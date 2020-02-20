 В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В центре Киева началось Шествие Достоинства в память о Небесной Сотне, которое пройдет по маршруту Крепостной переулок - ул. Михаила Грушевского - ул. Крещатик - Аллея Героев Небесной Сотни.

Принимают участие раненые активисты Евромайдана, представители семей Героев Небесной Сотни, представители Самообороны Майдана, участники АТО и ООС и др.

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По завершении шествия возле Креста памяти на Аллее Героев Небесной Сотни состоится поминальная панихида и возложение цветов.













Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