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Все про:больница (644) Борисполь (638) Зеленский (4656) ремонт (959)

 Зеленский проверил ход ремонта Бориспольской больницы, который должен завершиться 1 июля, - ОП. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения в Киевской области, где с прошлого года по его поручению продолжаются ремонтные работы. Ремонт медицинского учреждения должен быть завершен до 1 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства проверил ход капитального ремонта части помещений больницы. В частности родильного и инфекционного отделений, а также осмотрел уже восстановлено детское отделение.

Директор КНП "Бориспольская многопрофильная больница интенсивного лечения", главный врач Александр Щур отметил, что после ремонта условия обслуживания пациентов будут значительно улучшены. Вскоре в обновленных кабинетах заработают эндоскопия, бронхоскопия, ЭКГ и УЗИ, которые сейчас проводятся в неприспособленных помещениях.

Президенту также продемонстрировали проект реконструкции инфекционного отделения. По словам председателя Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышева, средства на ремонт выделены из местных бюджетов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году отремонтируют 220 опорных больниц, - Зеленский

Также продолжается ремонт родильного отделения, где будет проведены масштабные работы. Заменяется все инженерное оборудование, водопровод, системы отопления и энергоснабжения. Запуск этого отделения планируют до 1 декабря текущего года.

Во время общения со СМИ после осмотра ремонтных работ Владимир Зеленский отметил, что Бориспольская больница должна быть приведена в надлежащее состояние.

"Мы приехали, и начала строиться больница. Должен быть результат. В июле мы договорились, что эта больница будет сдана за год. Первая часть будет сдана в марте, вторая - в июне, третья - в июле. И останется родильное отделение, которое будет построено до конца года", - заявил Зеленский.

Глава государства также выразил надежду, что люди, которые пользуются услугами больницы в Борисполе, видят постепенные изменения условий.

Напомним, в июле 2019 Зеленский призвал власти Борисполя за год построить новую больницу и пригрозил чиновникам снятием с должностей.

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Зеленский проверил ход ремонта Бориспольской больницы, который должен завершиться 1 июля, - ОП 01
Зеленский проверил ход ремонта Бориспольской больницы, который должен завершиться 1 июля, - ОП 02
Зеленский проверил ход ремонта Бориспольской больницы, который должен завершиться 1 июля, - ОП 03
Зеленский проверил ход ремонта Бориспольской больницы, который должен завершиться 1 июля, - ОП 04

Источник: https://censor.net.ua/p3176648
 
 
 Топ комментарии
 
У Києві нарід бунтує, от сцарь і здриснув на переферію перевіряти укладку гіпсокартону в районній лікарні.
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поместите его сразу в дурку, ну раз уж он там =)
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С президентом Украины Владимиром Зеленским вышел скандальный инцидент во время посещения им Бориспольской больницы. Глава государства шел по коридору больницы в сопровождении охраны в момент, когда к нему в резкой форме обратилась жительница Донбасса, задавшая вопрос о России и войне. Видео опубликовал один из украинских телеканалов, который вел трансляцию в прямом эфире. Женщина обвинила Зеленского в предательстве и задала вопрос о гибели украинских солдат на Востоке страны. На видео женщина говорит, что проживает в Донецке. "Зеленский, ты предатель! Почему на фронте гибнут, кто для тебя Россия? Отвечайте, я ваш народ, я жительница Донецка!" - кричала женщина. При этом Зеленский не стал останавливаться и разговаривать с женщиной, а сделал вид, что не услышал ее вопрос. Журналисты отмечают, что в последнее время на президента Зеленского обрушился большой объем критики, который связан с отсутствием жесткой реакции в отношении России за атаку на украинских военных на Донбассе.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/201588_1582111516?fbclid=IwAR0oNdXxvIECYgAvFC3byUnqOa0nZxiQDH93GhvKwqcArGWVaRHYWYViXsU
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поместите его сразу в дурку, ну раз уж он там =)
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тем более оно сново приперлось в бронике: а вдруг врач - мензуркой забьет, или клизьмой)))
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"где с прошлого года по его поручению продолжаются ремонтные работы." - всё благодаря мудрому вождю!
Если бы не ОНО и солнце бы не взошло!
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До всего есть дело Величайшему лидеру **********...до всего))))
А с ФОПами поговорить очкошник Оманский не хочешь?))) Под ОПешкой....без охраны и на велике))))
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шо вы, шо вы, какие такие ФОПы? он думает, шо жто какие-то нецензурные слова
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- Подоконник как должен быть - вровень, или с уклоном ?
- Вровень с уклоном, нащальника.
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Вровень со стенкой или выпирать? Вровень выпирать!
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Ивини, уже толком и не помню "нашерашенского" москальского гумору
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С президентом Украины Владимиром Зеленским вышел скандальный инцидент во время посещения им Бориспольской больницы. Глава государства шел по коридору больницы в сопровождении охраны в момент, когда к нему в резкой форме обратилась жительница Донбасса, задавшая вопрос о России и войне. Видео опубликовал один из украинских телеканалов, который вел трансляцию в прямом эфире. Женщина обвинила Зеленского в предательстве и задала вопрос о гибели украинских солдат на Востоке страны. На видео женщина говорит, что проживает в Донецке. "Зеленский, ты предатель! Почему на фронте гибнут, кто для тебя Россия? Отвечайте, я ваш народ, я жительница Донецка!" - кричала женщина. При этом Зеленский не стал останавливаться и разговаривать с женщиной, а сделал вид, что не услышал ее вопрос. Журналисты отмечают, что в последнее время на президента Зеленского обрушился большой объем критики, который связан с отсутствием жесткой реакции в отношении России за атаку на украинских военных на Донбассе.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/201588_1582111516?fbclid=IwAR0oNdXxvIECYgAvFC3byUnqOa0nZxiQDH93GhvKwqcArGWVaRHYWYViXsU
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Он нелох останавливаться,патаму шта Маруся з Софою підтягнутися можуть і воно испужается.
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Я бы ему еще и в харю плюнул...
С соседней комнаты...
Не промахнулся бы 100%
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він тихо всрався, як завжди.
А жіночка - молодець!
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у него случился приступ внезапной глухоты, вызванной паникой при виде женщины Зеленський перевірив перебіг ремонту Бориспільської лікарні, який має завершитися 1 липня, - ОП - Цензор.НЕТ 5228
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Больше главе воюющей страны не чем заняться? Самый позорный пиар это присутствие первого лица на подобных акциях. Президент инспектирует ремонт больницы, открывает, детский лагерь? На хрен такие президенты с их полномочиями и затратами на их содержание?
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У ЗЕ в голове кто-то с кем-то уже перестал воевать.
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тю, путін так робить й кацапи його обожнюють, а зеленське його вірний послідовник, то чому б йому не робити теж саме.
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Олександр Дедюхін
February 17 at 12:58 PM ·

