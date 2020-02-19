 "Герою парковки" в Киеве сожгли автомобиль. ФОТО

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня утром, 19 февраля, в полицию поступил звонок о пожаре на улице Пироговский путь в Голосеевском районе. На месте происшествия полицейские обнаружили горящий автомобиль Ford, возгорание которого спасатели ликвидировали.

Владелец машины рассказал, что оставил свое транспортное средство напротив завода на газоне и пошел на работу, а потом ему сообщили о пожаре.

По словам работников службы безопасности завода, утром к ним подходил неизвестный мужчина с явными признаками алкогольного опьянения и угрожал поджечь автомобиль, если собственник не перепаркует его.

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Позднее по описанию охранников патрульные обнаружили мужчину, подозреваемого в поджоге. Его узнал работник службы безопасности завода.

На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.