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Все про:Киев (18588) митинг (2352) отставка (2511) Гончаренко (316) Сытник (757) Укрлендфарминг (74)

 6 тысяч работников компании Бахматюка, по которому ведет дело НАБУ, вышли с требованием отставки директора Бюро. ФОТОрепортаж

Сотрудники компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" вышли защитить 27 тысяч рабочих мест. Как известно, САП начало уголовное дело в отношении ВАБ Банка, связанного с О.Бахматюком, в отношении использования стабилизационного кредита НБУ.

Об этом пишет УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщила операционный директор "Укрлендфарминга" Галина Ковток, на сегодняшний день работа компании дестабилизирована. Детективы НАБУ проводят обыски и допрашивают сотрудников, не имеющих понятия, как их работа связана с личными мотивами Сытника препятствовать успешному бизнесу.

По ее словам, люди боятся, что их лишат рабочих мест дома и вынудят эмигрировать на заработки в соседние страны.

6 тысяч работников компании Бахматюка, по которому ведет дело НАБУ, вышли с требованием отставки директора Бюро 01

"Наша компания – гордость Украины, которая ежегодно платит 2,5 миллиарда налогов и создает 1% ВВП страны, и она должна быть услышана. Сытник сегодня к нам не вышел и закрыл двери перед нашими сотрудниками. Эти люди борются за свои семьи, любят Украину и хотят здесь работать, и они не позволят, чтобы амбиции одного человека все это разрушили. Нельзя держать на такой должности коррупционера, поэтому мы призываем премьер-министра: доведите дело до конца", - сказала она, передав требования аграриев сотрудникам Кабмина.

Позже протестующие перешли под Верховную Раду, где повторили свои требования ускорить увольнение Сытника с должности директора НАБУ. В их поддержку выступили несколько народных депутатов.

6 тысяч работников компании Бахматюка, по которому ведет дело НАБУ, вышли с требованием отставки директора Бюро 02

Как сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, половина Верховной Рады поддерживает отставку директора НАБУ.

"Вы хотите защитить свои зарплаты, свои семьи и свои рабочие места, чтобы продолжать кормить всю страну и весь мир - это правильно, и все мы вместе будем работать над этим. После вашего предыдущего митинга депутаты собрали 216 голосов за увольнение коррупционера – это большинство Верховной Рады. Этот вопрос нужно довести до конца, Сытника - в отставку!" - прокричал он со сцены.

До этого работники "Укрлендфарминга" и "Авангарда" собрали около 30 тысяч подписей аграриев и неравнодушных граждан с требованием отставки Сытника и передали президенту Владимиру Зеленскому. По словам операционного директора, сейчас компания все еще ожидает ответа.

Ранее владелец группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" бизнесмен Олег Бахматюк назвал незаконными обыски силовиков в его компании. Также он заявил, что открытые против него и компании дела - это личная месть директора НАБУ Сытника. Сытник был признан судом виновным в коррупции из-за элитного отдыха за чужой счет, и внесен в реестр коррупционеров, из-за чего может потерять должность. Главным свидетелем стороны обвинения в суде был советник сестры Олега Бахматюка.

6 тысяч работников компании Бахматюка, по которому ведет дело НАБУ, вышли с требованием отставки директора Бюро 03

Митинг аграриев под Кабмином

"Укрлендфарминг" – крупнейший украинский агропромышленный холдинг, который управляет крупнейшим в стране банком плодородного чернозема – 500 тыс. га, занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством сахара, животноводством и дистрибуцией сельхозтехники. В его состав входит агропромышленная группа "Авангард", компании которой специализируются на производстве куриных яиц (с проектной мощностью 1,6 млрд яиц в год) и продуктов яичной переработки, которые экспортируются в около 40 стран.

Как известно детективы НАБУ по согласованию прокуроров САП 11-12 ноября 2019 года сообщили о подозрении восьми лицам: экс-первому заместителю главы НБУ, в настоящее время главе правления Райффайзен Банка Аваль Александру Писаруку, члену Совета НБУ Николаю Каленскому, а также бывшему директору гендпартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге, главе набсовета и заместителю главы правления VAB Банка, а также трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка, в завладении денежными средствами стабкредита Нацбанка на 1,2 млрд грн. Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн. По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Бахматюк, мажоритарий агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард".

