 СБУ выявила в центре Киева тайник с 2 гранатами и 30 литрами ртути. ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.
Тайник был обустроена в арендованном гаражном помещении на одной из центральных улиц столицы. Кроме ртути и двух боевых гранат Ф-1 сотрудники СБУ также изъяли два электродетонатора.
По оценкам экспертов, детонация обнаруженных предметов или утечка ртути в таких объемах могли привести к возникновению чрезвычайной ситуации.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других, причастных лиц.
Это ж сколько загадить можно!
фишка в том, что она очень плохо испаряется.
Как там столько могло быть ?
Скорее всего - это подготовленный информационный предлог для Зебила, чтоб он имел оправдания для ускорения сдачи Украины.
Сейчас скажет: для меня - главное безопасность людей.
И будет еще интенсивнее давить на своих выродков в Зраде со своими дебильными законами.
Не 30 литров, а 3,0 литра.
Тем более на фотографии видно, емкость не может быть 30-литровой.