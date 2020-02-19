 Незаконно осужденный в Крыму журналист Семена прибыл в Киев, он получит полное соцобеспечение от государства, - Денисова. ФОТО

Об этом омбудсмен Людмила Денисова сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Сотрудники Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека на киевском железнодорожном вокзале встретили освобожденного из незаконного содержания на территории временно оккупированного Крыма Николая Семену.

Денисова сообщила, что по распоряжению президента Украины Владимира Зеленского получит необходимое высококвалифицированное лечение на базе Научно-практического центра профилактической и клинической медицины Государственного управления делами, расположенного в Киеве на ул.Верхней, 5.

"Кроме того, после прохождения курса лечения и реабилитации он получит социальное обеспечение от государства в полном объеме", - добавила она.

Напомним, на оккупированном полуострове уголовное дело против журналиста Николая Семены завели за то, что он заявил: "Крым – украинский".

22 сентября 2017 года в Симферополе подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд приговорил крымского журналиста, автора проекта Радио Свобода "Крым.Реалии" Николая Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

В декабре того же года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семены в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.

28 января 2020 г. Семена получил постановление от подконтрольного России Железнодорожного районного суда Симферополя о досрочном прекращении испытательного срока и снятия с него судимости.

Вчера, 18 февраля Семена вернулся на контролируемую Украиной территорию.

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