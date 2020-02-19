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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:наркотики (1677) Нацполиция (10951) Хмельнитчина (481)

 Женщина с сыном и сообщником продавала метадон на Хмельнитчине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники полиции на Хмельнитчине задержали трех человек за сбыт метадона. Двое из них - мать и сын. В течение нескольких месяцев они продавали наркотические вещества местным наркозависимым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Хмельницкой области.

Трое жителей райцентра Полонное, среди которых мать и сын, в течение нескольких месяцев занимались сбытом наркотического вещества местным наркозависимым лицам.

Внимание полицейских привлекло то, что на улицах райцентра стало появляться все больше людей в состоянии наркотического опьянения, жалобы на которых поступали от местных жителей. В связи с этим работники полиции провели ряд оперативных и следственных действий, которые вывели их на след наркосбытчиков. В дальнейшем правоохранители осуществили несколько оперативных закупок, которые позволили задокументировать преступную деятельность злоумышленников.

По факту совершения уголовного преступления открыто производство по ч. 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

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Женщина с сыном и сообщником продавала метадон на Хмельнитчине, - Нацполиция 01
Женщина с сыном и сообщником продавала метадон на Хмельнитчине, - Нацполиция 02
Женщина с сыном и сообщником продавала метадон на Хмельнитчине, - Нацполиция 03
Женщина с сыном и сообщником продавала метадон на Хмельнитчине, - Нацполиция 04
Женщина с сыном и сообщником продавала метадон на Хмельнитчине, - Нацполиция 05
Женщина с сыном и сообщником продавала метадон на Хмельнитчине, - Нацполиция 06

Источник: https://censor.net.ua/p3176613
 
 
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Дали,б,їй платню поліцейського,вона,б,невідкривала Власну фірму
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так і вичислили - у мєнтов впав збут в тому селі
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нераздельная пара. судя по виду со спины - рома и синти )
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нада же людям хоть какоє удовольствіє в жизні - іначє жизнь в тягость, питка...
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