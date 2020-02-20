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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной Сотни. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве.

Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной Сотни 01

Прозвучали поминальные колокола.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной Сотни 02
Фото: Офис Президента

Напомним, сегодня в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни. День отмечается ежегодно 20 февраля согласно Указу Президента от 11 февраля 2015 года "О чествовании подвига участников революции Достоинства и увековечении памяти Героев Небесной Сотни".

Именно в эти дни, во время Революции Достоинства, противостояние между украинским народом и тогдашним режимом достигло пика. 20 февраля 2014 года погибло больше всего активистов Майдана. На следующий день, 21 февраля 2014 года, официальные власти Украины юридически признали жертвами погибших митингующих Майдана. В этот же день на Майдане состоялось прощание с погибшими повстанцами, которых в траурных речах назвали "Небесной Сотней", а во время прощания с погибшими звучала траурная песня "Плине кача...", которая стала украинским народным реквиемом.

Источник: https://censor.net.ua/p3176821
 
 
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Вотета малоросс прогнулся так прогнулся) Шоб не встречать коронавирус, пошел чтить память ненавистных ему жертв небестной сотни Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 4263
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цікаво чи ********* паличку в кишені носить Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 2014
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Паличка в нього завжди при собі в жопі схована
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Із зубовним скрежетом, та із сльозами ненависті до Майдану на очах.
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Опять центр города от людей зачистили.....
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Улицы в Ухане выглядят более живыми чем вокруг всенародно любимой бубочки.
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Лицемірне закомплексоване параноїдальне гівно...
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Не хотел привлекать к себе излишнее внимание и сделал это инкогнито?
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Всех разогнали на пушечный выстрел для этого инкогнито
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Обезумевшая власть устраивает обезумевшему народу безумные представления. Мало самолета, так теперь это...
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а миллиардеры порошенко яценюк парубий луценко в дороге
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Без фамилии Порошенко за пост не платят?
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Да так почтили что вокруг всех разогнали... Они зе с ленкой заразные к ним нельзя подходить..
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Может опоздать пожать руку прибывшим из Ухани украинцам. Досадно...
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Зебилы, а это та же падла, что шутила про эбонитовые палочки?
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Слуга народа. "Слугу" мы видим. А где нарот?
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«Виктор Федорович, у меня вопрос по физике. Если "Беркуту" выдать эбонитовые палочки, а майдановцев одеть в шерстяную одежду - так мы сможем добывать электричество?»
Этот почтил память погибшим????
Есть ли грань лицемерию...
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А "гражданських отсікли" на корню? Зєля з ********** паличкою, а його ледя в шерстяній кофточці - виробляйте електрику, малороси!
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