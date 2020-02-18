EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Крушение самолета МАУ в Иране Коронавирус из Китая Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Обирай свідомо
 Происшествия
  1529  13
Материалы по теме:
Все про:взятка (4889) Житомир (493) Военная прокуратура (831) Национальная гвардия (1322)

 Офицер Нацгвардии в Житомире требовал $1000 за зачисление в списки воинской части, - прокуратура. ФОТО

Военнослужащего задержали на горячем, ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

"Установлено, что в ноябре 2019 старший лейтенант НГУ выдвинул требование гражданину Украины о предоставлении ему 1000 долларов США неправомерной выгоды за беспрепятственное зачисления в списки воинской части НГУ и подписание с ним контракта о прохождении службы в военном резерве Национальной гвардии Украины", — сказано в сообщении.

18 февраля офицера задержали в момент получения взятки.

Теперь ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Читайте также: Следователь ГФС Днепропетровщины попался на взятке в $11 тыс. за закрытие дела налогового уклониста. ФОТОрепортаж

Офицер Нацгвардии в Житомире требовал $1000 за зачисление в списки воинской части, - прокуратура 01
Офицер Нацгвардии в Житомире требовал $1000 за зачисление в списки воинской части, - прокуратура 02

Источник: https://censor.net.ua/p3176512
 
 
 Топ комментарии
 
Это доказывает , то , Что не все справедливо в Этом мире. Если это еще докажет Суд , да он Отсидит . А где коррупционеры , - на Картинках многих Задержали , а в реальности Пшык.У военного не дома ни достатков и откупится не сможет. А что так поступил то Бог ему судья.
 показать весь комментарий
 
Как пить дать, наверно хлеборезом хотел за штуку бакинских Офицер Нацгвардии в Житомире требовал $1000 за зачисление в списки воинской части, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3894
 показать весь комментарий
 
старлей - решала...уже смешно.
думаю подстава.
ему часом не 42 годика?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так мало надо шоп служить?(бросается искать штаны и бабло, бежит за билетом в Ж*томир)
 показать весь комментарий
 
Как пить дать, наверно хлеборезом хотел за штуку бакинских
 показать весь комментарий
 
 
Это доказывает , то , Что не все справедливо в Этом мире. Если это еще докажет Суд , да он Отсидит . А где коррупционеры , - на Картинках многих Задержали , а в реальности Пшык.У военного не дома ни достатков и откупится не сможет. А что так поступил то Бог ему судья.
 показать весь комментарий
 
 
старлей - решала...уже смешно.
думаю подстава.
ему часом не 42 годика?
 показать весь комментарий
 
 
Этот летеха с этой суммы поимел максимум половину, остальное пошлобы тому кто реально принимает решение о зачисление. Вот и весь портрет нашей армии и НГУ, а так же ответ почему из армии уходят самые достойные профессионалы. Горько все это видеть(((
 показать весь комментарий
 
Шо, туди не втовпишся, тільки за💲💲
 показать весь комментарий
 
Там на житомирщине лже чернобыльцев пруд пруди,наверное и ....
 показать весь комментарий
 
Дивные времена настали,раньше давали что бы откосить от армии,а теперь что бы зачислить!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх