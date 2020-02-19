 Зеленский проверил ход ремонта Бориспольской больницы, который должен завершиться 1 июля, - ОП. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства проверил ход капитального ремонта части помещений больницы. В частности родильного и инфекционного отделений, а также осмотрел уже восстановлено детское отделение.
Директор КНП "Бориспольская многопрофильная больница интенсивного лечения", главный врач Александр Щур отметил, что после ремонта условия обслуживания пациентов будут значительно улучшены. Вскоре в обновленных кабинетах заработают эндоскопия, бронхоскопия, ЭКГ и УЗИ, которые сейчас проводятся в неприспособленных помещениях.
Президенту также продемонстрировали проект реконструкции инфекционного отделения. По словам председателя Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышева, средства на ремонт выделены из местных бюджетов.
Также продолжается ремонт родильного отделения, где будет проведены масштабные работы. Заменяется все инженерное оборудование, водопровод, системы отопления и энергоснабжения. Запуск этого отделения планируют до 1 декабря текущего года.
Во время общения со СМИ после осмотра ремонтных работ Владимир Зеленский отметил, что Бориспольская больница должна быть приведена в надлежащее состояние.
"Мы приехали, и начала строиться больница. Должен быть результат. В июле мы договорились, что эта больница будет сдана за год. Первая часть будет сдана в марте, вторая - в июне, третья - в июле. И останется родильное отделение, которое будет построено до конца года", - заявил Зеленский.
Глава государства также выразил надежду, что люди, которые пользуются услугами больницы в Борисполе, видят постепенные изменения условий.
Напомним, в июле 2019 Зеленский призвал власти Борисполя за год построить новую больницу и пригрозил чиновникам снятием с должностей.
Если бы не ОНО и солнце бы не взошло!
А с ФОПами поговорить очкошник Оманский не хочешь?))) Под ОПешкой....без охраны и на велике))))
- Вровень с уклоном, нащальника.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/201588_1582111516?fbclid=IwAR0oNdXxvIECYgAvFC3byUnqOa0nZxiQDH93GhvKwqcArGWVaRHYWYViXsU
С соседней комнаты...
Не промахнулся бы 100%
А жіночка - молодець!
February 17 at 12:58 PM ·
Господи, ну как же хочется быть попом-мизантропом и блоггерствовать на тему: «Покайтесь, грешники, и подтверждайте свою метанойю щедрыми пожертвованиями!»
Но нит. Как можно говорить про изменение сознания людям, которые брешут, в свою брехню верят и стараются души зеленые, неокрепшие искусить. А также, если возможно, смутить и избранных.
Поэтому и пишешь про всякое политическое, дабы чудища стозевны и лайяй не оболгали и не сожрали остатки здравого смысла.
Смотрите. По желто-зеленым изданиям пронесся смрадный ветерок, нашептывающий, что Пороха не пустили на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Вначале я подумал, что это обычное бредовое возгорание ватно-зеленого сероводорода, но реальность оказалась чуть сложнее.
На самом деле, Порошенко и вправду не пустили на одно выступление в Мюнхене. Угадайте с одного раза на чье? Правильно, парафияне. Зеро испугался Гетьмана и приказал выставить многоуровневую охрану от Пороха.
Кстати, надо будет позвонить Петру Алексеевичу и спросить, неужели Зе и вправду испугался той маленькой бутылочки со святой водой, которую я Порошенко подарил.
Ну, если вкратце, Гетьман вспомнил, что на форуме в Давосе Зеленского пришли послушать 12 человек, считая уборщиц. Пороху за державу стало обидно и он, позвал всех своих друзей, пойти послушать временно исполняющего обязанности президента Украины, а Зе, будучи одержим бесами страха, устроил истерику и приказал охране не пущать Порошенко.
«Ну ладно, якщо цей недоразвинутий такий знервований, я піду займатися важливими справами та зустрічами, святой водой побрискаю його іншим разом» - сказав Гетьман, та й пішов собі з Богом, а Зеленський так і лишився із своїми бісами та тарганами.
От і вся історія. Якщо півшостий не бажає підтримки, то нехай на Мендель спирається і її слухає.
Україна вмирає. Підсвідомо це розуміє більшість. Свідомо це розуміє меншість. Причому багато хто на цьому намагається заробити.
Я прийняв це важко. Якщо така наша доля, то її потрібно сприймати спокійно та гідно. Я вже давно живу в світі, в якому нинішньої України немає. Я будую Україну після війни, після світової кризи, після повного знищення демократії та після руйнування цілісності країни.
заво... запахло
показушный пиарный проход...
генерального секретаря...
Если бы не ОНО и солнце бы не взошло!
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот! (с)
Прям вижу как оно профессионально проверяет качество шпаклевки и укладки линолеума и плитки!!!! Заодно интересуется какие кабеля проложили в проводке и расчитаны ли они на эту нагрузку!!! Ну и в подвал проверить канализацию и на крышу - обязательно!!!!
хто, як не президент?