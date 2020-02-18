 Спасатели на Хмельнитчине достали из пруда тело 5-летней девочки. ФОТО

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области, передает Цензор.НЕТ.

Вчера в период времени с 16:00 до 17:00 часов со двора в селе Загинцы пропала 5-летняя девочка. Сначала мать с соседями пытались найти ребенка своими силами, а когда поиски не дали результатов, обратились в полицию.

В течение ночи ребенка искали более 200 человек, включая полицейских, спасателей и местных жителей. Правоохранители прочесывали приближенные к дому лесополосы, опрашивали местных жителей. Однако поиски не давали ожидаемых результатов.

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Утром водолазы ГСЧС проверили пруд, расположенный неподалеку от дома, где жила девочка. Тело ребенка нашли на дне водоема.

Стоит отметить, что девочка росла в неполной семье и воспитывалась только мамой. Женщина, в свою очередь, ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Поэтому сейчас сотрудники полиции продолжают работать на месте и устанавливают все обстоятельства, приведшие к трагедии.



