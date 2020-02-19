 6 тысяч работников компании Бахматюка, по которому ведет дело НАБУ, вышли с требованием отставки директора Бюро. ФОТОрепортаж

Об этом пишет УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщила операционный директор "Укрлендфарминга" Галина Ковток, на сегодняшний день работа компании дестабилизирована. Детективы НАБУ проводят обыски и допрашивают сотрудников, не имеющих понятия, как их работа связана с личными мотивами Сытника препятствовать успешному бизнесу.

По ее словам, люди боятся, что их лишат рабочих мест дома и вынудят эмигрировать на заработки в соседние страны.

"Наша компания – гордость Украины, которая ежегодно платит 2,5 миллиарда налогов и создает 1% ВВП страны, и она должна быть услышана. Сытник сегодня к нам не вышел и закрыл двери перед нашими сотрудниками. Эти люди борются за свои семьи, любят Украину и хотят здесь работать, и они не позволят, чтобы амбиции одного человека все это разрушили. Нельзя держать на такой должности коррупционера, поэтому мы призываем премьер-министра: доведите дело до конца", - сказала она, передав требования аграриев сотрудникам Кабмина.

Позже протестующие перешли под Верховную Раду, где повторили свои требования ускорить увольнение Сытника с должности директора НАБУ. В их поддержку выступили несколько народных депутатов.

Как сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, половина Верховной Рады поддерживает отставку директора НАБУ.

"Вы хотите защитить свои зарплаты, свои семьи и свои рабочие места, чтобы продолжать кормить всю страну и весь мир - это правильно, и все мы вместе будем работать над этим. После вашего предыдущего митинга депутаты собрали 216 голосов за увольнение коррупционера – это большинство Верховной Рады. Этот вопрос нужно довести до конца, Сытника - в отставку!" - прокричал он со сцены.

До этого работники "Укрлендфарминга" и "Авангарда" собрали около 30 тысяч подписей аграриев и неравнодушных граждан с требованием отставки Сытника и передали президенту Владимиру Зеленскому. По словам операционного директора, сейчас компания все еще ожидает ответа.

Ранее владелец группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" бизнесмен Олег Бахматюк назвал незаконными обыски силовиков в его компании. Также он заявил, что открытые против него и компании дела - это личная месть директора НАБУ Сытника. Сытник был признан судом виновным в коррупции из-за элитного отдыха за чужой счет, и внесен в реестр коррупционеров, из-за чего может потерять должность. Главным свидетелем стороны обвинения в суде был советник сестры Олега Бахматюка.

Митинг аграриев под Кабмином

"Укрлендфарминг" – крупнейший украинский агропромышленный холдинг, который управляет крупнейшим в стране банком плодородного чернозема – 500 тыс. га, занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством сахара, животноводством и дистрибуцией сельхозтехники. В его состав входит агропромышленная группа "Авангард", компании которой специализируются на производстве куриных яиц (с проектной мощностью 1,6 млрд яиц в год) и продуктов яичной переработки, которые экспортируются в около 40 стран.

Как известно детективы НАБУ по согласованию прокуроров САП 11-12 ноября 2019 года сообщили о подозрении восьми лицам: экс-первому заместителю главы НБУ, в настоящее время главе правления Райффайзен Банка Аваль Александру Писаруку, члену Совета НБУ Николаю Каленскому, а также бывшему директору гендпартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге, главе набсовета и заместителю главы правления VAB Банка, а также трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка, в завладении денежными средствами стабкредита Нацбанка на 1,2 млрд грн. Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн. По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Бахматюк, мажоритарий агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард".