 Погрузчик насмерть задавил охранника и кладовщицу в порту Одессы. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Одесской области.

"Полицейские устанавливают обстоятельства гибели двух работников порта "Южный". 45-летняя работница состава и 22-летний охранник порта погибли в результате наезда автопогрузчика, который двигался назад", — сказано в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они выясняют обстоятельства случившегося и решают вопрос о его правовой квалификации.

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