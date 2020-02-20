 В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В центре Киева началось Шествие Достоинства в память о Небесной Сотне, которое пройдет по маршруту Крепостной переулок - ул. Михаила Грушевского - ул. Крещатик - Аллея Героев Небесной Сотни.
Принимают участие раненые активисты Евромайдана, представители семей Героев Небесной Сотни, представители Самообороны Майдана, участники АТО и ООС и др.
По завершении шествия возле Креста памяти на Аллее Героев Небесной Сотни состоится поминальная панихида и возложение цветов.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Доживите за нас!
По минуте, по вздоху… каждый
По удару сердечному, по поцелую, по сну
Мы б и сами еще !… Только мы не смогли однажды
Спрятать шкуру свою и оставить Украину одну
Долюбите за нас!
Наших мам и детей и невесту
Додарите цветы, дочитайте ребенку стих
Мы б и сами могли! Лишь стоять не могли на месте
Когда прыгнул под пули этот юный, красивый псих
Дорастите до нас!
Понемногу, по мили… Прозрейте!
Дотянитесь до плеч, ухватитесь за них сильней
Мы б смогли устоять! Но от снайпера нет спасенья
Нас спасал только Бог и пробитые спины друзей
Посмотрите на нас!
Замерев на Майдане летом
Души наши идут, поднимая опять щиты
Возвращаемся к вам, отогнать озверевший «Беркут»
Чтоб навеки занять на Майдане свои посты…
Кстати, а где та "ликарня", может, подскажешь? По международным стандартам, с инфекционными боксами...? Наверное, в Санжарах, у которых щас рвет пу кан от приближающихся автобусов их Уханя?
Ты смотри, чтобы тебе "явки с повинной" писать не пришлось. Когда СБУ будет изучать источники перечислений на твою карточку, свинобот....
Но не відходь від питання ,ти не на того попав!Які відкриті кримінальні справи за корупцію і крадіжки?
Вкарбовує шлях незворотній,
Поглядів в Небо мільйон,
На зміну Небесній Сотні
Небесний летить Батальйон.
Простіть і прощайте, Герої !!!
Політ ваш - найважче з мірил...
«Міцніше тримайте зброю!»
Чути з-під шелесту крил.
СВІТЛА ТА ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЯМ, ЯКІ ВІДДАЛИ СВОЄ ЖИТТЯ ЗА УКРАЇНУ!».
_______________СЛАВА УКРАЇНІ! ____ ГЕРОЯМ СЛАВА !________________
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