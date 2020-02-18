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 Политика Украины
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Все про:Сейшелы (7) Богдан Андрей (265)

 Богдан жалуется на "скукатищу" на Сейшелах, зовет в гости "девочек" и страдает, что отозвались только "нетрадиционные и страшненькие". ФОТО

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал новую порцию фотографий с отдыха на Сейшелах.

Фото Богдан обнародовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Публикацию фото экс-глава ОП сопроводил таким текстом (орфография и грамматика сохранены).

"Девочки тут такое дело))))

Приехал на Сейшелы а тут скукатища...

Никто не хочет прилететь в гости???

Поддержать так сказать в трудную минуту)))))

А то совсем изгоревался я))) безвластие.

p.s. В результате конкурса обнаружены в комментариях нетрадиционные и страшненькие", — написал он.

Читайте также: "Очень скучаю по вам, не сплю, не ем. Денег нет, но вы держитесь", - Богдан опубликовал фото с отдыха на Сейшелах. ФОТО

Первую фотографию с отдыха на Сейшелах Богдан опубликовал накануне. Тогда он завершил пост фразой "Денег нет, но вы держитесь".

Напомним, 11 февраля президент Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. Вместо Богдана главой ОП стал Андрей Ермак.

Богдан жалуется на скукатищу на Сейшелах, зовет в гости девочек и страдает, что отозвались только нетрадиционные и страшненькие 01
Богдан жалуется на скукатищу на Сейшелах, зовет в гости девочек и страдает, что отозвались только нетрадиционные и страшненькие 02
Богдан жалуется на скукатищу на Сейшелах, зовет в гости девочек и страдает, что отозвались только нетрадиционные и страшненькие 03
Богдан жалуется на скукатищу на Сейшелах, зовет в гости девочек и страдает, что отозвались только нетрадиционные и страшненькие 04
Богдан жалуется на скукатищу на Сейшелах, зовет в гости девочек и страдает, что отозвались только нетрадиционные и страшненькие 05

Источник: https://censor.net.ua/p3176492
 
   
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За восемь месяцев посетил Японию, США, Израиль, Оман, Италию, Францию, Германию, Эстонию, Польшу, Бельгию, Азербайджан, Ватикан, Канада, Латвия, Литва, Турция, Швейцария... и ни разу не посетил раненных украинских военных в госпитале. Отгадайте кто это ?
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причем, на официальные "встречи" уходило 5-10% времени, а 90% - поездки по развлекательным местам с семьей... За счет бюджета Украины
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зебилам самое обидное - что даже Богдан с них ржёт)) Богдан жалуется на "скукатищу" на Сейшелах, зовет в гости "девочек" и страдает, что отозвались только "нетрадиционные и страшненькие" - Цензор.НЕТ 4707
а уж как они его защищали и оправдывали - что на цензоре, чо на других сайтах))
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можно поехать на Сейшелы, но нельзя из Богдана изгнать дух быдла..
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а поехав в оман, можно изгнать из сына дух быдло-отца?
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Тобто Богдан не почав захищати українців. Чому так робить Богдан?
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Навіщо тобі ті дєвочки. "Чеммарина, чемирина - лучше чверть амфетамина."
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Пусть к русне на Дом-2 запишется. Они вроде там как раз и снимают
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так он же и пишет там все нетрадиционные и страшные
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- К власти пришел

- Лохов развел
- Бабла на всю жинь украл
- На море чилит с шалавами
прямо пример, для 73%, которые так же хотят как он
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тебя и таких как ты, еще и не так тролить надо, не подавись злобой упырь
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Таких, як ти, вже треба у порядку флешмобу на вулиці зупиняти під виглядом соцопроса - "за кого голосував?" Отримавши відповідь "а за каво исьтьчо? за зелика. ясен хрен!" - вбивати на місці (за методом скінхедів під час зачисток расово неповноцінного лайна - збивати з ніг та ногами забивати насмерть, або бітами, молотками, ножами... чим завгодно, головне щоб залишився труп).
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Так Зеля же вроде щя с Богданом отдыхает, чё ему скучно то? Богдан жалуется на "скукатищу" на Сейшелах, зовет в гости "девочек" и страдает, что отозвались только "нетрадиционные и страшненькие" - Цензор.НЕТ 9609
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ЗЕ команда...! Згвалтуємо УкраЇну - разом... спеціалісти блін
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Тварюко! Ти новини взагалі дивився?!
У нас тут кацапська атака, між іншим!
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Дешеві понти, хлопчика викинули на смітник, а відповідати за взяті гроші за посади прийдеться.
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На фоне сегодняшних новостей о бенином дегенерате Богдане вообще лучше не вспоминать.
Зачем такое украинцам?
Реклама?
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Зачем тебе девочки скот? ...дрочи левой...когда устанешь начинай дрочить правой..
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Доречі, там Андрію Йосиповичу, у фейсбуці, багато запропонувань...Надю пропонують...
А кого б ви йому прєдложилі? От Паніна, напрімєр?

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Він повіз з собою туди частинку України... Ну ви зрозуміли, те що вкрав.
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Интересно а кто должен был отозваться то??? На Богдана 🤣🤣🤣
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"...нетрадиционные и страшненькие" - его все... Богдан жалуется на "скукатищу" на Сейшелах, зовет в гости "девочек" и страдает, что отозвались только "нетрадиционные и страшненькие" - Цензор.НЕТ 5162 Оно само себя в зеркале видело? Богдан жалуется на "скукатищу" на Сейшелах, зовет в гости "девочек" и страдает, что отозвались только "нетрадиционные и страшненькие" - Цензор.НЕТ 5162
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это оно намекнуло - что среди всех этих зебилок, в т.ч. и с цензора - нормальных нет))
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Ну ви порівняли, Бронштейна з цим прилипалою.
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в свого татка двоєженця **** вдалось
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ты смотри какой переборчивый . нетрадиционные его уже не устраивают а что это ЛаЛки на Цензоре не видать . не к нему ли махнула ? интересно она какая страшная или нетрадиционная ? Богдан жалуется на "скукатищу" на Сейшелах, зовет в гости "девочек" и страдает, что отозвались только "нетрадиционные и страшненькие" - Цензор.НЕТ 3247
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та забудьте вы про этого ******. еще и фото тут постите.
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Яких тільки чмошників привели до влади зедебіли,хай Бог милує...
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Это представитель "высшей элиты"!
Неужели оно не понимает, что такими постами он позорит страну, где оно ещё вчера было правой рукой президента?!
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он - слуга.
а опозорили Украину - то стадо 73% ваты, что за вислюка и богдана голо-совали..
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Богдан не стесняйся будь собой привыкай к тому что есть назад не едь! Ты тут не нужен жди клоуна на постоянку, вышлем он то тебе нравится его и шпиль.
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Да забудьте о нём уже. Он был никем и стал никем. Выехал только на горбу Голобородько, ну а теперь уходит в забвение.
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Пусть ласкает "Дуньку Кулакову", глядя на "коко де мер"... Этот плод очень смахивает на женский зад, и растёт только на Сейшелах...
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В нормальному суспільстві, в такий час ,цю свиню пустили би на сало.
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Молодець Богдан класно тролиш зебобіків
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Сивохо, тебя Богдан с Андреем на Сейшелы зовут. Пиццу обещают.
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Нормальные бабы побрезгуют такого кнура как Богдан!!
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Нарешті краплина сміття на Сейшелах! Але лишившеся - смердить ...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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