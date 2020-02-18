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 Мир в глазах Путина, совместное патрулирование, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Мир в глазах Путина, совместное патрулирование, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Кто же это сделал?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об атаке наемников РФ: Это циничная провокация и попытка сорвать мирный процесс. На СНБО будем принимать решение о дальнейших шагах

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль об атаке наемников РФ на Донбассе: Говорить об ответственности России "совершенно неправильно"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступление войск РФ в районе Золотого - "мир", который увидели, заглянув в глаза Путину, - Порошенко

Мир в глазах Путина, совместное патрулирование, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Совместное патрулирование

Читайте на "Цензор.НЕТ": Идея о совместных с ОРДЛО патрулях уже провалилась в 2014-м, по той же причине провалится и сейчас, - Бутусов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предложил совместно патрулировать границу силами Украины, ОБСЕ и ОРДЛО

Мир в глазах Путина, совместное патрулирование, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Зе!викторина

Мир в глазах Путина, совместное патрулирование, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Мир и любовь

Мир в глазах Путина, совместное патрулирование, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Дядя Вова...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провокации бывают, но мы уверенно приближаемся к миру, - Зеленский о бое в районе Золотого. ВИДЕО

Мир в глазах Путина, совместное патрулирование, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Сообразим?

Мир в глазах Путина, совместное патрулирование, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Идея для бизнеса

Мир в глазах Путина, совместное патрулирование, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Конец эпохи бедности

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3176529
 
   
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Ці фотожаби більше схожі на правду, ніж на гумор.
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Для зебіла зухвале вдивство українських громадян це провокація. Зебіле йди на уй!!!
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Насамперед слід перелічити деякі загальні ознаки мовленнєвої культури оратора.
Ясність. Аристотель у праці "Риторика" підкреслює, що ясність - головна позитивна якість промови. Ясність слова оратора означає, що воно має бути сприйняте абсолютно так, як його розуміє сам промовець.
Умовою ясності є точність. Оратор завжди має добирати такі слова, за допомогою яких можна було б найточніше висловити думки і почуття. Л. М. Толстой вважав, що мистецтво говорити - уміння щоразу поставити виключно необхідне слово лише на потрібне місце.

А тепер включіть той малюсінький кусочок про " Армію та сьогоднішню "провокацію" із сьогоднішнього брифінгу Зеленського про взагалі про все :про коронавірус та пров сяке різне ... ЯК ВІН ТРИЧІ НАМАГАВСЯ СКАЗАТИ СЛОВО " АРМІЯ" . Хотілось и послухати , що сказав би психолог...
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