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 Киевлянин украл автомобиль при помощи эвакуатора, дома у него нашли арсенал оружия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мужчина вызвал эвакуатор, погрузил на него чужую машину и отвез в гараж. Когда полицейские пришли к нему с обыском, то обнаружили в квартире целый арсенал оружия, автомобильные номера и поддельные документы на машины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Жительница Голосеевского района столицы обратилась к полицейским с заявлением о том, что у нее украли машину. Просмотрев записи с камер наблюдения, те обнаружили, что авто увез эвакуатор.

"Мы установили маршрут следования эвакуатора и обнаружили гаражный кооператив, где мужчина спрятал иномарку. Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он - 30-летний ранее не судимый киевлянин", - рассказала начальник следственного отделения Голосеевского управления полиции Марианна Комендант.

Когда полицейские пришли домой к мужчине с обыском, то обнаружили у него в квартире оружие разного калибра, боеприпасы к нему, запал от гранаты, номерные знаки и поддельные документы на автомобили, а также устройство для создания магнитных карточек.

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Киевлянина подозревают в незаконном обращении с оружием и незаконном завладении транспортным средством. Если его вина будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Киевлянин украл автомобиль при помощи эвакуатора, дома у него нашли арсенал оружия 01
Киевлянин украл автомобиль при помощи эвакуатора, дома у него нашли арсенал оружия 02
Киевлянин украл автомобиль при помощи эвакуатора, дома у него нашли арсенал оружия 03
Киевлянин украл автомобиль при помощи эвакуатора, дома у него нашли арсенал оружия 04
Киевлянин украл автомобиль при помощи эвакуатора, дома у него нашли арсенал оружия 05
Киевлянин украл автомобиль при помощи эвакуатора, дома у него нашли арсенал оружия 06
Киевлянин украл автомобиль при помощи эвакуатора, дома у него нашли арсенал оружия 07

Источник: https://censor.net.ua/p3176740
 
 
 Топ комментарии
 
В подвале не искали? Там еще пару скелетов можно найти.
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Порошенко - открыл одну из первых фирм в Киеве в СССР, машины не воровал, а что?
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В подвале не искали? Там еще пару скелетов можно найти.
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Скоро с такой жизнью каждый второй житель будет такойже
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Самое смешное и печальное то , что все эти воры не могут понять : они никогда не будут богатыми и успешными! Грязными и мерзкими, да, но богатыми--никогда!
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А ты на всякий случай у парАшенка и ахметова спроси с чего они начинали. А то ходят слухи...
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Порошенко - открыл одну из первых фирм в Киеве в СССР, машины не воровал, а что?
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До жопы твои слова и дела: у Пороха тесть был ЗАМ МИНИСТРА! Вот поэтому он и богат! А эти воры всё просрут и будут нищими и проклятыми ими же обижеными ....
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Он проект РФ....Мы говорим о простых смертных, мечтающих разбогатеть на мелочи и наполняющих тюрьмы, и питающих там вертухаев и братков!
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древний ML кому такое добро нужно
скорее всего на разборку на ручке сзади прогнил уже
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"украл автомобиль, ...нашли арсенал оружия"
Вангую: цей дебіл голосував за Зе.
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