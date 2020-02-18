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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (18583) СБУ (14365) тайник (49)

 СБУ выявила в центре Киева тайник с 2 гранатами и 30 литрами ртути. ФОТО

В центре Киева СБУ обнаружила тайник с боевыми гранатами и почти 30 литрами ртути.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Тайник был обустроена в арендованном гаражном помещении на одной из центральных улиц столицы. Кроме ртути и двух боевых гранат Ф-1 сотрудники СБУ также изъяли два электродетонатора.

По оценкам экспертов, детонация обнаруженных предметов или утечка ртути в таких объемах могли привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других, причастных лиц.

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СБУ выявила в центре Киева тайник с 2 гранатами и 30 литрами ртути 01
СБУ выявила в центре Киева тайник с 2 гранатами и 30 литрами ртути 02

Источник: https://censor.net.ua/p3176473
 
 
 Топ комментарии
 
Плотность ртути 13,6. 30 л - это полтонны! СБУ выявила в центре Киева тайник с 2 гранатами и 30 литрами ртути - Цензор.НЕТ 3835
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мне каЭтся в тексте новости написана фигня
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Зрозуміло, що це була підготовлена закладка для теракту.
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Десь поруч має бути кран, не в руках же вони несли.
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мне каЭтся в тексте новости написана фигня
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Скорее всего. То есть чуть больше 2 литров
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хотя, по фото если именно эта емкость, то имелось в виду 30кг, а не литров.
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Предельно допустимая концентрация паров ртути в атмосферном воздухе составляет 0,0003 мг/м3
Это ж сколько загадить можно! СБУ выявила в центре Киева тайник с 2 гранатами и 30 литрами ртути - Цензор.НЕТ 7665
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Особо нисколько. Чтобы 30литров что-то загадили, надо её размазать очень тонким слоем на очень большой территории. Или сделать это в закрытом помещении. На остатках завода "Радикал" в Киеве до сих пор десятки, а то сотни килограмм ртути, но если не полный штиль, то можно смело просто ходить по этой ртути ногами, особо ничего не будет. Я там был 20 лет назад, когда там ртути было гораздо больше, она просто под ногами блестела, и вот уже 20 лет, как всё отравляюсь и отравляюсь. Ещё лет 20-30, если всё будет хорошо, и проблема отравления ртутью у меня отпадет естественным путем.
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в децтве, били термометр, натирали в школе 2 коп. и бежали в столовку сдобную булочку за 9 коп. покупать. с чёрными пальцами так и сьедали её. о литровой банке ртути, годами стоящей в подсобке физкабинета (в начале 80х вроде поизымали) и демонстрации на уроке физиком опыта торичелли тоже уже все позабыли
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там действительно всё непросто, но ПДК - это не вухры-мухры.
фишка в том, что она очень плохо испаряется.
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зебил как зебил. объяснять что-либо бесполезно. держи талончик на 11.80
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Лица интересуют больше!На чистить столицу от всего этого сброда-уверен что люди понимают откуда ноги растут
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Зрозуміло, що це була підготовлена закладка для теракту.
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Так це ж браття росiяни прийшли по запрошенню Зеленського
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все эти вбросы делаются,для того чтобы отвлекти внимание пипла от событий в золотом
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И с самолётом , людей где хотят поселить в ЗУ.
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В такую погоду ртуть никакой опасности не представляет,а вот гранаты то да.
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Отравление представляет , смотря где её распространить.
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то гадя теракты готовила...теперь порох?)))
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Если в кг то 406.38 то столько там должно быть ртути.
Как там столько могло быть ?
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Вперед, проверенным на засРашке путем. Готовность ЗЕбилы,теперь пойдут теракты, нужна будет консолидация вокруг "лидера нации", всех недовольных презираем, митинги и протесты организовывают пособники террористов.
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А почему там не найден ВОЛШЕБНЫЙ ТЕПЛОВИЗОР МАТИОСА?
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Нашли или не нашли - есть сомнения.
Скорее всего - это подготовленный информационный предлог для Зебила, чтоб он имел оправдания для ускорения сдачи Украины.
Сейчас скажет: для меня - главное безопасность людей.
И будет еще интенсивнее давить на своих выродков в Зраде со своими дебильными законами.
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Скоріше 30кг... І чому напис на ємності розмазали?
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Скорее всего, там опечатка.
Не 30 литров, а 3,0 литра.
Тем более на фотографии видно, емкость не может быть 30-литровой.
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Так. 30 літрів це два майже повних 17 літрових балонів з ручкою, що використовуються для доставки питної води в офіси. Де ви тут бачите таке?!
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А теперь нажимаем Найти картинку (Google) и видим, что это фото значится в новости прошлой недели о поимке мошенников, продававших высокие должности. Цензор парит туфту.
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т.е. фото никак к новости не относится и емкость могла быть какой угодно и могло действительно быть 30л
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Хвилинка реклами проросійської контори сбу на цензорі
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