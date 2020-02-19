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 Общество, Здоровье
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Все про:Львовщина (1839) протест (4636) эвакуация (496) мракобесие (40) COVID-19 (78)

 "Никто не выедет, все", - на Львовщине местные жители заблокировали госпиталь, в который могут привезти эвакуированных из Китая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во Львовский областной госпиталь инвалидов войны и репрессированных имени Юрия Липы, что в Винниках, пришли местные жители и забаррикадировали въезды и выезды с территории медучреждения.

Люди выстроили баррикаду у ворот госпиталя. Временно с территории не давали проезда даже съемочной группе, однако, после вызова полиции, отпустили, передает Цензор.НЕТ со ТСН.

Участники протеста заявили, что "волнуются за своих детей", поэтому не хотят, чтобы в их населенный пункт привозили украинцев из охваченной коронавирусом Ухани.

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Паника началась в среду утром, когда из госпиталя начали эвакуировать пациентов, пишет zaxid.net.

"Если мы отпустим всех больных, кто нас защитит? Больных нет, пустой госпиталь - завозите, кого хотите. Мы будем стоять до конца. У нас другого выхода нет. Потому что мы останемся без работы. Никто ничего не объясняет, сказали эвакуация", - отметила сотрудница госпиталя.

Позже в ЛОГА сообщили, что на базе госпиталя ветеранов войн и репрессированных в Винниках состоялись учение медиков по готовности больницы к госпитализации больных с китайским коронавируса Covid-19. Эту информацию подтвердило и руководство госпиталя.

"Это происходили симуляционные учения", - отметил в комментарии гендиректор госпиталя Максим Прикупенко.

По его словам, информация о проведении таких учений поступила лишь утром среды, 19 февраля.

"Пациенты, которые должны быть выписаны, были выписаны домой. Всех остальных пациентов при необходимости переводили в другие лечебные учреждения области и города", - отметил Максим Прикупенко.

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"У меня есть информация, что к нам на карантин пациентов с самолета не привезут. Заведение не готово принять людей на карантин. У нас действительно много пациентов", - сказал Максим Прикупенко.

Никто не выедет, все, - на Львовщине местные жители заблокировали госпиталь, в который могут привезти эвакуированных из Китая 01
Никто не выедет, все, - на Львовщине местные жители заблокировали госпиталь, в который могут привезти эвакуированных из Китая 02
Никто не выедет, все, - на Львовщине местные жители заблокировали госпиталь, в который могут привезти эвакуированных из Китая 03
Никто не выедет, все, - на Львовщине местные жители заблокировали госпиталь, в который могут привезти эвакуированных из Китая 04
Никто не выедет, все, - на Львовщине местные жители заблокировали госпиталь, в который могут привезти эвакуированных из Китая 05
Никто не выедет, все, - на Львовщине местные жители заблокировали госпиталь, в который могут привезти эвакуированных из Китая 06
Никто не выедет, все, - на Львовщине местные жители заблокировали госпиталь, в который могут привезти эвакуированных из Китая 07

Как известно, против размещения на карантин в их заведениях украинцев, эвакуированных из Китая, уже восстали на Киевщине, Тернопольщине и в той ще Львовской области, но в другом населенном пункте. 

Источник: https://censor.net.ua/p3176698
 
   
 Топ комментарии
 
Везите их в поместье Оманского Мародера.
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Правильно! Молодці! Нащо на периферію в непристосовані заклади везти потенційних хворих? Є Феофанія з нехилим обладнанням, є Київ з інститутом інфекційних хвороб та інф. лікарнею, поряд МОЗ з оуєнною зарплатнею, світила, всілякі академіки та прохфесура, приватні клініки, лабораторії та МОРГИ!!! Хай відробляють! Зеля може проінспектувати в любий момент! А вони "с глаз долой"?
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А ведь Кабмин и ВР знали, что станет вопрос изоляции эвакуированных из Китая. И ничего не делали для того чтобы подготовить необходимый лазарет и персонал. Все можно было решить, но кроме бла-бла ничего
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людей понять можно никто не хочет заразиться. Лекарств нет и денег для лечения не у всех есть. Дети в чем виноваты,которые в Китай не ездили. Европа закроет границу с Украиной если что.
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У нас не народ, а бидло. Іншим словом: "нарід". Коли треба було кудись гімно зі Львова вивезти, то теж вся Україна була проти. І тепер:"Моя хата з краю, нічого не знаю". З вами, суки, тільки комунізм будувати.
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Так возьми себе парочку в квартиру. Покажи пример?
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единственное что может спасти ситуацию это авиакатастрофа с возвращаюсимися коровавирусными украинцами из китая
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Я тоже об этом подумала, есть грешок. Но говорить здесь не стала). И все-таки... пусть самолет на пузо приземлится в лесу-поле... на роисе. И живы останутся. И к нам недолетят).
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