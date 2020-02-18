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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:амфетамин (16) Нацполиция (10943) Ривне (323) учитель (325)

 32-летняя учительница продавала амфетамин в Ривном, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

32-летняя жительница г. Ривне, которая преподает в одном из учебных заведений города, торговала амфетамином.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области.

Оперативную закупку провели сотрудники уголовного розыска Ривненского отдела полиции. Около 21 часов на улице Елены Телиги областного центра местная жительница продала шесть доз метамфетамина.

Кроме того, во время санкционированного обыска в квартире женщины полицейские обнаружили и изъяли еще один пакетик с метамфетамином, а также около 10 блистеров с таблетками.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (сбыт психотропных веществ), все изъятое направлено на экспертизу. По ее результатам будет приниматься соответствующее процессуальное решение, в том числе сообщение злоумышленнице о подозрении в совершении преступления.

Известно, что 32-летняя жительница Ривного воспитывает малолетнего сына и преподает в одном из учебных заведений города.

Санкция инкриминируемой ей статьи предусматривает от четырех до восьми лет лишения свободы.

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32-летняя учительница продавала амфетамин в Ривном, - Нацполиция 01
32-летняя учительница продавала амфетамин в Ривном, - Нацполиция 02
32-летняя учительница продавала амфетамин в Ривном, - Нацполиция 03
32-летняя учительница продавала амфетамин в Ривном, - Нацполиция 04
32-летняя учительница продавала амфетамин в Ривном, - Нацполиция 05
32-летняя учительница продавала амфетамин в Ривном, - Нацполиция 06

Источник: https://censor.net.ua/p3176466
 
 
 Топ комментарии
 
Їй 4.000 баксюганів мало було?
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Подрабативала к $4000 ....
А шо. На будущего рєбьонка.
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Училка-драгдилер - такого ще не було.
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Подрабативала к $4000 ....
А шо. На будущего рєбьонка.
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Так ты же тоже такое же продажное, продаешь свои комменты, как проститутка ))))
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Ты тут ещё одкуда вышкерилось, фурунукул мля?
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Я у тебя ишака плоскогрудого и спрашивать не буду, что мне делать, хавало свое залепи и фурункулы на своем рыле дави! Понял меня быдло?!
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а со скольких лет в ривном щас разрешено продавать амфетамин?
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ни чего не понял. бетагис который от тошноты и глухоты которому цена 200 грн упаковка уже амфЕтамин ?
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Училка-драгдилер - такого ще не було.
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а если бы засевала, как судьи, традиционно ничо б ей небыло )
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А шо? Були чорнi регiстратори, юристи-рецидивicти, п'янi полicмени - вбивцi..чому б нi?
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А училку суррогатную мать видел? А я видел, конченая мразина без совести и тупая как валенок, но детей за деньги рожает, чему она может детей учить. Но главное , что законом разрешено и всё, когда проституцию разрешат, подобные будут по совместительству работать.
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Ещё знаю детского педиатра, которая открыла аптеку в которой нарики скуплялись в очередь, решётчатые двери такие мощные вставила для предотвращения прямого контакта. Закрыли её правда менты через пару лет, но не посадили, так как вынырнула опять.
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32-летняя жительница г. Ривне, которая преподает в одном из учебных заведений города, торговала амфетамином. Источник: https://censor.net.ua/p3176466

Ось як зеленський планував зробити вчителям в Україні зарплату 4 000 $ 32-летняя учительница продавала амфетамин в Ривном, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2844 32-летняя учительница продавала амфетамин в Ривном, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2844


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Ну, да, завуч выдала по пакету амфетамина и сказала : крутитесь , как хотите.
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Враження, що саме вчителі, є постачальниками хохломанкуртів, і таксистів....
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да на это похоже, а еще старых подподъездных маразматичек
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продвинутый в плане нирваны преподавательский состав
32-летняя учительница продавала амфетамин в Ривном, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3212
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хоч цю кацапщину більше не дивлюсь, але асоціація яскрава
32-летняя учительница продавала амфетамин в Ривном, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5696
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Та да, малый в детдом, мама в тюрьму, наркопреступность побеждена.
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Читайте практику ВС. Цей "мужній "суд зробив фактично неможливим притягнення до відповідальності за збут наркоти...
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Сервіс на рівні. Вчитель правильно навчить, краще як вулиця. Все таки ж з дипломом.
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Вчителька мыкрорайону нашого жытелька Замiсть того щоб в кафе пiти, розвинувала ринок наркоти
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Таблетки на фото это улики? Я не спец, но мало верится что таблетки от вестибулярных нарушений имеют отношения к наркомании.
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Поліцейським можна а вчителям ні.Це в неї протестне,бажає жити як обіцяв Зе 32-річна вчителька продавала амфетамін у Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9328
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Амфитамин, повышает активность, и бодрость духа. За что сажают патриота? Под "болтушкой" гектар лопатой, за ночь вскопать можно, не напрягаясь, и думая о великом, о сексе))) Не шутка, а какие озорные танцы....
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зарплаты маленькие - вот и приторговывают)
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Заставь дураков Богу молиться, они и лбы расшибут. Та половина полиции этим делом балуется, а другая половина приторговывает.
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На фото безобидные легальные препараты Срезам и Бетагистин. В любой аптеке.
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За кого ця потвора віддала свій голос? Є варіанти?
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А стафф на фото якісний. Вологий, кристалічний - збсь.

32-річна вчителька продавала амфетамін у Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5109
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