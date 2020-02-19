 78-летний мужчина убил и расчленил женщину на Днепропетровщине из-за нежелания отдавать долг, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днеропетровской области.
Ранее сообщалось, что фрагменты женского тела водолазы вытащили из пруда в Металлургическом районе города Кривой Рог.
Установлено, что мужчина совершил преступление из-за нежелания отдавать потерпевшей долги деньги. Злоумышленник ударил женщину молотком по голове, а затем расчленил тело на части и бросил в водоем.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый дает показания. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Жаль отменили смертную казнь для таких ТУЛОВИЩ...
А прізвище жінки не Помолова?
Без нее моя жизнь потеряла смысл
Только суд.... чотаржу, лолжен определить вину.
жаль всех конечно, но у нас бывает так что - мужик напал на ментов и сломал погон одному из них и ВНЕЗАПНО помер = мусора пытали мужика и не успели вызвать "скорую". = дисциплинарное взыскание =
Даш другу гроші, загубиш і гроші і друга.
куясебе какой агрессивный дедусь.....
У меня соглашение с коммерческими и национальным банками - банки не крапают дурацкие комменты на Цензоре, а я не занимаюсь кредитованием.