EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Крушение самолета МАУ в Иране Коронавирус из Китая Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Обирай свідомо
 Политика Украины
  6517  153
Все про:Зеленский (4656) митинг (2352) налоги (2745) пикет (619) протест (4636) упрощенка (34) Южанина (107) Офис Президента (263)

 "Служи народу", "Нам не pohuy" и "Зае...ало!": под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Офиса президента в Киеве проходит митинг против изменения законодательства в сторону фискализации ФОПов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с сместа событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сегодня, 19 февраля, на ул. Банковой под зданием Офиса президента проходит митинг. Активисты держат флаги Украины, политический партий "Свобода" и "Европейская Солидарность" и других организаций. Также протестующие держат плакаты с надписями: "Зае...ало!", "Защитим упрощенку", "Сегодня вводишь РРО - работать завтра будет кто?", "РРО набуде сили - економіка могилі", "Владо! Продай собаку - купи собі РРО", "Закони Полякова на "бочку" і "точка", "Мы хотим работать в Украине", "Г-н президент - мы не грязь, мы ФОПы", "РРО=зброя ворога", "Служи народу", "Нам не pohuy", "ФОП в біді - країна в лайні", "Не могу работать", "Збережіть малий бізнес! Прислухайтесь до нас!", "ПреЗЕдент! Виконуй обіцянки!", "Дайте спокійно працювати", "Гроші не у ФОПів. Шукайте у олігархів, корупціонерів, монополій, в офшорах!", "Зе, воюй з олігархами, а не з підприємцями", "Роботу, зарплату, гідне життя", "РРО для ФОП- податковий гоп-стоп", "У вас ЗеФОПія" и др.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: За год количество зарегистрированных ФОПов увеличилось на 19,8 тыс. до 1,88 млн, - ГНС. ИНФОГРАФИКА

Перед митингующими выступили активисты, народные депутаты.

"Мы за сохранение и развитие упрощенной системы налогообложения, за отмену норм законов 128, 129 (фискализация ФОП, "кэшбек"). Мы против произвола контролирующих органов, мы против уничтожения микробизнеса коррупцией и коррупционерами. Мы за либерализацию обещанную Владимиром Зеленским на президентских и парламентских выборах, мы за отмену фискализции всех микропредпринимателей, мы за возможности каждого украинца легко и просто начать и вести собственное дело, мы за разнообразие рабочих мест, за конкуренцию, которая уменьшает цены и уничтожает монополии. Мы против диктатуры власти, олигархата и транснациональных компаний. Мы требуем отмены фискализации для микропредпринимательства! Мы требуем мораторий на проверки, налоговую реформу и принятие законопроектов 2644, 2645!", - заявили организаторы акции.

Митингующие требуют встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Далее митингующие планируют пойти с митингом под здание Кабинета министров и здание Комитетов Верховной Рады.

Ранее народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина во время выступления с трибуны парламента заявила, что власть не способна объяснить причины столь жесткой фискализации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "ФОП тоже человек", - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Я призываю всех сегодня присоединиться к акции и сделать в дальнейшем правильные шаги, ведь вы также можете ошибаться. Вы должны были за это время ознакомиться, а какая цель ставилась перед нами, перед вами, правительством относительно полной фискализации предпринимательства. До сих пор никто не объяснил в чем же заключается выгода или доходы для бюджета от принятия этих законов", - добавила она.

Южанина отметила, что внедрение кассовых аппаратов создаст избыточное финансовое давление на малый бизнес.

"Предприниматели уже посчитали, от 10 до 20 млрд им придется дополнительно потратить на все эти меры, предусмотренные применением РРО", - сказала она.

Народный депутат подчеркнула, что на сегодня в парламенте зарегистрированы законопроекты, которые способны исправить ошибки власти и сохранить микропредпринимательство в Украине.

"У нас есть возможность сегодня поддержать этих людей, которые находятся под Офисом президента и в ближайшие дни рассмотреть законопроекты 2644 и 2645, подписанные совершенно разными по взглядам, по позициям, по политической принадлежности народными депутатами. Это даст нам возможность всем вместе исправить ошибку и в дальнейшем вместе работать, чтобы способствовать развитию микробизнеса, чтобы предоставить наоборот дополнительные инструменты, чтобы количество этих людей значительно увеличилось", - подчеркнула Южанина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Никаких новых налогов не вводится", - ГНС опровергла информацию о налоге на карточные переводы

"Я призываю вас всех отбросить амбиции и подчеркиваю, что ошибки допускают все. "Европейская Солидарность" призывает всех вместе выйти к людям, поддержать их и мы будем поддерживать в Раде законопроекты 2644 и 2645 и совместно идти вместе дальше, нарабатывать достойные законы для того, чтобы они были безвредны для экономики Украины. Поэтому идем все вместе на  майдан и поддержим предпринимателей", - отметила она.

Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 01
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 02
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 03
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 04
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 05
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 06
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 07
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 08
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 09
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 10
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 11
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 12
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 13
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 14
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 15
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 16
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 17
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 18
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 19
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 20
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 21
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 22
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 23
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 24
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 25
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 26
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 27
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 28
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 29
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 30
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 31
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 32
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 33
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 34
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 35
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 36
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 37
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 38
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 39
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 40
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 41
Служи народу, Нам не pohuy и Зае...ало!: под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов 42

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/p3176611
 
   
 Топ комментарии
 
Добра новина для ФОПів - касові апарати будуть ЗЕЛЕНОГО КОЛЬОРУ !!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
"Габриэль. [...] Да разве мы фашисты?! Мы просто за порядок. Вот и все.
Карлос. Какой порядок?
Габриэль. Вот тут вы правы. За какой?.. Я расскажу вам одну историю...
Клара. Опять анекдот?
Габриэль. Анекдот. Значит, так. Берег моря. Пляжи. И на каждом - спасательная команда. Чтобы за буйки не заплывали, утопленников - за волосы... ну и прочее. Кроме того, конечно, плакаты висят, объявления, угрозы. А за буйки все равно заплывают. Спасатели орут, на лодках мечутся, штрафуют. Ничего не помогает. Только на одном пляже - благодать. Никто ничего не нарушает, никуда не заплывает. Порядок. Что, спрашивают, такое? Что за секрет у вас? «А очень просто, - отвечают спасатели. - Мы тех, кто за буек заплывает, - топим. Прямо с лодки. Раз... Кхх - и нет. И никаких заплывов... Никаких». (интервью в буэнос айресе)
 показать весь комментарий
 
 
Да не достучитесь Вы до клоуна! Гнать гнать и не просто гнать в шею. Это недоразумение уже достало. Клоун геть!!!
 показать весь комментарий
 
 
та нє, бот з лахти на партнова з шаріком дроче
 показать весь комментарий
 
Вернуть это?
"Н.Южанина, в частности, подчеркнула необходимость обеспечить предпринимателей упрощенными кассовыми аппаратами, а также упростить использование самих регистраторов расчетных операций (РРО)."
Так чем пэсыки от зебилов отличабтся - а ничем. И те, и другие будут доить фопов и никто не тронет олигархов и офшоры ибо это будет означать, что они должны лупить себя по голове.
 показать весь комментарий
 
Ті ФОПи - то саме і був ядерний електорат Зєлупи на виборах. "Виконуй обіцянки!", - репетують ошукані лохи.
 показать весь комментарий
 
 
Метя тоже обещал и не выполнил ничего если уж на то пошло.
Популисты и тут и там
 показать весь комментарий
 
А ассоциация и безвиз не считаются? А укрепление армии, создание ракетного щита? А международная поддержка? А санкции против *********? А поместная церковь? А рост экономики? А зарплаты и пенсии? Этого мало?
 показать весь комментарий
 
 
як ти бєдолага тоді вижив?
Нелегко прийшлось тобі, мабуть, сидіти за мкадом та збирати по шієсам почавлені сири та помідори...
 показать весь комментарий
 
так і є: дали посмоктати "рейтинг намазаним обіцяним медом", але мед раптово закінчився...
 показать весь комментарий
 
Нам Армия была всем *****,
И Мова, тыть её туды,
И Томос в термосе утопим...
Кому же вы хотели дать п....ы?
 показать весь комментарий
 
 
Лично я хочу чтобы Кабмин каждый месяц выкладывал в интернет отчет куда уходят деньги налогоплательщиков. То есть полный и детальный отчет по всем областям, до копеек! И чтобы также были штрафы в 100 кратном размере для чиновников которые допустили нестыковку в расходах и доходах. И чтобы чиновники отвечали всем своим имуществом!
 показать весь комментарий
 
 
Подавай пктицию, проголосуем, наберем 100к, хрен отвертятся.
 показать весь комментарий
 
 
Практика показує, що ці петиції Зе і його мандіКо пох.
 показать весь комментарий
 
 
Не слелав ничего ничего и не получишь.
 показать весь комментарий
 
а где президент? не нашел его ни на одной фотографии.
 показать весь комментарий
 
 
Зря зеля тронул эту категорию населения как ФОПы.. это начало конца его презеденства
 показать весь комментарий
 
 
Ни модча будут сосать флейту пианиста!)))
Активное население на фронте...
А ФОПы...ТЕРПИЛЫ со стадем)))
 показать весь комментарий
 
 
ну что поделать теперь вовке прийдётся крутится интерсно что оно запоёт своим гундосым голосом "Служи народу", "Нам не pohuy" та "Заї...ало!": Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів - Цензор.НЕТ 9361
 показать весь комментарий
 
 
Повторюсь, но 73% из ФОП овцев голосовали за это самое, что сейчас с ними и происходит. Лох должен страдать.
 показать весь комментарий
 
 
Дело конечно верное, вот только у протестующих память как у золотой рыбки, раз они не помнят кто такая Южанина и чем она занималась еще год назад. А ведь это был Гетьманцев в юбке.
 показать весь комментарий
 
 
И Порох до сих пор тебе в штаны срет. Вспомни еще царя гороха...
 показать весь комментарий
 
