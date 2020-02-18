 Билеты на "Гуцулку Ксеню", Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Начало работы ВР
Перед заседанием депутаты почтили память Героев Небесной Сотни
"Слуга народа" Тищенко здоровается с коллегами
Проект правок к закону о рынке земли
Раздача билетов на мьюзикл "Гуцулка Ксеня"
Разумков в зале
Сектор "Слуги народов" - нардеп Василевская-Смаглюк
Вице-спикер ВР Стефанчук и Вениславский
Депутаты возле трибуны. С телефоном - скандальный Иванисов
Депутаты возле президиума.
Депутатские объятья
Вице-спикер Стефанчук в зале
Сектор "ЕС" и поднятый палец Кубива
Женщины из "ЕС"
Разумков, Стефанчук и Рабинович
Вице-спикер Стефанчук с коллегами.
Нардепы у трибуны
Фракция "Голоса"
"Слуга народа" Ткаченко
Ткаченко в правительственной ложе
Ткаченко и Рахманин. За ними - скандальный Брагар
Диалог "слуг народа" Арахамии и Ткаченко
На границе сектора "Слуги народа" и "ЕС"
Совещание Разумкова и Стефанчука
Президиум ВР - Стефанчук, Разумков и Кондратюк
Фракция "Слуги народа". В центре - Арахамия
Арахамия и спикер Разумков
"Слуга народа" Юраш с коллегой
Представители "ЕС" Герасимов и Забродский в президиуме ВР
Фото - Цензор.НЕТ
...(фото не сегодняшние... а...к теме... извините...)
можновладці не надто переймаються тим, чим живе країна.
так завжди було.