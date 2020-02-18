 Мир в глазах Путина, совместное патрулирование, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Кто же это сделал?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об атаке наемников РФ: Это циничная провокация и попытка сорвать мирный процесс. На СНБО будем принимать решение о дальнейших шагах

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль об атаке наемников РФ на Донбассе: Говорить об ответственности России "совершенно неправильно"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступление войск РФ в районе Золотого - "мир", который увидели, заглянув в глаза Путину, - Порошенко

Совместное патрулирование

Читайте на "Цензор.НЕТ": Идея о совместных с ОРДЛО патрулях уже провалилась в 2014-м, по той же причине провалится и сейчас, - Бутусов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предложил совместно патрулировать границу силами Украины, ОБСЕ и ОРДЛО

Зе!викторина

Мир и любовь

Дядя Вова...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провокации бывают, но мы уверенно приближаемся к миру, - Зеленский о бое в районе Золотого. ВИДЕО

Сообразим?

Идея для бизнеса

Конец эпохи бедности

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