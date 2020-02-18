 Польские шахтеры протестуют против угля из РФ: перекрыли железную дорогу. ФОТО

Об этом сообщает Polsat, информирует Цензор.НЕТ.
Шахтеры говорят, что российский уголь лишает их рабочих мест и возможности получить повышение зарплат.
Протестующие призвали власти обратить внимание на сложную ситуацию на рынке угля. Речь идет о большом количестве сырья, которое не собирают энергетические компании. Это, по мнению профсоюза, вызвано, среди прочего, чрезмерным импортом угля, преимущественно из России.
"Мы неоднократно просили правительство прекратить импорт российского угля. И мы много раз получали обещания. Однако на самом деле ничего не происходит", - заявил протестующий Богуслав Зийтек.
Подобная акция состоялась также на прошлой неделе. Шахтеры заявили, что будут и дальше организовывать протесты такого типа.
сейчас молчат и не пикнут - руский мир пришел ....
но за то выгнали русофобов и ненавистных бандер !