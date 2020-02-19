 "Герою парковки" в Киеве сожгли автомобиль. ФОТО

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Сегодня утром, 19 февраля, в полицию поступил звонок о пожаре на улице Пироговский путь в Голосеевском районе. На месте происшествия полицейские обнаружили горящий автомобиль Ford, возгорание которого спасатели ликвидировали.
Владелец машины рассказал, что оставил свое транспортное средство напротив завода на газоне и пошел на работу, а потом ему сообщили о пожаре.
По словам работников службы безопасности завода, утром к ним подходил неизвестный мужчина с явными признаками алкогольного опьянения и угрожал поджечь автомобиль, если собственник не перепаркует его.
Позднее по описанию охранников патрульные обнаружили мужчину, подозреваемого в поджоге. Его узнал работник службы безопасности завода.
На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.
Не хочешь по правилам - жечь.
А если мы будем сжигать дом человеку за то, что тот музыку громко включил и отрезать руку за то, что окурок мимо урны кинул - это будет как минимум неадекватно.
, то всё равно получит коронотриппер на всю голову в виде возмещения ущерба на много тыщщщщщ...
еСССли даже уСССловно дадут - быдло вСССе равно будет СССрать на в СССех?
Зачем мы содержим такую полицию?????????
Подпал - это уголовное дело, парковка на газоне - административный штраф.
Мы спрашиваем: где до поджога была полиция????
Почему не привлекли водителя к административке и допустили уголовное от поджигателя?
Действия поджигателя никто не оправдывает, но и за быдлоту паркующуюся на газонах тоже никто не топит.
Один раз видел, как полностью убитую и стертую "зебру" 12 работяг на 2 спец-автомобилях ГАЗ-66 и одного "мерседеса" с начальником подкрашивали белой эмалевой краской для стен и потолков.
Это пистес. Дно.
И где это можно увидеть на фото? Машина стояла с соблюдением правил судя по фото, а пьяное быдло скоро глотки резать будет кому попало а мусорня которой всегда нас....рать на законы потому что они их просто не знают, будет как всегда отмазываться приходите когда вас зарежут.
Помогать наказывать не соблюдающих законы и культуру поведения в обществе!
Наказывать так - у кого как получается.