 Нелегальная продажа оружия из района проведения ООС разоблачена в Одессе, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительной версии следствия, житель областного центра организовал нелегальную переправку на территорию региона оружия и боеприпасов из района проведения ООС. Средства поражения для продажи фигурант получал от своих сообщников через сервисы почтовой связи. Также мужчина переделывал устаревшие образцы оружия для приведения их в боевое состояние.

Товар он предлагал клиентам, которых находил на специализированных форумах в интернете.

Правоохранители задержали фигуранта дела возле одного из почтовых отделений Одессы после получения им отправления с более чем 200 патронами к огнестрельному оружию, а также запалами к ручным гранатам.

Во время обыска по месту жительства "оружейника" сотрудники СБУ обнаружили 2 минометные мины различного калибра, 4 автомата системы Калашникова, противопехотную мину, 15 гранат различных типов и 8 пистолетов. Также изъята переделанная винтовка "Мосина", тубус от гранатомета РПГ, магазины для стрелкового оружия, устройство и принадлежности для изготовления патронов и различные составные части к огнестрельному оружию.

Обнаруженные средства поражения и другие предметы переданы на экспертизу.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тайник с противотанковыми минами выявлен возле Попасной на Луганщине, - СБУ. ФОТО