Господи, ну как же хочется быть попом-мизантропом и блоггерствовать на тему: «Покайтесь, грешники, и подтверждайте свою метанойю щедрыми пожертвованиями!»
Но нит. Как можно говорить про изменение сознания людям, которые брешут, в свою брехню верят и стараются души зеленые, неокрепшие искусить. А также, если возможно, смутить и избранных.
Поэтому и пишешь про всякое политическое, дабы чудища стозевны и лайяй не оболгали и не сожрали остатки здравого смысла.
Смотрите. По желто-зеленым изданиям пронесся смрадный ветерок, нашептывающий, что Пороха не пустили на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Вначале я подумал, что это обычное бредовое возгорание ватно-зеленого сероводорода, но реальность оказалась чуть сложнее.
На самом деле, Порошенко и вправду не пустили на одно выступление в Мюнхене. Угадайте с одного раза на чье? Правильно, парафияне. Зеро испугался Гетьмана и приказал выставить многоуровневую охрану от Пороха.
Кстати, надо будет позвонить Петру Алексеевичу и спросить, неужели Зе и вправду испугался той маленькой бутылочки со святой водой, которую я Порошенко подарил.
Ну, если вкратце, Гетьман вспомнил, что на форуме в Давосе Зеленского пришли послушать 12 человек, считая уборщиц. Пороху за державу стало обидно и он, позвал всех своих друзей, пойти послушать временно исполняющего обязанности президента Украины, а Зе, будучи одержим бесами страха, устроил истерику и приказал охране не пущать Порошенко.
«Ну ладно, якщо цей недоразвинутий такий знервований, я піду займатися важливими справами та зустрічами, святой водой побрискаю його іншим разом» - сказав Гетьман, та й пішов собі з Богом, а Зеленський так і лишився із своїми бісами та тарганами.
От і вся історія. Якщо півшостий не бажає підтримки, то нехай на Мендель спирається і її слухає.
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а, это упоротого попа пост... не читаю, оно высрало: Боб дал нам моб. связь....
Зеленский проверил ход ремонта Бориспольской больницы, который должен завершиться 1 июля, - ОП - Цензор.НЕТ 3459
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ДАЦЮК філософ (блог на УП)
Україна вмирає. Підсвідомо це розуміє більшість. Свідомо це розуміє меншість. Причому багато хто на цьому намагається заробити.
Я прийняв це важко. Якщо така наша доля, то її потрібно сприймати спокійно та гідно. Я вже давно живу в світі, в якому нинішньої України немає. Я будую Україну після війни, після світової кризи, після повного знищення демократії та після руйнування цілісності країни.
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А в Золотое не хочет поехать? Главнокомандующий зебобы это и ваша ответственность за всё и смерти пацанов тоже. Ненавижу вас сук.
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Головне це не забувати, хто у другому турі був проти всіх
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вот я и о том же - у тех учительниц спросить, ну шо разводим войска дальше , все у вас лучше стало?
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Мне кажется, он не слушает что говорят, а думает - и нах мне всё это!
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ряха росте, погляд все більш неадекватний - таке враження, що він постійно або під градусом, або під кайфом
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эсэсэркой от гномика заво... запахло
показушный пиарный проход...генерального секретаря...
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Гарант ударился в медицину. Это должно отвлечь его и нарид от мрачных военных сводок.
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У Києві нарід бунтує, от сцарь і здриснув на переферію перевіряти укладку гіпсокартону в районній лікарні.
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Як так, якщо для цього є спеціально навчені люди?
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Не погоджуюся, бо за цей час він міг зробити щось корисне.
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цей поц ще може злабати на роялі, або пожартувати про війну
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"где с прошлого года по его поручению продолжаются ремонтные работы." - всё благодаря мудрому вождю!
Если бы не ОНО и солнце бы не взошло!
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А вот взяло б и не взошло! И всё, и что делать?
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Главнокомандующий всеми больницами на работе,молодчага.
