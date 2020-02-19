 На "Караваевых дачах" в Киеве нашли тело мужчины в разорванной куртке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Тело обнаружил машинист одного из проходящих мимо станции "Караваевы дачи" поездов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

При предварительном осмотре врачи констатировали, что на теле мужчины есть травмы. Вероятнее всего, его сбил поезд. На куртке были видны свежие рваные дырки, будто он зацепился о край проходящего состава.

Рядом с погибшим лежал телефон и документы, которые помогли установить его личность. Это 54-летний житель Житомирской области. На место вызвали следственно-оперативную группу.

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