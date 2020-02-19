 "Служи народу", "Нам не pohuy" и "Зае...ало!": под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с сместа событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сегодня, 19 февраля, на ул. Банковой под зданием Офиса президента проходит митинг. Активисты держат флаги Украины, политический партий "Свобода" и "Европейская Солидарность" и других организаций. Также протестующие держат плакаты с надписями: "Зае...ало!", "Защитим упрощенку", "Сегодня вводишь РРО - работать завтра будет кто?", "РРО набуде сили - економіка могилі", "Владо! Продай собаку - купи собі РРО", "Закони Полякова на "бочку" і "точка", "Мы хотим работать в Украине", "Г-н президент - мы не грязь, мы ФОПы", "РРО=зброя ворога", "Служи народу", "Нам не pohuy", "ФОП в біді - країна в лайні", "Не могу работать", "Збережіть малий бізнес! Прислухайтесь до нас!", "ПреЗЕдент! Виконуй обіцянки!", "Дайте спокійно працювати", "Гроші не у ФОПів. Шукайте у олігархів, корупціонерів, монополій, в офшорах!", "Зе, воюй з олігархами, а не з підприємцями", "Роботу, зарплату, гідне життя", "РРО для ФОП- податковий гоп-стоп", "У вас ЗеФОПія" и др.

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Перед митингующими выступили активисты, народные депутаты.

"Мы за сохранение и развитие упрощенной системы налогообложения, за отмену норм законов 128, 129 (фискализация ФОП, "кэшбек"). Мы против произвола контролирующих органов, мы против уничтожения микробизнеса коррупцией и коррупционерами. Мы за либерализацию обещанную Владимиром Зеленским на президентских и парламентских выборах, мы за отмену фискализции всех микропредпринимателей, мы за возможности каждого украинца легко и просто начать и вести собственное дело, мы за разнообразие рабочих мест, за конкуренцию, которая уменьшает цены и уничтожает монополии. Мы против диктатуры власти, олигархата и транснациональных компаний. Мы требуем отмены фискализации для микропредпринимательства! Мы требуем мораторий на проверки, налоговую реформу и принятие законопроектов 2644, 2645!", - заявили организаторы акции.

Митингующие требуют встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Далее митингующие планируют пойти с митингом под здание Кабинета министров и здание Комитетов Верховной Рады.

Ранее народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина во время выступления с трибуны парламента заявила, что власть не способна объяснить причины столь жесткой фискализации.

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"Я призываю всех сегодня присоединиться к акции и сделать в дальнейшем правильные шаги, ведь вы также можете ошибаться. Вы должны были за это время ознакомиться, а какая цель ставилась перед нами, перед вами, правительством относительно полной фискализации предпринимательства. До сих пор никто не объяснил в чем же заключается выгода или доходы для бюджета от принятия этих законов", - добавила она.

Южанина отметила, что внедрение кассовых аппаратов создаст избыточное финансовое давление на малый бизнес.

"Предприниматели уже посчитали, от 10 до 20 млрд им придется дополнительно потратить на все эти меры, предусмотренные применением РРО", - сказала она.

Народный депутат подчеркнула, что на сегодня в парламенте зарегистрированы законопроекты, которые способны исправить ошибки власти и сохранить микропредпринимательство в Украине.

"У нас есть возможность сегодня поддержать этих людей, которые находятся под Офисом президента и в ближайшие дни рассмотреть законопроекты 2644 и 2645, подписанные совершенно разными по взглядам, по позициям, по политической принадлежности народными депутатами. Это даст нам возможность всем вместе исправить ошибку и в дальнейшем вместе работать, чтобы способствовать развитию микробизнеса, чтобы предоставить наоборот дополнительные инструменты, чтобы количество этих людей значительно увеличилось", - подчеркнула Южанина.

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"Я призываю вас всех отбросить амбиции и подчеркиваю, что ошибки допускают все. "Европейская Солидарность" призывает всех вместе выйти к людям, поддержать их и мы будем поддерживать в Раде законопроекты 2644 и 2645 и совместно идти вместе дальше, нарабатывать достойные законы для того, чтобы они были безвредны для экономики Украины. Поэтому идем все вместе на майдан и поддержим предпринимателей", - отметила она.





















































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.