 Мир в глазах Путина, совместное патрулирование, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Кто же это сделал?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об атаке наемников РФ: Это циничная провокация и попытка сорвать мирный процесс. На СНБО будем принимать решение о дальнейших шагах
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль об атаке наемников РФ на Донбассе: Говорить об ответственности России "совершенно неправильно"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступление войск РФ в районе Золотого - "мир", который увидели, заглянув в глаза Путину, - Порошенко
Совместное патрулирование
Читайте на "Цензор.НЕТ": Идея о совместных с ОРДЛО патрулях уже провалилась в 2014-м, по той же причине провалится и сейчас, - Бутусов
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предложил совместно патрулировать границу силами Украины, ОБСЕ и ОРДЛО
Зе!викторина
Мир и любовь
Дядя Вова...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Провокации бывают, но мы уверенно приближаемся к миру, - Зеленский о бое в районе Золотого. ВИДЕО
Сообразим?
Идея для бизнеса
Конец эпохи бедности
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Ясність. Аристотель у праці "Риторика" підкреслює, що ясність - головна позитивна якість промови. Ясність слова оратора означає, що воно має бути сприйняте абсолютно так, як його розуміє сам промовець.
Умовою ясності є точність. Оратор завжди має добирати такі слова, за допомогою яких можна було б найточніше висловити думки і почуття. Л. М. Толстой вважав, що мистецтво говорити - уміння щоразу поставити виключно необхідне слово лише на потрібне місце.
А тепер включіть той малюсінький кусочок про " Армію та сьогоднішню "провокацію" із сьогоднішнього брифінгу Зеленського про взагалі про все :про коронавірус та пров сяке різне ... ЯК ВІН ТРИЧІ НАМАГАВСЯ СКАЗАТИ СЛОВО " АРМІЯ" . Хотілось и послухати , що сказав би психолог...