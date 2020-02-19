 Погрузчик насмерть задавил охранника и кладовщицу в порту Одессы. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Одесской области.
"Полицейские устанавливают обстоятельства гибели двух работников порта "Южный". 45-летняя работница состава и 22-летний охранник порта погибли в результате наезда автопогрузчика, который двигался назад", — сказано в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они выясняют обстоятельства случившегося и решают вопрос о его правовой квалификации.
Читайте также: На "Караваевых дачах" в Киеве нашли тело мужчины в разорванной куртке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сами надо за свою жизнь думать, а не "вывалиться на пешеходный переход, с убеждением "не трамвай остановится" так и тут, дорога жизнь, рассчитывай только на себя.
Одна справа, коли ви йдете по пішохідному переходу на зелений, а тут з правого ряд, з-за авто, що стоїть, вилітає п'яне чмо на 200 / час, і намазує вас на 300 метрів асфальту, а зовсім інше, то техніка безпеки на причалі морського порту.
Ото стояли, лялякали - залицялись...
«Малєнькій трактор пахал на мєжі
Двоє влюбльонних лєжалі во ржі
Тронулся трактор, трактор пошел,
Кто то в буханке пол туфля нашол»...
звьоздочкі в ряд
трамвай пєрєйєхал
отряд октябрят
- бомба попала в дворєц піанєрав
2. Водій навантажувача перед початком руху заднім ходом повинен впевнитись, що це безпечно і по ходу руху навантажувача немає людей. (Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, правила ОП на автомобільному транспорті)
3. Навчання з питань ОП, перевірка знань, інструктажі водія?(Положення про порядок проведення навчання та інструктажів з питант ОП)
ну серьезно, как можно не заметить что погрузчик едет ? это же не спорткар на скорости 200 кмч, он больше 5-10 кмч наверно разогнаться не может физически. и у него есть зумер при движении назад.
По возрасту они подходят: ей 45 - ягодка опять, а ему 22 - хоть в розетку.