Источник: https://censor.net.ua/p3176714
 
 
 Топ комментарии
 
Сытник вроде не аграрий. И законы не издает. А у Акграриев, оказывается, нет никакого врага, кроме Сытника. Явно проплаченная массовка. Вот это и есть демонстрация, что такое митинги в Украине. Клоунские цирки. Митинги - это, конечно, волепроявление народа, но такие цирки - это волепроявление заказчика. Кто там? Петин Бахматюк?
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А кого выбирали? Сытника или лишь бы перднуть?)) При Порошенко много кого выбирали ))
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А кого выбирали? Сытника или лишь бы перднуть?)) При Порошенко много кого выбирали ))
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Выбрали зеленых ублюдков. А эти, пардон "протестующие" - я видел, как их сегодня свозили. Что сказать... Я такое в 2014-том видел. В Мариинском парке.
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другим бы уже ласты крутили, а эти наверное нужные протестующие
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У Сытника, будем откровенно говорить, морда лица, конечно, стандартная - мусарско-коррупционная.
Но по сравнению с мордой лица пострадавшего Бахматюка - Сытник ещё так и ничо, почти шо европеец.
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Может несколько "не в тон" дискуссии по этой теме, но скажу... Я сейчас не прямо о Сытнике. Тут общий подход ДОЛЖЕН быть такой- правое дело, если оно действительно - правое/правовое, НЕ МОЖЕТ привести к сокращению 27 тысяч рабочих мест в сфере сельхозпроизводства! Если фактически приводит - "Сытники" НЕПРАВЫ! Если НЕ приводит - протестующие тогда "бутафорские"... Критерий работы и НАБУ, И Налоговой, и Прокуратуры, и "прочая" - НЕ НАВРЕДИ рабочим местам при принятии решений!
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было бы прикольно, если бы несколько тыщ сытников требовали отставки одного агрария Несколько тысяч аграриев в центре Киева требовали отставки Сытника - Цензор.НЕТ 3351 , вот это бы был флэшмоб
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Это все понтяно. Но при чем тут аграрии?
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Проплачена шелупоньготова протестувати з будь якого приводу . і без жодного приводу. Того Бахматюка треба було садити ще за його банки.
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Пусть рассчитается по долгам и свободен
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Сытник вроде не аграрий. И законы не издает. А у Акграриев, оказывается, нет никакого врага, кроме Сытника. Явно проплаченная массовка. Вот это и есть демонстрация, что такое митинги в Украине. Клоунские цирки. Митинги - это, конечно, волепроявление народа, но такие цирки - это волепроявление заказчика. Кто там? Петин Бахматюк?
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чего - рабочие, деньги зарабатывают. Возможностей заработать в стране мало.
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Не Сытник требует вернуть выведенные из банков деньги деньги, а МВФ. Сытнику всё равно
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то такие Аграрии шо пзцд, на чужой земле, на ворованых деньгах аграрии большие
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акції проти Ситника по справі доведення Бахматюком своїх банків до банкрутства
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Аграріі побачили,що поправки ще довго розглядатимуться і вирішили підзаробити на Ситнику...Отак можна звести на пси любий хороший почин,замазавши його відвертим неприхованим мітинговим заробітчанством...
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і Аваков руки потирає, це його мрія
А Бахматюк - злодій і шахрай, і його бізнес , у т.ч. банківський - шахрайський, має повернути кошти вкладників, підприємств
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А цим "людям" потрібно задати одне питання - а ти писав заяву заднім числом про надання безпроцентної позики, коли бахматюк поклав свою "Фінансову Ініціативу"?
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Перед продажей земли идут наезды на украинских аграриев . Сытник работает на Сороса и банду МВФ ,это понятно всем .
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Как символично в годовщину "революції гідності" привезти в Киев безропотное стадо, отстаивать свои меркантильные интересы...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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