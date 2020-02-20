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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Германия (3530) стрельба (2598)

 Восемь убитых и пять раненых: неизвестные устроили стрельбу в кальянных в немецком городе Ханау. ВИДЕО+ФОТО

Не менее восьми человек были убиты в результате стрельбы в немецком городе Ханау, расположенном в федеральной земле Гессен примерно в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Кроме того как минимум пять человек получили тяжелые ранения.

Как инфоримрует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, такие данные полиция обнародовала в ночь на четверг, 20 февраля.

По сообщениям очевидцев, вечером 19 февраля неизвестные открыли огонь в одной из кальянных в центральной части Ханау, застрелив троих человек. Нападавшие скрылись, а через некоторое время появилась информация о похожем происшествии в кальянной, находящейся в другом районе города - Кессельштадт. По неподтвержденным данным, в помещение вошел мужчина и открыл беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек. Жертвы - в основном молодые люди, в том числе женщина.

Сообщается, что один человек был задержан, в СМИ появились снимки молодого мужчины в наручниках, которого ведут полицейские, однако полиция вскоре заявила, что задержанный не имеет никакого отношения к обоим нападениям. Территория вокруг мест происшествий была оцеплена. Полицейские разыскивали нападавших, точное число которых по-прежнему неизвестно. На подмогу коллегам из Ханау прибыли служащие полиции из федеральной земли Бавария.

Восемь убитых и пять раненых: неизвестные устроили стрельбу в кальянных в немецком городе Ханау 01
Фото: cайт DW

Несколькими часами позже полиция сообщила, что предполагаемый участник нападений обнаружен мертвым в своей квартире и что рядом с ним находилось тело еще одного человека. Правоохранительные органы предполагают, что вероятный преступник действовал в одиночку. Сведений ни о его личности, ни о личности жертв нападений, а также об их гражданстве пока не обнародовано.

Депутат бундестага от избирательного округа Ханау Катя Ляйкерт (Katja Leikert) назвала происшествие "поистине ужасным сценарием". "Я желаю родным убитых многих сил и сердечного сочувствия в эту ужасную ночь в Ханау", - написала политик в своем микроблоге Twitter. Она выразила надежду на скорое выздоровление раненых и поблагодарила представителей экстренных служб.

Источник: https://censor.net.ua/p3176802
 
 
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Світ з глузду їде!
Чи кацапи творять хаос?
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Фашики-*************, видимо. Без агентурной доработки они вряд ли так оборзели бы.
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Це оборзєвші мігранти показують хто вдома хазяїн
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Хтозна - це кальянні - кальян - то саме східна традиція. Тому це скоріше за все або розбірки поміж бандитськими мігрантскими угрупованнями, або - напад саме проти східних мігрантів.
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Больше всяких беженцев сирийско-сомалийских к себе пускайте. Они не хотят по зимбабвам и анголам бежать, они хотят резать сытых раздобревших бюргеров. Резать или грести матпомощь на жизнь.
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Даю сотку, що це були біженці. Тупі німці українців до себе ну пускають, а під сирійців і афганців зразу стеляться, так що мені їх не шкода
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І він зробив теракт в Норвегії, а не в Сирії чи Єгипті
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