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Все про:Денисова (569) Киев (18588) Николай Семена (3)

 Незаконно осужденный в Крыму журналист Семена прибыл в Киев, он получит полное соцобеспечение от государства, - Денисова. ФОТО

Крымский политзаключенный, журналист Николай Семена прибыл в Киев.

Об этом омбудсмен Людмила Денисова сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Сотрудники Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека на киевском железнодорожном вокзале встретили освобожденного из незаконного содержания на территории временно оккупированного Крыма Николая Семену.

Денисова сообщила, что по распоряжению президента Украины Владимира Зеленского получит необходимое высококвалифицированное лечение на базе Научно-практического центра профилактической и клинической медицины Государственного управления делами, расположенного в Киеве на ул.Верхней, 5.

"Кроме того, после прохождения курса лечения и реабилитации он получит социальное обеспечение от государства в полном объеме", - добавила она.

Напомним, на оккупированном полуострове уголовное дело против журналиста Николая Семены завели за то, что он заявил: "Крым – украинский".

22 сентября 2017 года в Симферополе подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд приговорил крымского журналиста, автора проекта Радио Свобода "Крым.Реалии" Николая Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

В декабре того же года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семены в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.

28 января 2020 г. Семена получил постановление от подконтрольного России Железнодорожного районного суда Симферополя о досрочном прекращении испытательного срока и снятия с него судимости.

Вчера, 18 февраля Семена вернулся на контролируемую Украиной территорию.

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Незаконно осужденный в Крыму журналист Семена прибыл в Киев, он получит полное соцобеспечение от государства, - Денисова 01

Незаконно осужденный в Крыму журналист Семена прибыл в Киев, он получит полное соцобеспечение от государства, - Денисова 02

Источник: https://censor.net.ua/p3176572
 
   
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Зачем писать чушь. А что без розпорядження солнцеликого зе его бы не встретили и не накормили. Еще надо было написать - за ропорядження зе ему позволили сходить в туалет. Зе клоун пускай с пукиным воюет, а не жопу ему лижет.
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Именно за дорученням. Что Сотрудники Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека на вокзале постоянно дежурят чтобы встречать всех подряд? Или в клинике Держуправління всех желающих лечат?
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Опять чушь. Это не уровень человека имитирующего президента, от этого есть люди, а клоун пускай пиариться с пукиным и в мировой политике, но к сожалению одного он до срачки сцится, а в другом выступает посмешищем.
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Вам смешно - смейтесь.
Раденький що дурненький.
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Это все , что может ответить зе поклонник клоуна. Ни для для людей, ни для страны этот упырь ничего хорошего пока не сделал и не сделает. Мне как раз не смешно , что вы выбрали марионетку и молитесь на него, наблюдаете и потираете руки, что этот клоун ведет страну в пропасть.
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*енисова - щедрая дуща, если даже Грибу вместо леща, выложили ноутбук и квартиру, а тот начал ныть: Неплохо бы еще бабла, на что я буду в Европу ездить и лечиться.
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А ты работай, плати налоги, ведь им больши нужна Незаконно осужденный в Крыму журналист Семена прибыл в Киев, он получит полное соцобеспечение от государства, - Денисова - Цензор.НЕТ 5431
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Замість того,щоб займатись обороною країни --воно піариться на рівні нач жека. Да і не дивно ,бо на більшого розум потрібний,а його немає. Ну а на стратегічний розвиток України--"немає часу" ,сам сказав.
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