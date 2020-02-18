 32-летняя учительница продавала амфетамин в Ривном, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области.

Оперативную закупку провели сотрудники уголовного розыска Ривненского отдела полиции. Около 21 часов на улице Елены Телиги областного центра местная жительница продала шесть доз метамфетамина.

Кроме того, во время санкционированного обыска в квартире женщины полицейские обнаружили и изъяли еще один пакетик с метамфетамином, а также около 10 блистеров с таблетками.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (сбыт психотропных веществ), все изъятое направлено на экспертизу. По ее результатам будет приниматься соответствующее процессуальное решение, в том числе сообщение злоумышленнице о подозрении в совершении преступления.

Известно, что 32-летняя жительница Ривного воспитывает малолетнего сына и преподает в одном из учебных заведений города.

Санкция инкриминируемой ей статьи предусматривает от четырех до восьми лет лишения свободы.

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