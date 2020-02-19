 Сбыт контрафактного алкоголя на сумму 15 млн грн блокировали на Закарпатье, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что местные жители арендовали в Ужгороде, а также в Хусте склады для хранения готового к продаже алкосурогата, в том числе с поддельными марками акцизного сбора. Продукцию сомнительного качества реализовывали оптовыми партиями в торговые точки на территории области.

Во время следственных действий по местам хранения подделки правоохранители изъяли почти 160 тонн фальсифицированной ликероводочной продукции. Обыски продолжаются.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются источники происхождения фальсификата и лица, причастные к противоправной деятельности.

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