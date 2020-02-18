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Все про:население (124) Госстат (166)

 Более 41,9 миллиона человек, - Госстат обновил данные о численности населения Украины. ИНФОГРАФИКА

Население Украины в 2019 году сократилось на 250 тысяч человек и составило 41,9 миллиона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госстата.

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 января 2020 года составила 41902,4 тыс. человек. За 2019 год численность населения уменьшилась на 250,8 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 53 живорожденных", - говорится в сводке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинения Дубилета в фальсификации данных "электронной переписи" безосновательны, - Госстат

Отмечается, что указанные данные предварительные, а также охватывают все регионы Украины, кроме оккупированного Крыма и Севастополя.

Более 41,9 миллиона человек, - Госстат обновил данные о численности населения Украины 01

Напомним, население Украины, согласно данным так называемой электронной переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 млн 289 тыс. человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий и оккупированного Крыма.

4 февраля 2020 года Украинский центр общественных данных заявил, что Дубилет якобы сфальсифицировал результаты электронной переписи. Министр Кабинета Министров отрицает эти обвинения и утверждает, что "фейк разгоняют люди, чьи схемы на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили". Он также назвал перепись 2001 года "большим фейком".

Также читайте: В феврале-марте будет проведен следующий этап оценки численности населения в Украине, - Дубилет

Источник: https://censor.net.ua/p3176482
 
 
 Топ комментарии
 
Я так понял, что начались прямые поставки боярышника?
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Это- с учетом новой формулы. Формулы Дубилета. Тут так: как закажете, так вам и ответят. Хотите- будет с уехавшими, хотите- без них. Но! Один хрен- 41,9 миллиона. Дубилет- отвечает.
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Теперь ход Дубилета. Даст больше?
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это с учётом.. тех кто уехал в Польшу.. или нет?
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Это- с учетом новой формулы. Формулы Дубилета. Тут так: как закажете, так вам и ответят. Хотите- будет с уехавшими, хотите- без них. Но! Один хрен- 41,9 миллиона. Дубилет- отвечает.
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Не.. ну я понимаю китайцев там +-.. пару миллионов, это не критично...
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Это с учётом всех покойников на кладбищах. А ну кто выдержит геноцид, который длится суже тридцать лет.
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Я так понял, что начались прямые поставки боярышника?
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Это с учетом коэффициента 0.888 или нет?
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Хорошо, что пересчитали, будет проще убыль населения после короновируса зафиксировать.
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зеленая плесень куда страшнее коронавируса, смертность от 1000 в день от безысходности, голода и бессмысленности бытия.
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Я десь так і думав.А за 52 мільйони крики,це популізм.
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52 мільйони ніколи не було, а було 49 млн. 850 тисяч при розпаду совка
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интересненько...4 млн разницы... для бюджетного распила и выборов не плохо! )))))
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яка різниця як рахувати, мільйон туди, два мільйони сюди, дебіли, однако Более 41,9 миллиона человек, - Госстат обновил данные о численности населения Украины - Цензор.НЕТ 6908
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а де ж мільйони, що втекли та знищені Порошенком?
як жи ж так жи ж?
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