 "Служи народу", "Нам не pohuy" и "Зае...ало!": под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с сместа событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Сегодня, 19 февраля, на ул. Банковой под зданием Офиса президента проходит митинг. Активисты держат флаги Украины, политический партий "Свобода" и "Европейская Солидарность" и других организаций. Также протестующие держат плакаты с надписями: "Зае...ало!", "Защитим упрощенку", "Сегодня вводишь РРО - работать завтра будет кто?", "РРО набуде сили - економіка могилі", "Владо! Продай собаку - купи собі РРО", "Закони Полякова на "бочку" і "точка", "Мы хотим работать в Украине", "Г-н президент - мы не грязь, мы ФОПы", "РРО=зброя ворога", "Служи народу", "Нам не pohuy", "ФОП в біді - країна в лайні", "Не могу работать", "Збережіть малий бізнес! Прислухайтесь до нас!", "ПреЗЕдент! Виконуй обіцянки!", "Дайте спокійно працювати", "Гроші не у ФОПів. Шукайте у олігархів, корупціонерів, монополій, в офшорах!", "Зе, воюй з олігархами, а не з підприємцями", "Роботу, зарплату, гідне життя", "РРО для ФОП- податковий гоп-стоп", "У вас ЗеФОПія" и др.
Перед митингующими выступили активисты, народные депутаты.
"Мы за сохранение и развитие упрощенной системы налогообложения, за отмену норм законов 128, 129 (фискализация ФОП, "кэшбек"). Мы против произвола контролирующих органов, мы против уничтожения микробизнеса коррупцией и коррупционерами. Мы за либерализацию обещанную Владимиром Зеленским на президентских и парламентских выборах, мы за отмену фискализции всех микропредпринимателей, мы за возможности каждого украинца легко и просто начать и вести собственное дело, мы за разнообразие рабочих мест, за конкуренцию, которая уменьшает цены и уничтожает монополии. Мы против диктатуры власти, олигархата и транснациональных компаний. Мы требуем отмены фискализации для микропредпринимательства! Мы требуем мораторий на проверки, налоговую реформу и принятие законопроектов 2644, 2645!", - заявили организаторы акции.
Митингующие требуют встречи с президентом Владимиром Зеленским.
Далее митингующие планируют пойти с митингом под здание Кабинета министров и здание Комитетов Верховной Рады.
Ранее народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина во время выступления с трибуны парламента заявила, что власть не способна объяснить причины столь жесткой фискализации.
"Я призываю всех сегодня присоединиться к акции и сделать в дальнейшем правильные шаги, ведь вы также можете ошибаться. Вы должны были за это время ознакомиться, а какая цель ставилась перед нами, перед вами, правительством относительно полной фискализации предпринимательства. До сих пор никто не объяснил в чем же заключается выгода или доходы для бюджета от принятия этих законов", - добавила она.
Южанина отметила, что внедрение кассовых аппаратов создаст избыточное финансовое давление на малый бизнес.
"Предприниматели уже посчитали, от 10 до 20 млрд им придется дополнительно потратить на все эти меры, предусмотренные применением РРО", - сказала она.
Народный депутат подчеркнула, что на сегодня в парламенте зарегистрированы законопроекты, которые способны исправить ошибки власти и сохранить микропредпринимательство в Украине.
"У нас есть возможность сегодня поддержать этих людей, которые находятся под Офисом президента и в ближайшие дни рассмотреть законопроекты 2644 и 2645, подписанные совершенно разными по взглядам, по позициям, по политической принадлежности народными депутатами. Это даст нам возможность всем вместе исправить ошибку и в дальнейшем вместе работать, чтобы способствовать развитию микробизнеса, чтобы предоставить наоборот дополнительные инструменты, чтобы количество этих людей значительно увеличилось", - подчеркнула Южанина.
"Я призываю вас всех отбросить амбиции и подчеркиваю, что ошибки допускают все. "Европейская Солидарность" призывает всех вместе выйти к людям, поддержать их и мы будем поддерживать в Раде законопроекты 2644 и 2645 и совместно идти вместе дальше, нарабатывать достойные законы для того, чтобы они были безвредны для экономики Украины. Поэтому идем все вместе на майдан и поддержим предпринимателей", - отметила она.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Карлос. Какой порядок?
