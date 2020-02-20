 Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев, - Геращенко. ФОТОрепортаж

Об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин украинцев эвакуированных из КНР. Во время карантина за ними будут наблюдать квалифицированные врачи и медсестры. ... Полиция, спасатели и другие структуры МВД обеспечат безопасность и спокойствие во время карантина", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

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