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Все про:Польша (5088) Россия (74969) шахтеры (552) уголь (778)

 Польские шахтеры протестуют против угля из РФ: перекрыли железную дорогу. ФОТО

Около 300 профсоюзов шахтеров заблокировали железнодорожные пути в городе Славкув на юге Польши, протестуя против поставок угля из России.

Об этом сообщает Polsat, информирует Цензор.НЕТ.

Шахтеры говорят, что российский уголь лишает их рабочих мест и возможности получить повышение зарплат.

Протестующие призвали власти обратить внимание на сложную ситуацию на рынке угля. Речь идет о большом количестве сырья, которое не собирают энергетические компании. Это, по мнению профсоюза, вызвано, среди прочего, чрезмерным импортом угля, преимущественно из России.

Польские шахтеры протестуют против угля из РФ: перекрыли железную дорогу 01

"Мы неоднократно просили правительство прекратить импорт российского угля. И мы много раз получали обещания. Однако на самом деле ничего не происходит", - заявил протестующий Богуслав Зийтек.

Подобная акция состоялась также на прошлой неделе. Шахтеры заявили, что будут и дальше организовывать протесты такого типа.

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Источник: https://censor.net.ua/p3176448
 
   
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Уголь из рф ? Польские шахтеры протестуют против угля из РФ: перекрыли железную дорогу - Цензор.НЕТ 4244 Шахты Донбасса затопят .
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Позиція гончарука відома, шахти закрити, шахтарів розігнати (перепрофілювати)! А енергетична безпека для нього вища математика!
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Послать орлов рюкзакова и разогнать дебоширов!
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Помните как шахтеры приезджали в Киев стучать касками и волалы " Донбасс на колени не поставить !" ???
сейчас молчат и не пикнут - руский мир пришел ....
но за то выгнали русофобов и ненавистных бандер ! Польские шахтеры протестуют против угля из РФ: перекрыли железную дорогу - Цензор.НЕТ 5806
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Самое время оставить их в покое и не надоедать им со своими пенсиями, водой и электричеством. И не провоцировать этих бандитов своими отводами войск и одностронними перемириями.
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Такая должна быть реакция в Украине. Но к сожалению много предателей из числа коррупционеров и из числа малоросов из колена израилева.
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