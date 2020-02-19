 Сбыт контрафактного алкоголя на сумму 15 млн грн блокировали на Закарпатье, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Установлено, что местные жители арендовали в Ужгороде, а также в Хусте склады для хранения готового к продаже алкосурогата, в том числе с поддельными марками акцизного сбора. Продукцию сомнительного качества реализовывали оптовыми партиями в торговые точки на территории области.
Во время следственных действий по местам хранения подделки правоохранители изъяли почти 160 тонн фальсифицированной ликероводочной продукции. Обыски продолжаются.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются источники происхождения фальсификата и лица, причастные к противоправной деятельности.
Поділиться і все буде гаразд.
Зато продолжают травить народ легальным.
Алкоголь вне зависимости от того легален или нет - ЭТО ЯД!
Нас с детства приучают к употреблению. Рассказывают об культуре пития. Регулярно публикуют исследования "вчёных" о том какая доза алкоголя безвредна. Даже публикуют статьи о пользе алкоголя. А репрессивные органы в виде полиции СБУ и налоговой стоят на страже того что бы все потоки денег от алкоголя шли в государство. Пейте на здоровье!!!
І помідори в банці зашарілись,
А в пляшечці так тихо, мов роса,
Горілочка домашня причаїлась,
І сало ніжно радує тільцем,
І хліб підставив загорілу спину,
Якщо ти млієш, слухаючи це
Чому ж ти, бл@дь, не любиш Україну ?!
Успокойся, иди попей ромашки и выпей цитрамон. Тебя всего колотит.