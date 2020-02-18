 Богдан жалуется на "скукатищу" на Сейшелах, зовет в гости "девочек" и страдает, что отозвались только "нетрадиционные и страшненькие". ФОТО

Фото Богдан обнародовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Публикацию фото экс-глава ОП сопроводил таким текстом (орфография и грамматика сохранены).

"Девочки тут такое дело))))

Приехал на Сейшелы а тут скукатища...

Никто не хочет прилететь в гости???

Поддержать так сказать в трудную минуту)))))

А то совсем изгоревался я))) безвластие.

p.s. В результате конкурса обнаружены в комментариях нетрадиционные и страшненькие", — написал он.

Читайте также: "Очень скучаю по вам, не сплю, не ем. Денег нет, но вы держитесь", - Богдан опубликовал фото с отдыха на Сейшелах. ФОТО

Первую фотографию с отдыха на Сейшелах Богдан опубликовал накануне. Тогда он завершил пост фразой "Денег нет, но вы держитесь".

Напомним, 11 февраля президент Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. Вместо Богдана главой ОП стал Андрей Ермак.









