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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (24422) депутат (2846)

 "Важно шокировать публику и сделать податливой" инструкции ПолитАктива для "слуги народа" Бабия и упавший флажок "СН", - день работы ВР 19 февраля. ФОТОрепортаж

День работы ВР 19 февраля начался с рассмотрения поправок к Закону о рынке земли, а потом депутаты продолжили работу в комитетах.

Парламентский день 19 февраля в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 01

Начало работы

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 02

Смеющаяся "слуга народа " Коваль
Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 03

"Слуга народа" Пидласа 

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 04

Святослав Юраш - голосование не со своего места 

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 05

Депутатский кофе в зале 

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 06

Жан Беленюк 

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 07

Зевающий "слуга народа" Колев

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 08

Известный участием в парламентских потасовках "слуга народа"  Дмитрук, который не смог назвать имя премьера

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 09

"Слуги народа" Бондаренко и Мотовиловец

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 10
Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 11

Сектор фракции "Слуга народа"

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 12

Упавший флажок

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 13
Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 14

"Слуга народа" Яцык с коллегами у трибуны


Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 15

"Слуги народа" Бабак и Дмитриева  

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 16

"Слуги народа" Лыс, Шпак и Кисилевский 

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 17

"Слуга народа" Сольский 

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 18
Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 19

"Слуга народа" Загоруйко 

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 20

Бондарь из "ЕС"

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 21

Просмотр политического ток-шоу

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 22

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 23

"Слуга народа" Бабий изучает рекомендации ПолитАктиву 

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 24

Сопредседатель фракции "Слуга народа" Корниенко 
Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 25

Секретные разговоры 

Фото - Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3176771
 
 
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Зелёное бл#дство. "Слуга народа" Аллахвердиева показала в Раде свой красный лифчик и чуть не дала Киве прямо в сессионном зале. Когда Зе говорил "готова принять с любой стороны в любом количестве", он имел ввиду свою фракцию. Срочно звоните Богдану Яременко. 100$/час, без табу.

"Важно шокировать публику и сделать податливой" инструкции ПолитАктива для "слуги народа" Бабия и упавший флажок "СН", - день работы ВР 19 февраля - Цензор.НЕТ 6184

"Важно шокировать публику и сделать податливой" инструкции ПолитАктива для "слуги народа" Бабия и упавший флажок "СН", - день работы ВР 19 февраля - Цензор.НЕТ 2550
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"...шокировать публику......" - в жанре нлп и циганского гипноза. шо впрочем пошти одно и тоже ))
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Taras Berezovets:
Когда у министров зарплаты по полмиллиона гривен, а ты не можешь сам даже сделать презентацию программы деятельности Кабмина. И поручаешь частной компании сделать в PowerPoint презентацию за 84 тыс грн.
Гройсман спросит: «А так можно было?!».

"Важно шокировать публику и сделать податливой" инструкции ПолитАктива для "слуги народа" Бабия и упавший флажок "СН", - день работы ВР 19 февраля - Цензор.НЕТ 3738
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Ну и ********** же вы зетипиллы навыберали...это просто жесткий пистец.
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