 Более 41,9 миллиона человек, - Госстат обновил данные о численности населения Украины. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госстата.

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 января 2020 года составила 41902,4 тыс. человек. За 2019 год численность населения уменьшилась на 250,8 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 53 живорожденных", - говорится в сводке.

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Отмечается, что указанные данные предварительные, а также охватывают все регионы Украины, кроме оккупированного Крыма и Севастополя.

Напомним, население Украины, согласно данным так называемой электронной переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 млн 289 тыс. человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий и оккупированного Крыма.

4 февраля 2020 года Украинский центр общественных данных заявил, что Дубилет якобы сфальсифицировал результаты электронной переписи. Министр Кабинета Министров отрицает эти обвинения и утверждает, что "фейк разгоняют люди, чьи схемы на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили". Он также назвал перепись 2001 года "большим фейком".

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