Габриэль. Вот тут вы правы. За какой?.. Я расскажу вам одну историю...
Клара. Опять анекдот?
Габриэль. Анекдот. Значит, так. Берег моря. Пляжи. И на каждом - спасательная команда. Чтобы за буйки не заплывали, утопленников - за волосы... ну и прочее. Кроме того, конечно, плакаты висят, объявления, угрозы. А за буйки все равно заплывают. Спасатели орут, на лодках мечутся, штрафуют. Ничего не помогает. Только на одном пляже - благодать. Никто ничего не нарушает, никуда не заплывает. Порядок. Что, спрашивают, такое? Что за секрет у вас? «А очень просто, - отвечают спасатели. - Мы тех, кто за буек заплывает, - топим. Прямо с лодки. Раз... Кхх - и нет. И никаких заплывов... Никаких». (интервью в буэнос айресе)
"Н.Южанина, в частности, подчеркнула необходимость обеспечить предпринимателей упрощенными кассовыми аппаратами, а также упростить использование самих регистраторов расчетных операций (РРО)."
Так чем пэсыки от зебилов отличабтся - а ничем. И те, и другие будут доить фопов и никто не тронет олигархов и офшоры ибо это будет означать, что они должны лупить себя по голове.
Популисты и тут и там
Нелегко прийшлось тобі, мабуть, сидіти за мкадом та збирати по шієсам почавлені сири та помідори...
И Мова, тыть её туды,
И Томос в термосе утопим...
Кому же вы хотели дать п....ы?
https://www.youtube.com/watch?v=CG-ujqZdHNA&feature=youtu.be
Активное население на фронте...
А ФОПы...ТЕРПИЛЫ со стадем)))
«Тільки об'єднавшись, ви можете рухатися далі. Тільки розуміючи до кінця суть цих законів, ви можете говорити їм «ні». Тільки ви будете виступати за їх скасування. Я йшла зараз повз «Слуг народу», вони сидять у нас попереду в парламенті, брала їх за руки і просила піти під Офіс президента. Я просила, скажіть людям, що ми скасуємо ці закони, а далі будемо з вами працювати. Ніхто, на жаль, зі мною не вийшов»,- сказала Южаніна.
Вона повідомила, що на сьогодні заплановано засідання профільного комітету парламенту, на якому є шанс розглянути законопроекти № 2644 і № 2645 і далі рухатися цивілізованим шляхом.
«Всі мають усвідомлювати, навіщо робляться такі ганебні закони в Україні. Чи час для таких законів? Чи є інші можливості в держави для того, щоб підтримати бюджет? Я не хочу говорити про інші дії, які зараз також серед вас обговорюються - це про оподаткування коштів, які перераховують на рахунки підприємців, про «перекидку» грошей з карточки на карточку фізичних осіб. Невже це те джерело додаткових коштів, яке може для себе прийняти держава? Абсолютно ні. Починалося все з цих законопроектів, а далі розганяється маховик де взяти додаткові гроші, і саме бачать їх в цій площині - площині людей, які навчилися виживати і працювати в цій країні»,- наголосила Южаніна.
«Я прошу вас бути згуртованими, боротися до самого кінця. Тому що я недарма наголосила на інших кроках, які може запропонувати влада. Якщо ви зараз не зможете відстояти себе, далі буде ще гірше. Ми будемо всі разом з вами і наша політична сила «Європейська Солідарність» зараз справді очолює цей рух, тому що мало людей, які достеменно знають, що в цих законах написано. І це є нашою проблемою. Не застосування РРО, хоча воно вам не потрібно, а в тому, що вбивається, ліквідовується спрощена система, яку треба навпаки розвивати і розширювати», - додала депутат.
-Это буква - М , Владимир Александрович . А за ней буква - А .. Вместе то называется - слог . Теперь соедините два таких слога вместе и получится ..... ,, ну смелее господин президент ,, МА-МА .!! - Мама ...... Видите , ничего сложного тут нет . .
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