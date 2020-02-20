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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни. ФОТОрепортаж

В Киеве проходят мероприятия в память о Героях Небесной Сотни.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В центре Киева началось Шествие Достоинства в память о Небесной Сотне, которое пройдет по маршруту Крепостной переулок - ул. Михаила Грушевского - ул. Крещатик - Аллея Героев Небесной Сотни.

Принимают участие раненые активисты Евромайдана, представители семей Героев Небесной Сотни, представители Самообороны Майдана, участники АТО и ООС и др.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Украине День памяти Героев Небесной Сотни

По завершении шествия возле Креста памяти на Аллее Героев Небесной Сотни состоится поминальная панихида и возложение цветов.

В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 01
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 02
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 03
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 04
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 05
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 06

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3176837
 
   
 Топ комментарии
 
Вічна Пам'ять і Слава загиблим Героям! Смерть ворогам України!
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***
Доживите за нас!
По минуте, по вздоху… каждый
По удару сердечному, по поцелую, по сну
Мы б и сами еще !… Только мы не смогли однажды
Спрятать шкуру свою и оставить Украину одну

Долюбите за нас!
Наших мам и детей и невесту
Додарите цветы, дочитайте ребенку стих
Мы б и сами могли! Лишь стоять не могли на месте
Когда прыгнул под пули этот юный, красивый псих

Дорастите до нас!
Понемногу, по мили… Прозрейте!
Дотянитесь до плеч, ухватитесь за них сильней
Мы б смогли устоять! Но от снайпера нет спасенья
Нас спасал только Бог и пробитые спины друзей

Посмотрите на нас!
Замерев на Майдане летом
Души наши идут, поднимая опять щиты
Возвращаемся к вам, отогнать озверевший «Беркут»
Чтоб навеки занять на Майдане свои посты…
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***
Доживите за нас!
По минуте, по вздоху… каждый
По удару сердечному, по поцелую, по сну
Мы б и сами еще !… Только мы не смогли однажды
Спрятать шкуру свою и оставить Украину одну

Долюбите за нас!
Наших мам и детей и невесту
Додарите цветы, дочитайте ребенку стих
Мы б и сами могли! Лишь стоять не могли на месте
Когда прыгнул под пули этот юный, красивый псих

Дорастите до нас!
Понемногу, по мили… Прозрейте!
Дотянитесь до плеч, ухватитесь за них сильней
Мы б смогли устоять! Но от снайпера нет спасенья
Нас спасал только Бог и пробитые спины друзей

Посмотрите на нас!
Замерев на Майдане летом
Души наши идут, поднимая опять щиты
Возвращаемся к вам, отогнать озверевший «Беркут»
Чтоб навеки занять на Майдане свои посты…
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Вічна Пам'ять і Слава загиблим Героям! Смерть ворогам України!
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Та мабуть ні, ця сволота працює... ВВП піднімає.
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Низкий поклон Героям Небесной сотни... И вечная память.... Лично я не забуду НИКОГДА!!!
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А после барыгиных 5-ти лет ганьбы, нищеты и уничтожения ОСТАТКОВ нашей медицины- нет "отвращения"? У меня отвращение было в день объявления результатов президентских выборов, в 2014 году. Но люди, отдавшие ЖИЗНЬ за Украину, НЕ ВИНОВАТЫ!
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Бред. Полный БРЕД. В стиле "он воровал/занимался коррупцией/мародерил, чтобы "спасЬти страну". У Києві розпочалася Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 1770 У Києві розпочалася Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 761 Помним мы эту "старую песню о главном". У Києві розпочалася Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 1770
Кстати, а где та "ликарня", может, подскажешь? По международным стандартам, с инфекционными боксами...? Наверное, в Санжарах, у которых щас рвет пу кан от приближающихся автобусов их Уханя?
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У тех кто из Китая, вирус живет в организме. А все что у тебя в башке, про "мародеров, барыг, наживался на войне..." живет только в телевизоре.
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Не факт, что живет. Точнее, если и живет, то не у всех. А то, что у меня "в башке"- не только "в телевизоре". Это наши РЕАЛИИ при барыге. Потому и 92% НАС отправили его прошлой весной в эротическое путешествие. У Києві розпочалася Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 251
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Ты не очень духарись, через пару месяцев, будешь трусы на себе рвать, доказывать, что не ходил на выборы, болел, лучше затри эту явку с повинной. У тебя так было с Януковичем. Про "реалии" можешь подробней, но ТВ пересказывать ненужно.
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Не буду. Я за барыгу не голосовал не только в 2019, а ещё в 2014. Чем ОЧЕНЬ ГОРЖУСЬ! У Києві розпочалася Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 5199 И да, то, что он не оставил нам выбора, кроме как голосовать за Зе, еще раз подтверждает то, что он есть рашистским ахентом Лолитой и цель его- уничтожить Украину изнутри. Чем он занимался 5 лет и занимается до сих пор.
Ты смотри, чтобы тебе "явки с повинной" писать не пришлось. Когда СБУ будет изучать источники перечислений на твою карточку, свинобот.... У Києві розпочалася Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 746 У Києві розпочалася Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 5199
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А нагадай нам всім ,які там відкрити кримінальні справи за корупцію і крадіжки ,в яких ти тут звинувачуєш ? І поясни нам чому зараз ця влада каже ,що провела аудіт в Укроборонпроме і фактів крадіжок не виявила , від слова ЗОВСІІМ ? Чи зебілам забули про це розповісти?
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Я нагадаю, чей карманный КСУ легализовал коррупцию- в конце бездарного "правления" свинохряка, убив надежду людей на элементарную справедливость, которой они ждали 5 лет (!!!).
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А в Україні до Пороха не було корупції ,чи при ЗЕ вона зникла ?
Но не відходь від питання ,ти не на того попав!Які відкриті кримінальні справи за корупцію і крадіжки?
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Вкарбовує шлях незворотній,
Поглядів в Небо мільйон,
На зміну Небесній Сотні
Небесний летить Батальйон.

Простіть і прощайте, Герої !!!
Політ ваш - найважче з мірил...
«Міцніше тримайте зброю!»
Чути з-під шелесту крил.
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Почему на всех фото одни и те же люди?
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Глупый вопрос. Наверное, потому что колону снимали спереди.
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Родичі загиблих. Якщо б фотографували похорони твоєї мами, то ти би був на більшості фотографій.
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-
СВІТЛА ТА ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЯМ, ЯКІ ВІДДАЛИ СВОЄ ЖИТТЯ ЗА УКРАЇНУ!».
_______________СЛАВА УКРАЇНІ! ____ ГЕРОЯМ СЛАВА !________________
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А оці "шествующіє достойники" так на роботу і не влаштувались? Ждуть новий Майдан? Знов козу водять по Київу...
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Не. Не променяли. Потому и послали барыгу на....
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интересно сегодня найдётся сотня две придурков готовых сложить на этом майдане свои бошки ..что бы порошенко яйценюх и прочая сволота ещё 5 лет пожировали и хорошо пожили за счёт украинского народа .???
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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