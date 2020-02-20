 Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев, - Геращенко. ФОТОрепортаж

Об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин украинцев эвакуированных из КНР. Во время карантина за ними будут наблюдать квалифицированные врачи и медсестры. ... Полиция, спасатели и другие структуры МВД обеспечат безопасность и спокойствие во время карантина", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.
https://censor.net.ua/news/3176827/evakuirovannyh_iz_uhani_grajdan_proveryali_neskolko_raz_simptomov_bolezni_net_mvd
... их на вирусы проверили в МВД ?
Пусть лишние 10 дней отдохнут
- Алло, это минфин?, это поп Афанасенгаил звонит, маловато будет, дэнги давай.
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- Боб с вами, не "пошел в жопу", а "денег нет но мы дадим, держитесь".
- *********
- Щас приеду и как перее** кадилом - воскреснешь!11
- (короткие гудки)
Паращенко не хочет сам прийти и помочь? Ну, тарелки там отлизать после ужина....
так и будут маяться между Харьковом и Полтавой...
как тут не заболеть? они устали и хотят есть-пить-спать-в туалет...это простые потребности...
перепугали простых людей...задолбали других...и это уже страшно!!!
когда ребенок плачет, то его стараются отвлечь чем то...
Наступление под Золотым, расстрел небесной Сотни, Оман? - не помним с этим короновирусом уже ничего...
Inna Turenko
@i_turenko
·38 мин
Гарно вони з цим літаком засрали інфопростір.
Накручували довго і саме сьогодні евакуація.
Черговий раз вони "зробили" всіх.
Чи боявся Зе цієї дати?
Так, аж всцикався, але все вирішено, кого сьогодні цікавить Небесна Сотня, розстріли?
Всі "хавають" літак.
В ОП гомеричний регіт.
Жаль жителей Новых Санжар.
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Российских туристов из Китая вывозили военными самолетами. В салоне было холодно, одеяла не дали, а вместо туалета поставили ведро, рассказала одна из эвакуированных туристок в социальных сетях, пишет Znak.com.
По словам девушки, людям в течение 13 часов пришлось пребывать в ужасных условиях: на борту был мороз, но одеяла никто не выдавал. «В самолете четыре ряда, и вдоль рядов размещаются люди. И в таком положении мы летели на протяжении 13 часов», - рассказала девушка. «Вместо туалета было ведро обычное, без смыва, и сверху палатка», - уточнила она же. По ее словам, в полете постоянно мерили температуру и меняли маски. Более того, всех предупредили, что если кто-то простынет, то попадет в инфекционное отделение.
Только во время двухчасовой дозаправки в Улан-Удэ, когда СМИ взяли у прилетевших интервью, стало известно, что одеяла в самолете есть. После этого их раздали пассажирам, добавила туристка.