06
Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев, - Геращенко 07

Источник: https://censor.net.ua/p3176852
 
   
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Эвакуированных из Ухани граждан проверяли несколько раз, симптомов болезни нет, - МВД

https://censor.net.ua/news/3176827/evakuirovannyh_iz_uhani_grajdan_proveryali_neskolko_raz_simptomov_bolezni_net_mvd

... их на вирусы проверили в МВД ?
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Надо чтоб тебе клизму в мвд сделали, мвд это полиция, а проверять на вирусы должны врачи министерство здравоохранения, инфекционные больницы, а не санаторий мвд. А пожары будут тушить учителя?
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Соглы можно еще и стриптиз станцевать.)))))
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Это очередной зашквар ЗЕ-команды. Самолет с потенциальными носителями смертельного вируса сделал посадку в Киеве, Харькове, а потом их чуть-ли не на трамвае повезут в Полтаву.
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Все вирусы гриппа смертельные, когда вызывают осложнения со смертельным исходом. и таких в Украине очень много. Сколько умерло от осложнений гриппа в этом году в Украине? И не на трамвае их везут и Вы все это прекрасно знаете. Но, наверное, задание у Вас такое - разжигать истерику и отвлекать от реальности.
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Надо смотреть на статистику соотношения заболевших/умерших. Данные по обычному гриппу (февраль 2018 года): за неделю заболело 200 тыс. умерло 33 человека. Данные о смертности от коронавируса: заболело 75 тыс. умерло 2000 человек.
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Там уже ждут Геращенко на торжественную встречу! С рюкзАковым и ваЗелиновым.
Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7872
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то тебе класичні совкові покривала збивають. ))))
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тиливизоры с CRT мониторами тоже зачотные.
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ВОЗ: инкубационный период коронавируса, возможно, составляет не 14, а 24 дня

Пусть лишние 10 дней отдохнут
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о б*же, так надо дополнительные молитвы заказывать?
- Алло, это минфин?, это поп Афанасенгаил звонит, маловато будет, дэнги давай.
- ************
- Боб с вами, не "пошел в жопу", а "денег нет но мы дадим, держитесь".
- *********
- Щас приеду и как перее** кадилом - воскреснешь!11
- (короткие гудки)
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Самое главное - ковер на полу(потом продать можно будет).
Паращенко не хочет сам прийти и помочь? Ну, тарелки там отлизать после ужина.... Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5585
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Теперь вся страна будет бороться против "большой стройки". Мало ли где планируют строить аэропорты и санатории.
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ахренеть...
так и будут маяться между Харьковом и Полтавой...
как тут не заболеть? они устали и хотят есть-пить-спать-в туалет...это простые потребности...
перепугали простых людей...задолбали других...и это уже страшно!!!
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"приключения уханьцев в Украине" - ".....но я украинец, я живу здесь в Украине, у меня здесь клиника, кафедра и наконец семья, любовница......"
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**** дауны . уже ведь всем разослали официальное продление МОЗом карантина до 24 дней минимум . и амеры высылали транспортник за эвакуируемыми не просто от нехер делать . а потому . что именно транспортный самолёт можно продезинфицировать 100 %
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Санаторий сойдет. В Европе в 50-х тоже такие были. Необязательно было выставлять фотки такого. Или объяснение внизу - санаторий не ремонтировался 60 лет, потому что все деньги ушли на строительство дач сотрудникам МВД Украины.
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А что инфекционных больниц у нас уже нет? Это млять цирк какой-то.
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наверное они в плохом состоянии, похуже, чем этот санаторий.
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А что - в инфекционные больницы здоровых помещают?
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то їх тра в інфекційні бокси, а не в санаторій
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Антошка, антошка, виходь - зустрічати українців з Китаю, а то чогось бздиш вийти і зустріти і заспокоїти народ Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1549
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Тепер Аваков Головний Санітарний Лікар України. Во клоуни дають!
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когда ребенок плачет, то его стараются отвлечь чем то...
Наступление под Золотым, расстрел небесной Сотни, Оман? - не помним с этим короновирусом уже ничего...

Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців, - Геращенко - Цензор.НЕТ 645 Inna Turenko

@i_turenko

·38 мин

Гарно вони з цим літаком засрали інфопростір.
Накручували довго і саме сьогодні евакуація.
Черговий раз вони "зробили" всіх.
Чи боявся Зе цієї дати?
Так, аж всцикався, але все вирішено, кого сьогодні цікавить Небесна Сотня, розстріли?
Всі "хавають" літак.
В ОП гомеричний регіт.


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Конченая власть обманула весь народ.
Жаль жителей Новых Санжар.
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а что случилось с жителями Новых Санжар?
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а иностранцев куда девать будут ( если разговор только об украинцах)
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коври, штори, хвіраночки - всьо шоп вірусу було уютно
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Какому? Ну и злые же вы, люди. А еще говорят, что украинцы - это не россияне.
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Українці! Будьте мудріші та толерантніші. Не робіть з тих людей якихось прокажених. Ніхто не знає в якій ситуації опиниться взавтра. А з іншого боку ви ж навіть не знаєте скільки поруч з вами вілінфікованих і тим не менше барикади проти них не влаштовуєте.
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Протестуйте, санжарцы, боритесь за себя и своих детей и за нас, украинцев! ******* и его конченные власти не нашли ничего лучшего, чем запихнуть десятки потенциально небезопасных людей в СРАНОЕ СЕЛО, в КОЛХОЗНЫЙ СОВДЕПОВСКИЙ санаторий, с одной зачуханной ЦРБ и парой инфекционистов! Засрал разместить в столице ( как чехи - в Праге!!!) в инф. больнице (как ЧЕХИ!), где киевские светила, академики, до хера ЛАБОРАТОРИЙ, рядом МОЗ, морги, реанимации, скорые!! Правильно, пусть, если что, холопы санжарские дохнут, и тратиться не будут- прикопают в навозе! ******* нагнала в санжарах войск и автозаков! На насилие он получит бумеранг! Не хочет, чтоб в неприспособленном санатории проводка сгорела? ***** дебильная!
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не то что в паРаше Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7483
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Российских туристов из Китая вывозили военными самолетами. В салоне было холодно, одеяла не дали, а вместо туалета поставили ведро, рассказала одна из эвакуированных туристок в социальных сетях, пишет Znak.com.
По словам девушки, людям в течение 13 часов пришлось пребывать в ужасных условиях: на борту был мороз, но одеяла никто не выдавал. «В самолете четыре ряда, и вдоль рядов размещаются люди. И в таком положении мы летели на протяжении 13 часов», - рассказала девушка. «Вместо туалета было ведро обычное, без смыва, и сверху палатка», - уточнила она же. По ее словам, в полете постоянно мерили температуру и меняли маски. Более того, всех предупредили, что если кто-то простынет, то попадет в инфекционное отделение.
Только во время двухчасовой дозаправки в Улан-Удэ, когда СМИ взяли у прилетевших интервью, стало известно, что одеяла в самолете есть. После этого их раздали пассажирам, добавила туристка.
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Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
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