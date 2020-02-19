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Все про:Киев (18588) поезд (766) смерть (6440)

 На "Караваевых дачах" в Киеве нашли тело мужчины в разорванной куртке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Погибший - 54-летний житель Житомирской области. Предположительно, его сбил поезд.

Тело обнаружил машинист одного из проходящих мимо станции "Караваевы дачи" поездов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

При предварительном осмотре врачи констатировали, что на теле мужчины есть травмы. Вероятнее всего, его сбил поезд. На куртке были видны свежие рваные дырки, будто он зацепился о край проходящего состава.

Рядом с погибшим лежал телефон и документы, которые помогли установить его личность. Это 54-летний житель Житомирской области. На место вызвали следственно-оперативную группу.

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На Караваевых дачах в Киеве нашли тело мужчины в разорванной куртке 01
На Караваевых дачах в Киеве нашли тело мужчины в разорванной куртке 02
На Караваевых дачах в Киеве нашли тело мужчины в разорванной куртке 03
На Караваевых дачах в Киеве нашли тело мужчины в разорванной куртке 04
На Караваевых дачах в Киеве нашли тело мужчины в разорванной куртке 05

Источник: https://censor.net.ua/p3176606
 
 
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то шо тепер робити? зашивати куртку, чи там уже всьо?
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Каждый день кого то находят...и шо?
Вчера на Дорогожичах...на моих глазах..
Батя малолетней писюхи дубасил дубинкой ее малолетнего кавалера!))))
Весна...суд в области паха?)))
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щас малолетние кавалеры так общаются , вроде по 15 лет отсидели, хотя им по 14. это конечно не повод дубасить, но...
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