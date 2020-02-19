 "Важно шокировать публику и сделать податливой" инструкции ПолитАктива для "слуги народа" Бабия и упавший флажок "СН", - день работы ВР 19 февраля. ФОТОрепортаж

Парламентский день 19 февраля в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Начало работы

Смеющаяся "слуга народа " Коваль



"Слуга народа" Пидласа

Святослав Юраш - голосование не со своего места

Депутатский кофе в зале

Жан Беленюк

Зевающий "слуга народа" Колев

Известный участием в парламентских потасовках "слуга народа" Дмитрук, который не смог назвать имя премьера

"Слуги народа" Бондаренко и Мотовиловец





Сектор фракции "Слуга народа"

Упавший флажок





"Слуга народа" Яцык с коллегами у трибуны





"Слуги народа" Бабак и Дмитриева

"Слуги народа" Лыс, Шпак и Кисилевский

"Слуга народа" Сольский







"Слуга народа" Загоруйко

Бондарь из "ЕС"

Просмотр политического ток-шоу

"Слуга народа" Бабий изучает рекомендации ПолитАктиву





Сопредседатель фракции "Слуга народа" Корниенко



Секретные разговоры

Фото - Цензор.НЕТ