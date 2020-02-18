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 44-летний одессит вербовал женщин для работы в борделях Израиля и Германии, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

44-летний одессит организовал канал торговли людьми. Молодых женщин вербовали для работы в борделях Израиля и Германии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

Девушек злоумышленники выбирали среди тех, кто находился в тяжелом материальном положении. За "работу" предлагали хорошую зарплату, 70% от которой получали сами "работодатели". Кроме того, все расходы, связанные с выездом за границу, мужчины брали на себя, при условии что женщины их "отработают".

Организатора преступной деятельности - 44-летнего одессита оперативники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно с работниками следственного управления ГУНП в Одесской области и пограничниками, при процессуальном руководстве областной прокуратуры задержали прямо в одесском международном аэропорту за попытку переправить двух украинок в Германию. Кроме того, задержан и один из сообщников мужчины - на десять лет младше него.

В качестве вещественных доказательств у задержанных изъяли мобильные телефоны, банковские карты, список женщин, копии трудовых договоров, страховые полисы и т.д.

Сейчас с подозреваемыми проводятся неотложные следственные действия в рамках производства, начатого по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи за торговлю людьми предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

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44-летний одессит вербовал женщин для работы в борделях Израиля и Германии, - Нацполиция 01
44-летний одессит вербовал женщин для работы в борделях Израиля и Германии, - Нацполиция 02
44-летний одессит вербовал женщин для работы в борделях Израиля и Германии, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3176450
 
 
 Топ комментарии
 
***
нанявшись по объявлению в Турцию посудомойкой..
Света была не мало удивлена если не сказать шокирована,
когда хозяин борделя втолкнул ее в кухню ресторации при борделе... мыть посуду
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нанявшись по объявлению в Турцию посудомойкой..
Света была не мало удивлена если не сказать шокирована,
когда хозяин борделя втолкнул ее в кухню ресторации при борделе... мыть посуду
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Знали, але їх сутенери, по сумісництву оперативні працівники ВБТЛ, дали відповідальне завдання, від якого вони не змогли відмовитись
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И что плохого? Легализуйте уже проституцию, сдалайте шаг в Европу. А ментов на голодный паёк
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А шо, жидовки не годятся для борделя? Не кошерные?
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Трохи до перевороту 17го і після деякий час, Одесса була одним великим - борделем... Дами знали на що підписуються...
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Для роботи у борделі можно вербувати курвів, а не жінок...
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Гьіцают на всех. Такова жизнь. На многих - засранцы. В Израиле и Германии засранцев поменьше, а те шо есть - поприличнее. 44-летний чувак открывал женщинам Ближневосточные и Западноевропейские перспективы, а его прикрыли. А может и правильно - пусть на эти цели вербует грубых и неотёсанных мужланов. Бабы и нашим засранцам сгодятся.
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Ви знаете, шо я думаю, - я думаю, шо у Германских и Израильских борделях заработки выше, чем в Украинских! Так чего мешать хорошим людям хорошо зарабатывать, тем более, шо тратить эти гроши они будут у нас чем будут поддерживать нашу нещасную экономику...
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