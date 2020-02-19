 Зеленский проверил ход ремонта Бориспольской больницы, который должен завершиться 1 июля, - ОП. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства проверил ход капитального ремонта части помещений больницы. В частности родильного и инфекционного отделений, а также осмотрел уже восстановлено детское отделение.

Директор КНП "Бориспольская многопрофильная больница интенсивного лечения", главный врач Александр Щур отметил, что после ремонта условия обслуживания пациентов будут значительно улучшены. Вскоре в обновленных кабинетах заработают эндоскопия, бронхоскопия, ЭКГ и УЗИ, которые сейчас проводятся в неприспособленных помещениях.

Президенту также продемонстрировали проект реконструкции инфекционного отделения. По словам председателя Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышева, средства на ремонт выделены из местных бюджетов.

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Также продолжается ремонт родильного отделения, где будет проведены масштабные работы. Заменяется все инженерное оборудование, водопровод, системы отопления и энергоснабжения. Запуск этого отделения планируют до 1 декабря текущего года.

Во время общения со СМИ после осмотра ремонтных работ Владимир Зеленский отметил, что Бориспольская больница должна быть приведена в надлежащее состояние.

"Мы приехали, и начала строиться больница. Должен быть результат. В июле мы договорились, что эта больница будет сдана за год. Первая часть будет сдана в марте, вторая - в июне, третья - в июле. И останется родильное отделение, которое будет построено до конца года", - заявил Зеленский.

Глава государства также выразил надежду, что люди, которые пользуются услугами больницы в Борисполе, видят постепенные изменения условий.

Напомним, в июле 2019 Зеленский призвал власти Борисполя за год построить новую больницу и пригрозил чиновникам снятием с должностей.

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