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у него гений продюсер теперь пиаром рулит - талантливо, как и два его фильма , и показуха с фоткой погибшего от войны Пороха брата, как отдых в Омане ...
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Когда в мозгу уже мир , можно и медицинским вопросом попиариться. Взвалил титан мысли и гарант безопасности на себя дела премьерские !!!
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Скоро начнёт ход посевной контролировать и проверять чистоту жоп у коров...
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Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот! (с)
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Нач жека перевіряє як двірникі прибирають, а на стратегічні питання в нього часу немає. А питання обороноздатності,міжнародних відношень --немає розуму.
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И вот это глава Державы? После вчерашнего нормальный президент первым делом поддержал бы воинов ВСУ, выстоявших в бою с противником! А это недоразумение своим поведением показывает, что ему, действительно, нет разницы ни в чём! Чистой воды sexy piano boy!
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Дістали порохоботи! По ділу чи без, але своїм лайном все заливають,аж смердить! Збудувати лікарню, не дитячий крематорій в Одесі з сєпарком урочисто відкривати!
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Поясніть тупим порохоботам - чим відрізняється збудувати від відремонтувати і чому шмакля робить те ж саме, що і барига, хоча рвав на собі памперс - що він зовсім інший.
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привыкай зебобик, это только начало.
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у нас в подъезде ремонт лет 5 назад утвердили,сегодня пришёл дядька и полчаса пошкрябал шпателем стены.всё загадил и умёлся.вова,родненький,христом богом просим--приди! ну нихрена без тебя,надёжа наша,ведь не шевелится!
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каким он боком к больницам! объясните ему оборона и международная политика . а там обсёр! извините! тогда в больницу))))
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Оборону и международную политику Зе тупо просрал,осталось только ремонтом больниц заниматься.
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Совбез ООН вчера, реакция поддержки стран и осуждения Раши - выйти и хотя бы отреагировать , поблагодарить за поддержку ... БЛИН не говорить , что Хутин Пуйло а просто сказать спасибо странам , чтобы слышал украинский народ , что ты ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ И ГЛАВНОКОМАНДУЩИЙ а не контролер по киевской больничке.
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Ублюдок зелёный, чтобы ты сдох, мразь.
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Убийца наших солдатиков проверяет строительство больниц...….
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А шо.... Зеля как и Порохня уже разбирается в ремонтах?
Прям вижу как оно профессионально проверяет качество шпаклевки и укладки линолеума и плитки!!!! Заодно интересуется какие кабеля проложили в проводке и расчитаны ли они на эту нагрузку!!! Ну и в подвал проверить канализацию и на крышу - обязательно!!!!
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Цзовнішні відносини та армія,це сфера його обов'язків,а не по лікарням шастати.Чи він там наркологію провіряв?
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А что, так и должно быть,Трамп каждую неделю инспектирует ремонт больниц под Вашингтоном
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Мексиканские войска не оккупировали Калифорнию.
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Клоуну больше заняться нечем... а вроде прикидывался президентом....
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а завтра йому слід перевірити ретельність миття полів у Васильківській райдержадміністрації
хто, як не президент?
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Срыгнул от ФОПов, сдриснул от принятия решения по обстрелам наших позиций. Бздо паршивое, трус.
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Презідєнт, займіться зовнішньою політикою, армією і війною а не районними лікарнями. Ше перевірте як втілюється програма по облаштуванні туалетів в школах.
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