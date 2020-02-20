 В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В центре Киева началось Шествие Достоинства в память о Небесной Сотне, которое пройдет по маршруту Крепостной переулок - ул. Михаила Грушевского - ул. Крещатик - Аллея Героев Небесной Сотни.
Принимают участие раненые активисты Евромайдана, представители семей Героев Небесной Сотни, представители Самообороны Майдана, участники АТО и ООС и др.
По завершении шествия возле Креста памяти на Аллее Героев Небесной Сотни состоится поминальная панихида и возложение цветов.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Доживите за нас!
По минуте, по вздоху… каждый
По удару сердечному, по поцелую, по сну
Мы б и сами еще !… Только мы не смогли однажды
Спрятать шкуру свою и оставить Украину одну
Долюбите за нас!
Наших мам и детей и невесту
Додарите цветы, дочитайте ребенку стих
Мы б и сами могли! Лишь стоять не могли на месте
Когда прыгнул под пули этот юный, красивый псих
Дорастите до нас!
Понемногу, по мили… Прозрейте!
Дотянитесь до плеч, ухватитесь за них сильней
Мы б смогли устоять! Но от снайпера нет спасенья
Нас спасал только Бог и пробитые спины друзей
Посмотрите на нас!
Замерев на Майдане летом
Души наши идут, поднимая опять щиты
Возвращаемся к вам, отогнать озверевший «Беркут»
Чтоб навеки занять на Майдане свои посты…
Схилімо наші голови перед життям, боротьбою і смертю одних з найкращих патріотів України. "Небесна Сотня" віддала своє життя за те, щоб жила Україна і ми - її громадяни, їх послідовники та шанувальники!
Низький уклін і співчуття родинам і близьким загиблих!
Слава всім учасникам Революції Гідності! Слава Україні - Героям Слава!
Ганьба владі і її структурам, які на протязі шести років не бажали, не вміли, не здатні були розслідувати вбивства і терор громадян України путінськими холуями, вбивцями і їх поплічниками - ворогами України.
Кстати, а где та "ликарня", может, подскажешь? По международным стандартам, с инфекционными боксами...? Наверное, в Санжарах, у которых щас рвет пу кан от приближающихся автобусов их Уханя?
Ты смотри, чтобы тебе "явки с повинной" писать не пришлось. Когда СБУ будет изучать источники перечислений на твою карточку, свинобот....
А так, да, "самый патриотичный патриёт"! Мало того, "ГЕТЬман" всея Украина (от слова "ГЕТЬ!!!")
24 сентября, 2019 Загороднюк заявил, что в Минобороны проводят аудит всех заключенных до него контрактов.
13.02.20 Министр обороны Загороднюк в интервью корреспонденту Цензор.Нет рассказал, что хищений в Оборонпроме не было. За 5 лет армия приблизилась к стандартам НАТО..
18.02.2020 13:18 "Хочу вам сказать, что у нас мощная армия. Провокации бывают, армия, соответственно, сильно ответила", - сказал Зеленский.
2018-04-16 Новые санитарные Богдан 2251 эффективно работают на передовой.
"Богдан 2251 - санітарний автомобіль розроблений корпорацією «Богдан» на основі китайського Great Wall Wingle".
"Эталон пикапов в области безопасности. Great Wall Pickup - всегда был эталоном безопасности в индустрии пикапов, являясь усовершенствованным продуктом, характеризуется повышенным уровнем безопасности."
Ранее член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, утвержденная правительством формула цены на газ "Амстердам+" является такой же, как и формула "Роттердам+", поскольку базируется на импортном паритете.
Напомним, 28 января правительство приняло решение привязать максимальное значение цены на газ для населения и теплокоммунэнерго к стоимости газа на нидерландском газовом хабе TFF. В частности, правительственное постановление определяет, что цены на газ, которое "Нафтогаз" продает населению и теплокоммунэнерго, не могут быть ниже средних цен, которые устанавливаются на TFF течение 1-22 числа предыдущего месяца.
Кстати, я не помню, чтобы Зе обещал кому-либо ЗП в 4 000 баксов за полгода. Вот не помню, и всё! Из того что я вижу и что читал- бакс упал, на Западе нас хвалят, говорят о росте экономических показателей.... Мне достаточно. НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. А там- посмотрим. Но барыгу твоего не хочу ни под каким соусом, вне зависимости от успехов/не успехов Зе! (Кстати, я не его фанат. )
А теперь
Но не відходь від питання ,ти не на того попав!Які відкриті кримінальні справи за корупцію і крадіжки?
Вкарбовує шлях незворотній,
Поглядів в Небо мільйон,
На зміну Небесній Сотні
Небесний летить Батальйон.
Простіть і прощайте, Герої !!!
Політ ваш - найважче з мірил...
«Міцніше тримайте зброю!»
Чути з-під шелесту крил.
СВІТЛА ТА ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЯМ, ЯКІ ВІДДАЛИ СВОЄ ЖИТТЯ ЗА УКРАЇНУ!».
_______________СЛАВА УКРАЇНІ! ____ ГЕРОЯМ СЛАВА !________________
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