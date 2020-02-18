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 Билеты на "Гуцулку Ксеню", Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля. ФОТОрепортаж

Верховная Рада 18 февраля продолжила рассмотрение поправок в закон о рынке сельхозземель. Кроме того депутаты почтили память Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 01

Начало работы ВР

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 02

Перед заседанием депутаты почтили память Героев Небесной Сотни

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 03

"Слуга народа" Тищенко здоровается с коллегами

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 04

Проект правок к закону о рынке земли

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 05

Раздача билетов на мьюзикл "Гуцулка Ксеня" 

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 06
Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 07

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 08

Разумков в зале 

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 09

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 10

Сектор "Слуги народов" - нардеп Василевская-Смаглюк

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 11

Вице-спикер ВР Стефанчук и Вениславский 


Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 12

Депутаты возле трибуны. С телефоном - скандальный Иванисов

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 13

Депутаты возле президиума.

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 14

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 15

Депутатские объятья 


Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 16

Вице-спикер Стефанчук в зале 

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 17

Сектор "ЕС" и поднятый палец Кубива

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 18

Женщины из "ЕС"

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 19

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 20

Разумков, Стефанчук и Рабинович


Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 21

Вице-спикер Стефанчук с коллегами. 

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 22

Нардепы у трибуны

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 23

Фракция "Голоса"

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 24

"Слуга народа" Ткаченко

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 25

Ткаченко в правительственной ложе

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 26

Ткаченко и Рахманин. За ними - скандальный Брагар 

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 27

Диалог "слуг народа"  Арахамии и Ткаченко 

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 28

На границе сектора "Слуги народа"  и "ЕС"

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 29

Совещание Разумкова и Стефанчука

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 30

Президиум ВР - Стефанчук, Разумков и Кондратюк


Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 31

Совещание "Голоса"

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 32

Фракция "Слуги народа". В центре - Арахамия

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 33

Арахамия и спикер Разумков 

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 34

"Слуга народа" Юраш с коллегой

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 35

Ирина Геращенко из "ЕС"

Билеты на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля 36

Представители "ЕС" Герасимов и Забродский в президиуме ВР

Фото - Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3176498
 
 
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Билеты на "Гуцулку Ксеню", Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля - Цензор.НЕТ 9965 Билеты на "Гуцулку Ксеню", Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля - Цензор.НЕТ 1511

...(фото не сегодняшние... а...к теме... извините...)
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в кожного своє життя і реалії...
можновладці не надто переймаються тим, чим живе країна.
так завжди було.
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билеты на кролика сеню стоят дешевше, да и спектакль поплоше в декорациях из канав и заборов
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