 Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной Сотни. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве.

Прозвучали поминальные колокола.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж



Фото: Офис Президента

Напомним, сегодня в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни. День отмечается ежегодно 20 февраля согласно Указу Президента от 11 февраля 2015 года "О чествовании подвига участников революции Достоинства и увековечении памяти Героев Небесной Сотни".

Именно в эти дни, во время Революции Достоинства, противостояние между украинским народом и тогдашним режимом достигло пика. 20 февраля 2014 года погибло больше всего активистов Майдана. На следующий день, 21 февраля 2014 года, официальные власти Украины юридически признали жертвами погибших митингующих Майдана. В этот же день на Майдане состоялось прощание с погибшими повстанцами, которых в траурных речах назвали "Небесной Сотней", а во время прощания с погибшими звучала траурная песня "Плине кача...", которая стала украинским народным реквиемом.