 "Важно шокировать публику и сделать податливой" инструкции ПолитАктива для "слуги народа" Бабия и упавший флажок "СН", - день работы ВР 19 февраля. ФОТОрепортаж

Парламентский день 19 февраля в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.
Начало работы
Смеющаяся "слуга народа " Коваль
"Слуга народа" Пидласа
Святослав Юраш - голосование не со своего места
Депутатский кофе в зале
Жан Беленюк
Зевающий "слуга народа" Колев
Известный участием в парламентских потасовках "слуга народа" Дмитрук, который не смог назвать имя премьера
"Слуги народа" Бондаренко и Мотовиловец
Сектор фракции "Слуга народа"
Упавший флажок
"Слуга народа" Яцык с коллегами у трибуны
"Слуги народа" Бабак и Дмитриева
"Слуги народа" Лыс, Шпак и Кисилевский
"Слуга народа" Загоруйко
Бондарь из "ЕС"
Просмотр политического ток-шоу
"Слуга народа" Бабий изучает рекомендации ПолитАктиву
Сопредседатель фракции "Слуга народа" Корниенко
Секретные разговоры
Фото - Цензор.НЕТ
Львовский метрополитен
Зелёное бл#дство. "Слуга народа" Аллахвердиева показала в Раде свой красный лифчик и чуть не дала Киве прямо в сессионном зале. Когда Зе говорил "готова принять с любой стороны в любом количестве", он имел ввиду свою фракцию. Срочно звоните Богдану Яременко. 100$/час, без табу.
Когда у министров зарплаты по полмиллиона гривен, а ты не можешь сам даже сделать презентацию программы деятельности Кабмина. И поручаешь частной компании сделать в PowerPoint презентацию за 84 тыс грн.
Гройсман спросит: «А так можно было?!».
...