Бубочка, это проплаченные порохоботы! Дави их бульдозером! Настоящие ФОПы голосовали за тебя!
 показать весь комментарий
 
 
Кстати что с вороваными миллиардами януковича? Там уже половине его кодла санкции сняли за не предоставление улик. А этими деньгами можно наполнить бюджет и профинансировать армию.
 показать весь комментарий
 
по булгакову, майже : коти, яких душить шаріков прийшли в управдом жалітися на нього...
 показать весь комментарий
 
 
а где глав фоп блондинстый шабуня или клешни ему мешают прийти
 показать весь комментарий
 
 
а где зелебобики? как они такую тему пропустили.
 показать весь комментарий
 
Не знаю, в честь чого ФОПи тепер прапори поміняли, але знаю точно, що не менше 85% голосували за Клоуна. Тепер жріть.
 показать весь комментарий
 
Ніна Южаніна на акції ФОПів: Я закликала прийти сюди депутатів «Слуги народу» і почути людей, але вони не прийшли

«Тільки об'єднавшись, ви можете рухатися далі. Тільки розуміючи до кінця суть цих законів, ви можете говорити їм «ні». Тільки ви будете виступати за їх скасування. Я йшла зараз повз «Слуг народу», вони сидять у нас попереду в парламенті, брала їх за руки і просила піти під Офіс президента. Я просила, скажіть людям, що ми скасуємо ці закони, а далі будемо з вами працювати. Ніхто, на жаль, зі мною не вийшов»,- сказала Южаніна.
Вона повідомила, що на сьогодні заплановано засідання профільного комітету парламенту, на якому є шанс розглянути законопроекти № 2644 і № 2645 і далі рухатися цивілізованим шляхом.
«Всі мають усвідомлювати, навіщо робляться такі ганебні закони в Україні. Чи час для таких законів? Чи є інші можливості в держави для того, щоб підтримати бюджет? Я не хочу говорити про інші дії, які зараз також серед вас обговорюються - це про оподаткування коштів, які перераховують на рахунки підприємців, про «перекидку» грошей з карточки на карточку фізичних осіб. Невже це те джерело додаткових коштів, яке може для себе прийняти держава? Абсолютно ні. Починалося все з цих законопроектів, а далі розганяється маховик де взяти додаткові гроші, і саме бачать їх в цій площині - площині людей, які навчилися виживати і працювати в цій країні»,- наголосила Южаніна.
«Я прошу вас бути згуртованими, боротися до самого кінця. Тому що я недарма наголосила на інших кроках, які може запропонувати влада. Якщо ви зараз не зможете відстояти себе, далі буде ще гірше. Ми будемо всі разом з вами і наша політична сила «Європейська Солідарність» зараз справді очолює цей рух, тому що мало людей, які достеменно знають, що в цих законах написано. І це є нашою проблемою. Не застосування РРО, хоча воно вам не потрібно, а в тому, що вбивається, ліквідовується спрощена система, яку треба навпаки розвивати і розширювати», - додала депутат.
 показать весь комментарий
 
Пусть миллиардами януковича наролняют бюджет.
 показать весь комментарий
 
..фопцы, фарца мелкая, вам по базам, супермаркетам и помойкам пора шнырить в поисках брака и просрочки...болтаетесь тут, время тратите, конкуренты все подсоберут "Служи народу", "Нам не pohuy" та "Заї...ало!": Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів - Цензор.НЕТ 5084 ...устроили ***. выжимание слезы и чувства жалости...то чем вы торгуете и как вы издеваетесь над наемными работягами, в африке средней уже не делают... "Служи народу", "Нам не pohuy" та "Заї...ало!": Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів - Цензор.НЕТ 4102..
 показать весь комментарий
 
 
Правильно, а в конце всех расстрелять
 показать весь комментарий
 
-Это какая буква .?

-Это буква - М , Владимир Александрович . А за ней буква - А .. Вместе то называется - слог . Теперь соедините два таких слога вместе и получится ..... ,, ну смелее господин президент ,, МА-МА .!! - Мама ...... Видите , ничего сложного тут нет . "Служи народу", "Нам не pohuy" та "Заї...ало!": Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів - Цензор.НЕТ 562 .
"Служи народу", "Нам не pohuy" та "Заї...ало!": Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів - Цензор.НЕТ 9328.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно! ЗЕленые макаки совсем обнаглели. Гнать их во главе с Оманским Барыгой!
 показать весь комментарий
 
Разом ублюдки! Ви зробили це разом!
 показать весь комментарий
 
А бубочка втік у лікарню - йому там діарею зупиняють...
 показать весь комментарий
 
 
Вот молодцы какие. Мы "имели" этот бюджет как хотели много лет. И хотим еще. Но медицину дай бесплатно и в Пенсионный фонд придем.
 показать весь комментарий
 
 
Перед виборами президента ходив по ринку. Якби був щось сказав проти Зе, не знаю, чи добіг би до виходу.
 показать весь комментарий
 
А шо не так-то ? Хотели в Европу - начинайте платить налоги. В цивилизованных странах без этого никак.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх