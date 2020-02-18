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Все про:взятка (4889) Днепропетровщина (1464) ГФС (3498) ГБР (963)

 Следователь ГФС Днепропетровщины попался на взятке в $11 тыс. за закрытие дела налогового уклониста. ФОТОрепортаж

Следователи центрального аппарата ГБР задержали следователя управления финансовых расследований ГУ ДФС в Днепропетровской области и его пособника-адвоката, за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК).

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, следователь ГФС при пособничестве адвоката Совета адвокатов Днепропетровской области, требовал и получил неправомерную выгоду в сумме $11 000. Взятка предназначалась за закрытие уголовного производства в отношении бывшего руководителя предприятия за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Следователь ГФС Днепропетровщины попался на взятке в $11 тыс. за закрытие дела налогового уклониста 01
Следователь ГФС Днепропетровщины попался на взятке в $11 тыс. за закрытие дела налогового уклониста 02
Следователь ГФС Днепропетровщины попался на взятке в $11 тыс. за закрытие дела налогового уклониста 03
Следователь ГФС Днепропетровщины попался на взятке в $11 тыс. за закрытие дела налогового уклониста 04
Следователь ГФС Днепропетровщины попался на взятке в $11 тыс. за закрытие дела налогового уклониста 05

Смотрите также: Адвокат на Полтавщине вымогал у коллеги $10 тыс. за "влияние на правоохранителей". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователь ГФС и адвокат задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление всех причастных к совершению преступления.

Источник: https://censor.net.ua/p3176465
 
 
 Топ комментарии
 
а недоплачені податки хто поверне?
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То есть если человек не хотел платить налоги банде зебила и Коломойского чтобы они их не разворовали то он сразу становится преступником? Следователь ГФС Днепропетровщины попался на взятке в $11 тыс. за закрытие дела налогового уклониста - Цензор.НЕТ 3368
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Взяточник растопырился -- непонятно к чему готовиться
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Ні, реально цікаве питання. Там на таку кваліфікацію, має бути немала сума. Явно не 11 тис.баксів. То що ж йому пообіцяли за співпрацю? Списати декілька лямів наших податків, заради якогось покидька у в'язниці?
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до чого готуватись? Ну з практики скажу так. Залежить від того, що вдома знайдуть під час обшуку. Якщо вдома тисяч сто зелені знайдуть і заберуть без протоколу, а він промовчить, то справу закриють, а якщо ні, то тоді посадють...
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Пока тут 8% воинствующих порохоботов воевали наш бубочка в Москву летал договариваться с лидером нашей братской России
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А зеля под все категории уклонистов подходит... И от армии, и от налогов
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То есть если человек не хотел платить налоги банде зебила и Коломойского чтобы они их не разворовали то он сразу становится преступником? Следователь ГФС Днепропетровщины попался на взятке в $11 тыс. за закрытие дела налогового уклониста - Цензор.НЕТ 3368
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Этот человек привык не платить налоги еще при Пете! Думал проканает и дальше... но не проканало! Следователь ГФС Днепропетровщины попался на взятке в $11 тыс. за закрытие дела налогового уклониста - Цензор.НЕТ 2425
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так приятно и радостно!!!
НА ОДНОГО ЧЕСТНОГО И ПРАВЕДНОГО БОРЦА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ СТАЛО МЕНЬШЕ !
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