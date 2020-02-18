 Билеты на "Гуцулку Ксеню", Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Начало работы ВР

Перед заседанием депутаты почтили память Героев Небесной Сотни

"Слуга народа" Тищенко здоровается с коллегами

Проект правок к закону о рынке земли

Раздача билетов на мьюзикл "Гуцулка Ксеня"





Разумков в зале

Сектор "Слуги народов" - нардеп Василевская-Смаглюк

Вице-спикер ВР Стефанчук и Вениславский





Депутаты возле трибуны. С телефоном - скандальный Иванисов

Депутаты возле президиума.

Депутатские объятья





Вице-спикер Стефанчук в зале

Сектор "ЕС" и поднятый палец Кубива

Женщины из "ЕС"

Разумков, Стефанчук и Рабинович





Вице-спикер Стефанчук с коллегами.

Нардепы у трибуны

Фракция "Голоса"

"Слуга народа" Ткаченко

Ткаченко в правительственной ложе

Ткаченко и Рахманин. За ними - скандальный Брагар

Диалог "слуг народа" Арахамии и Ткаченко

На границе сектора "Слуги народа" и "ЕС"

Совещание Разумкова и Стефанчука

Президиум ВР - Стефанчук, Разумков и Кондратюк





Совещание "Голоса"





Фракция "Слуги народа". В центре - Арахамия

Арахамия и спикер Разумков

"Слуга народа" Юраш с коллегой

Ирина Геращенко из "ЕС"





Представители "ЕС" Герасимов и Забродский в президиуме ВР

Фото - Цензор.НЕТ