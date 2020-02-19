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Все про:Днепропетровщина (1465) Нацполиция (10951) убийство (5508)

 78-летний мужчина убил и расчленил женщину на Днепропетровщине из-за нежелания отдавать долг, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

78-летний житель Кривого Рога убил и расчленил женщину, а части тела выбросил в пруд. По его словам, он совершил преступление из-за нежелания отдавать деньги своей жертве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днеропетровской области.

Ранее сообщалось, что фрагменты женского тела водолазы вытащили из пруда в Металлургическом районе города Кривой Рог. 

Установлено, что мужчина совершил преступление из-за нежелания отдавать потерпевшей долги деньги. Злоумышленник ударил женщину молотком по голове, а затем расчленил тело на части и бросил в водоем.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый дает показания. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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78-летний мужчина убил и расчленил женщину на Днепропетровщине из-за нежелания отдавать долг, - Нацполиция 01
78-летний мужчина убил и расчленил женщину на Днепропетровщине из-за нежелания отдавать долг, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3176667
 
 
 Топ комментарии
 
Напевно в тому Кривому Розі пороблено.

А прізвище жінки не Помолова?
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В долг давать опасно для жизни. Сколько людей погибает каждый год из-за дачи в долг, но... это никого не учит. Если очень уж зудит дать в долг, помочь, то дарите деньги.Жизнь дороже.
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И цена вопроса была скорее всего пару тысяч гривасей...
Жаль отменили смертную казнь для таких ТУЛОВИЩ...
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На Раскольникова не тягне,занадто старий.А бабка точно героїня Достоєвського.а може й родичка
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Зараз для нього любий термін - довічне.
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Напевно в тому Кривому Розі пороблено.

А прізвище жінки не Помолова?
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)))давно она не появлялась... А Маринину в фб наблюдаю -бубочку мочит...
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С августа 19-го.
Без нее моя жизнь потеряла смысл 78-річний чоловік убив і розчленував жінку на Дніпропетровщині через небажання віддавати борг, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1192
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Фууу, марзота... даже не сомневаюсь ,что эта шваль за зерыгов голосила -в лохторате других не держат...
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может и не из-за долга, может и не убил, может и не он, может и не мущинка.

Только суд.... чотаржу, лолжен определить вину.
жаль всех конечно, но у нас бывает так что - мужик напал на ментов и сломал погон одному из них и ВНЕЗАПНО помер = мусора пытали мужика и не успели вызвать "скорую". = дисциплинарное взыскание =
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Особистий досвід -
Даш другу гроші, загубиш і гроші і друга.
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Изысканно! Верно выше написали: возраст- не помеха. Молотки, топоры, наверное, а можэ и пилы... А-а-а-ахренеть!
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Нужно срочно вычислить процент маньяков среди жителей Кр Рога ! Возможно некоторые чиновники нынешней власти нуждаются в срочной изоляции !!! 😎
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Этому мужику место в партии Слуга Урода
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Настоящий музчина! А почему хвамилию этога кацапа, земляка кловуна, не разглашают! Ани фсе там такие?!...*******?
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расчленил, а съесть не успел - повязали.....
куясебе какой агрессивный дедусь.....
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Я никогда и никому не даю в долг, объясняя это так:
У меня соглашение с коммерческими и национальным банками - банки не крапают дурацкие комменты на Цензоре, а я не занимаюсь кредитованием.
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