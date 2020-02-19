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Все про:алкоголь (1536) Закарпатье (1720) контрафакт (204) СБУ (14370)

 Сбыт контрафактного алкоголя на сумму 15 млн грн блокировали на Закарпатье, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины блокировали незаконную поставку в сети розничной торговли опасной для жизни и здоровья граждан контрафактной алкогольной продукции. Из складских помещений злоумышленников изъят фальсифицированный подакцизный товар на сумму более 15 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что местные жители арендовали в Ужгороде, а также в Хусте склады для хранения готового к продаже алкосурогата, в том числе с поддельными марками акцизного сбора. Продукцию сомнительного качества реализовывали оптовыми партиями в торговые точки на территории области.

Во время следственных действий по местам хранения подделки правоохранители изъяли почти 160 тонн фальсифицированной ликероводочной продукции. Обыски продолжаются.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются источники происхождения фальсификата и лица, причастные к противоправной деятельности.

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Сбыт контрафактного алкоголя на сумму 15 млн грн блокировали на Закарпатье, - СБУ 01
Сбыт контрафактного алкоголя на сумму 15 млн грн блокировали на Закарпатье, - СБУ 02
Сбыт контрафактного алкоголя на сумму 15 млн грн блокировали на Закарпатье, - СБУ 03
Сбыт контрафактного алкоголя на сумму 15 млн грн блокировали на Закарпатье, - СБУ 04
Сбыт контрафактного алкоголя на сумму 15 млн грн блокировали на Закарпатье, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/p3176607
 
 
 Топ комментарии
 
Як зазвичай - хтось з кимось не поділився.
Поділиться і все буде гаразд.
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Предлагаю организовать гуманитарку в лугандон - метанол привычен кацапскому горлу... Сбыт контрафактного алкоголя на сумму 15 млн грн блокировали на Закарпатье, - СБУ - Цензор.НЕТ 2951
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А какие именно марки были "подделаны"?
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Предлагаю организовать гуманитарку в лугандон - метанол привычен кацапскому горлу... Сбыт контрафактного алкоголя на сумму 15 млн грн блокировали на Закарпатье, - СБУ - Цензор.НЕТ 2951
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Як зазвичай - хтось з кимось не поділився.
Поділиться і все буде гаразд.
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А какие именно марки были "подделаны"?
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так вроде отменили монополию государства на выпуск алкоголя. Или еще не придумали водочную этикетку "Слуга народа". Название уже впечатляет.
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Нужно торопиться. На старте потенциальный рынок потребления был 73%, и он непрерывно сужается...
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...все что не на спирту "Ультра"- шмурдяк...попробуйте найти в самих дорогих даже магазинах, водку на спирту Ультра, когда то были "Гетьманы" на нем...теперь только на экспорт, в Германии покупал такую...
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Обожаю такие супер операции, когда нелегальный алкоголь изъят.
Зато продолжают травить народ легальным.

Алкоголь вне зависимости от того легален или нет - ЭТО ЯД!

Нас с детства приучают к употреблению. Рассказывают об культуре пития. Регулярно публикуют исследования "вчёных" о том какая доза алкоголя безвредна. Даже публикуют статьи о пользе алкоголя. А репрессивные органы в виде полиции СБУ и налоговой стоят на страже того что бы все потоки денег от алкоголя шли в государство. Пейте на здоровье!!!
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Як романтично пахне ковбаса
І помідори в банці зашарілись,
А в пляшечці так тихо, мов роса,
Горілочка домашня причаїлась,
І сало ніжно радує тільцем,
І хліб підставив загорілу спину,
Якщо ти млієш, слухаючи це
Чому ж ти, бл@дь, не любиш Україну ?!

Збут контрафактного алкоголю на суму 15 млн грн блокували на Закарпатті, - СБУ - Цензор.НЕТ 7767
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Кохати Україну і пити горілку - не одне й те саме.
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Я больше скажу - даже жінку кохати і пити горілку одновременно крайне неудобно. Но ты банально передёргиваешь и пытаешься отпетлять от сути прцитированного произведения Збут контрафактного алкоголю на суму 15 млн грн блокували на Закарпатті, - СБУ - Цензор.НЕТ 4195
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Цитировать говностихи - не велика доблесть.
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Только эти стихи патриоты Украины цитируют довольно часто, а твоё злобное брюзжание не цитируют никто, нигде, и никогда
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Не каждый кто цитирует говностихи - патриот.
Успокойся, иди попей ромашки и выпей цитрамон. Тебя всего колотит.
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О! Ты всё объяснил - тебя колбасит, потому, что ты печень пропил, а от алкоголизма не излечился!!! Вот тебя и раскорячило между хотелкой и неспроможностью Збут контрафактного алкоголю на суму 15 млн грн блокували на Закарпатті, - СБУ - Цензор.НЕТ 7878
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